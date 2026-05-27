SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: EK:n vaatimukset sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta ovat hävyttömiä
28.5.2026 19:40:20 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi pitää Elinkeinoelämän keskusliiton uusia esityksiä sunnuntaikorvausten ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta täysin kohtuuttomina. Näkkäläjärven mukaan EK:n vaatimukset osoittavat vakavaa vieraantumista tavallisten palkansaajien arjesta tilanteessa, jossa hallituksen politiikka on jo valmiiksi heikentänyt ihmisten toimeentuloa, turvallisuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen.
– Orpon ja Purran hallitus on Suomen historian vihamielisin tavallisia työtä tekeviä ihmisiä kohtaan. Hallitus on toteuttanut likipitäen kaikki toiveet, joita Elinkeinoelämän keskusliitto on vain rohjennut esittää. Nyt EK jatkaa toivelistaansa sillä, että seuraavaksi pitäisi ryhtyä leikkaamaan ylityö- ja sunnuntaikorvauksista ja poistaa loppiaisen ja helatorstain arkipyhät. Tällaiset esitykset ovat hävyttömiä ja osoittavat EK:lta ja toimitusjohtaja Helteltä aivan poikkeuksellista vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.
Näkkäläjärven mukaan hallituksen työmarkkina- ja talouspolitiikan seuraukset näkyvät jo nyt vakavasti suomalaisessa yhteiskunnassa.
– Orpon ja Purran hallituksen työmarkkina- ja talouspolitiikka on harvinaisen epäonnistunutta ja epäoikeudenmukaista. Tuloksena tällä yli 1000 päivän hallitustaipaleella on Euroopan korkein työttömyys, heikko kuluttajien luottamus ja romahtanut nuorten tulevaisuususko. Juuri nyt, kun pitäisi lisätä ihmisten elämän varmuutta ja luottamusta tulevaan, EK iskee pöytään juuri päinvastaiseen suuntaan vieviä esityksiä. Ei tätä voi kuin hämmästellä, Näkkäläjärvi ihmettelee.
Näkkäläjärvi vaatii kokoomukselta ja pääministeri Petteri Orpolta selvää vastausta siihen, mitä hallituspuolue ajattelee EK:n uusista esityksistä.
– Kysymys kuuluukin nyt, että mitä kokoomus ja Orpo ajattelevat EK:n esityksistä? Yhtäältä Orpo totesi kyselytunnilla tänään, että asia ei olisi mielessä, mutta kokoomuksen voimassaolevassa puoluekokouspäätöksessä sunnuntaikorvauksista leikkaamiseen suhtaudutaan avoimesti ja todetaan, että sunnuntaikorotusta ja sen määrää voidaan harkita. Eihän tästä kokoomuksen linjasta ota kukaan selvää.
– Taitaa olla niin, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaaminen löytyvät kokoomuksen pöytälaatikoista, mutta sitä ei haluta kertoa ääneen ennen eduskuntavaaleja. SDP:lle asia on harvinaisen selvä: ei leikata ylityö- ja sunnuntaikorvauksista, ja ihmiset ovat arkipyhänsä ansainneet, Näkkäläjärvi päättää.
Taustaksi, kokoomuksen vuoden 2024 puoluekokouksen aloite numero 91 ja puoluehallituksen vastaus:
"Puoluehallitus kiittää Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkuntaa aloitteesta, jossa tuodaan esille sunnuntaina tehdystä työstä työaikalain perusteella lakisääteisesti maksettavan 100 %:lla korotetun palkan vaikutuksia yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiin eri toimialoilla.
Sunnuntaikorotuksesta toisin sopiminen on työaikalain mukaisesti mahdollista valtakunnallisten työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten välisellä työehtosopimuksella. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti työlainsäädännön tällaisista ns. puolipakottavista säännöksistä toisin sopimisen edellytyksistä poistetaan valtakunnallisuusedellytykset ja siten jatkossa toisin sopiminen esimerkiksi sunnuntaikorvauksista olisi mahdollista toimialakohtaisten työehtosopimusten lisäksi myös yrityskohtaisella työehtosopimuksella.
Puoluehallitus pitää aloitteessa esitetyn mukaisesti tavoiteltavana sitä, että työhön sovellettavista ehdoista sovitaan mahdollisimman pitkälti työpaikoilla, toimiala- tai yrityskohtaisten työehtosopimusten puitteissa. Tällä hallituskaudella toteutettavien työlainsäädäntöä joustavoittavien muutosten vaikutuksia onkin syytä seurata tarkoin. Esimerkiksi sunnuntaikorotusta ja sen lähtökohtaista määrää koskevan lainsäännöksen tarpeellisuutta voi olla perusteltua jatkossa harkita.
Puoluehallitus kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että monilla etenkin julkisilla aloilla sunnuntaikorvaus on kokonaispalkkauksen kannalta hyvin merkittävä elementti, eikä asetelma esimerkiksi poliisien ja toisaalta ravintola-alan työntekijöiden kohdalla ole suoraan rinnastettavissa.
Näillä perusteilla puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta."
https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2024/05/VALMIS-2024-aloitteet-ja-vastaukset.pdf
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
