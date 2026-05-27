Huuhkajien perjantain Teams-infossa Sinisalo ja Antman

28.5.2026 19:15:11 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).

Kuva: Jyri Sulander / SPL

Huuhkajat järjestää Saksa- ja Unkari-otteluiden ympärillä useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien sunnuntain Saksa-ottelua edeltävän mediaohjelman.

Perjantaina kello 15.30 Suomen aikaa järjestettävässä Teams-infossa haastateltavissa ovat Oliver Antman ja Viljami Sinisalo.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajien mediaohjelma 29.5.–31.5.2026
Ajat Suomen aikaa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.

Perjantai 29.5.
15.30 Teams-info
Viljami Sinisalo, Oliver Antman
Liity infoon klikkaamalla tästä

Lauantai 30.5.
12.30 (paikallista aikaa 11.30) Kansainvälinen lehdistötilaisuus
MEWA-arena, Mainz

16.30 Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Sunnuntai 31.5.
21.45 Saksa - Suomi, Mewa Arena, Mainz

Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

