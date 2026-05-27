Huuhkajien perjantain Teams-infossa Sinisalo ja Antman
28.5.2026 19:15:11 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Huuhkajat järjestää Saksa- ja Unkari-otteluiden ympärillä useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien sunnuntain Saksa-ottelua edeltävän mediaohjelman.
Perjantaina kello 15.30 Suomen aikaa järjestettävässä Teams-infossa haastateltavissa ovat Oliver Antman ja Viljami Sinisalo.
Huuhkajien mediaohjelma 29.5.–31.5.2026
Ajat Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Perjantai 29.5.
15.30 Teams-info
Viljami Sinisalo, Oliver Antman
Lauantai 30.5.
12.30 (paikallista aikaa 11.30) Kansainvälinen lehdistötilaisuus
MEWA-arena, Mainz
16.30 Teams-info
Sunnuntai 31.5.
21.45 Saksa - Suomi, Mewa Arena, Mainz
Ottelun jälkeinen Teams-info
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
