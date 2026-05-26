Uusi opas ohjaa selvittämään rakennuksen talotekniikan historiaa
29.5.2026 09:30:00 EEST | Museovirasto | Tiedote
Kaksiosainen Talotekniikan polut – Talotekniikan historian selvitysopas antaa käytännön ohjeita talotekniikan historian selvittämiseen sekä kertoo talotekniikan kehittymisestä vuosina 1750–1975. Oppaan ovat laatineet Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:n Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter Museoviraston toimeksiannosta ja Terveet tilat 2028 -ohjelman rahoituksella.
Talotekniikka- eli TATE-selvitys on läheistä sukua rakennushistoriaselvitykselle (RHS). Tyypillisesti RHS:n tulisi sisältää myös talotekniikan historiaa käsittelevä osa. Tästä huolimatta talotekniikka on jäänyt usein vähäiselle huomiolle rakennushistoriaselvityksissä.
Nyt julkaistavassa Talotekniikan polut – Talotekniikan historian selvitysopas -kirjassa talotekniikan selvittämistä tarkastellaan omana aiheenaan huomioiden, että talotekniikka on elimellinen osa rakennushistoriaa. Rakennushistorian selvitystyössä on tärkeää osata havainnoida myös, mitä talotekniikka kertoo rakennuksen muutoshistoriasta ja alkuperäisestä rakennustavasta.
Taloteknisten järjestelmien historiaselvitykset voivat rikastaa perinteisiä rakennushistoriaselvityksiä tai toimia omina erillisinä selvityksinään. Käsillä oleva opas täydentää näin Museoviraston vuonna 2010 julkaisemaa Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas -julkaisua.
Ohjeita selvitystyöhön ja katsaus talotekniikan historiaan
Opas koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa ohjaa selvitystyön tekemiseen. Siinä käsitellään tutkimuksen tekemistä, työohjelmien laatimista, raportointia ja TATE-selvitysten tilaamista. Ensimmäisen osan liitteenä on kaksi luetteloa: keskeinen talotekniikkaa käsittelevä lähdekirjallisuus ja muita aiheen mukaisia lähteitä sekä talotekniikka-aiheisten tuoteluetteloiden listaus verkkosivulinkkeineen. Molemmista on konkreettista hyötyä talotekniikkaselvityksen laatijalle ja talotekniikkaa tutkivalle.
Oppaan toinen osa on katsaus talotekniikan kehittymiseen Suomessa vuosina 1750–1975. Opas käy läpi lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri-, sähkö- ja valaistusjärjestelmät vuosikymmenittäin ja auttaa siten osaltaan ajoittamaan vastaan tulevia rakenteita.
Historiaosuus kerää yhteen eri talotekniikan lajit ja liittää ne yhteen yleisen rakentamisen historiaa käsittelevän tietoon. Vastaavaa kokonaisesitystä ei ole aiemmin ollut tarjolla. Opas on suunnattu rakennushistoriaselvitysten parissa työskenteleville sekä rakennushankkeeseen ryhtyville, kiinteistönomistajille ja suunnittelijoille. Teksti on kuitenkin kirjoitettu yleistajuisesti, joten aiheeseen voi perehtyä myös ilman teknistä taustaa.
Talotekniikan polut -opas julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla pdf-muodossa, ja se on maksutta kaikkien luettavissa.
Tieto auttaa suunnittelemaan korjaukset
Rakennuksille asetetut vaatimukset ovat laajentuneet yksinkertaisen suojan tarjoamisesta monimutkaisiksi teknisiksi järjestelmiksi, jotka huolehtivat lämmityksestä, ilmanvaihdosta, vesi- ja viemärijärjestelmistä, sähköstä, valaistuksesta, jäähdytyksestä, kulunvalvonnasta, datayhteyksistä ja palontorjunnasta. Rakennuksen eri-ikäisten taloteknisten ratkaisujen tuntemus on tärkeä pohja sen käyttöä tukevalle ja arvoja säilyttävälle korjaamiselle.
Tieto kohteen taloteknisistä järjestelmistä eri vaiheineen on hyvä koota yhteen historiaselvitykseen, joka palvelee tietolähteenä niin suojeltujen kuin muidenkin rakennusten muutos- ja korjaushankkeissa sekä kuntotutkimuksissa. Ennakkoon kerätty tieto vähentää virheitä päätöksissä ja voi mahdollistaa oikeiden käyttötarkoitusten löytämisen paremmin.
Tieto auttaa arvioimaan muutosten mahdollisia vaikutuksia esimerkiksi rakennusten käytettävyyteen ja rakenteisiin sekä kohdistamaan tarvittavat toimet oikein ja korjaamaan oikea-aikaisesti. Selvityksestä on hyötyä erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyville, kiinteistönomistajille ja suunnittelijoille.
Museovirasto opastaa säilyttävään korjaamiseen
Talotekniikan polut – Talotekniikan historian selvitysopas on laadittu Museoviraston tilauksesta valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman rahoituksella. Se on osa ohjelman Suojeltavien rakennusten käyttömahdollisuuksien arviointimenettelyiden kehittäminen -toimenpidettä.
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy valittiin kirjan tekijäksi kilpailutuksen perusteella. Kirjoittajilla Mikko Bondsdorffilla ja Kati Winterhalerilla on pitkä kokemus rakennushistoriaselvityksistä, joista useissa on myös käsitelty laajasti talotekniikkaa.
Museovirasto on valtakunnallinen kulttuuriperintöalan asiantuntijaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat mm. rakennetun kulttuuriympäristön suojelu, rakennussuojelun edistäminen sekä restauroinnin ja säilyttävän korjaamisen ohjaaminen. Museoviraston ohjeisiin kuuluvat oppaiden lisäksi esimerkiksi Korjaustaito.fi-sivustolla julkaistavat Korjauskortit ja Korjaajan polku -kokonaisuus.
Yhteyshenkilöt
Robin Landsdorff, Museovirasto, robin.landsdorff@museovirasto.fi, +358 29 533 6419
Mikko Bonsdorff, Arkkitehtitoimisto Okulus Oy, mikko@okulus.fi, +358 40 570 8657
Kati Winterhalter, Arkkitehtitoimisto Okulus Oy, kati@okulus.fi, +358 40 718 5831
