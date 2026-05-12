Tornionlaakson neuvoston uutiskirje toukokuu 2026
31.5.2026 09:00:00 EEST | Tornionlaakson neuvosto | Uutinen
Tapahtumarikas toukokuu
Tornionlaakson neuvoston, Bothnian Arc:n ja Pohjoiskalotin neuvoston ensimmäinen yhteiskokous järjestettiin tiistaina 19.5.2026 Peräpohjolan opistolla. Kokoukseen osallistui yhteensä 37 komiteoiden edustajaa, suurin osa läsnä mutta osa myös etäyhteydellä. Mukana oli sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Päivä jatkui Tornionlaakson neuvoston vuosikokouksella yhteiskokouksen jälkeen. Vuosikokoukseen osallistui yhteensä 24 edustajaa, suurin osa paikanpäällä Torniossa.
Kolmen pohjoisen rajakomitean kokouspäivä 19.5. Tornio
Kokouksen keskeisenä teemana oli tutustuminen toisten organisaatioihin, toimintamalliin sekä tärkeimpiin tavoitteisiin. Kokouksessa luotiin pohja tulevalle yhteistyölle. Yhteistyötä lähdetään suunnittelemaan työryhmässä, jonka muodostavat jokaisen komitean puheenjohtaja ja virkahenkilö. Tavoitteena on pitää 1–2 palaveria vuosittain. Työryhmän ensimmäinen suunnittelupalaveri voisi olla lokakuussa Raja-alueiden foorumin yhteydessä.
Tornionlaakson neuvoston vuosikokous 2026
Tornionlaakson neuvoston vuosikokous järjestettiin 19.5.2026 Peräpohjolan opistolla yhteiskokouksen jälkeen. Vuosikokoukseen osallistui yhteensä 24 edustajaa, suurin osa paikanpäällä Torniossa. Etäyhteydellä osallistuminen on myös vakiintunut käytäntö, joka takaa laajemmat osallistumismahdollisuudet pitkät etäisyydet huomioiden. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi Nordreisan eli Raisin kunnan pyyntö erota Tornionlaakson neuvostosta 1.1.2027 alkaen. Edustajat pitivät tätä hyvin valitettavana, mutta perusteet olivat ymmärrettävät. Vuosikokous kuitenkin toivottaa Nordreisan kunnan lämpimästi tervetulleeksi uudelleen mukaan toimintaan, mikäli kunta tulevaisuudessa näin päättää.
Minna olemme matkalla? seminaari 20.–21.5. Tornio
Pohjoismaisen yhteistyön keskuksen avajaisseminaari ”Minne olemme matkalla?” järjestettiin 20.–21.5.2026 Peräpohjolan opistolla Torniossa. Seminaarin järjestäminen oli iso ponnistus, tapahtuma toteuttiin yhteistyössä Tornionlaakson neuvoston, Rajaneuvosto Ruotsi-Suomi-Norjan, HaaparantaTornio rajayhteistyön sekä Arctic Rail-yhdistyksen kanssa. Tapahtuma oli menestys, kumpanakin päivänä oli noin 90 kiinnostunutta kuulijaa.
Seminaarin ensimmäisen päivän järjestelyistä vastasivat Rajaneuvosto Ruotsi-Suomi-Norja ja HaaparantaTornio rajayhteistyö. Tulevaisuudentutkija Hanna Lakkala avasi seminaarin katsauksella tulevaisuuden näkymiin, saimme kuulla myös konkreettisia ajatuksia rajankävijän näkökulmasta.
Seminaarin toinen päivä keskittyi saavutettavuuteen ja infrastruktuuriin, tämän päivän järjestelyistä vastasivat Tornionlaakson neuvosto ja Arctic Rail -yhdistys. Saimme kuulla monia mielenkiintoisia puheenvuoroja niin rajat ylittävästä liikenteestä, rautateiden kaksoiskäytöstä, huoltovarmuudesta mutta myös asukkaiden sekä matkailun tarpeista. Tärkeänä asiana nostettiin esiin, että kun puhutaan tulevista hankkeista, ei pidä verrata pelkästään nykyistä tarvetta, vaan muistaa että rakennetaan tulevaisuutta varten!
Tornionlaakson neuvoston harjoittelija Anni Monosen terveiset
Olen ollut maaliskuusta lähtien korkeakouluharjoittelussa Tornionlaakson neuvostolla. Harjoittelun aikana olen päässyt tutustumaan poliittiseen päätöksentekoon ja erityisesti edunvalvontaan huomattavasti syvemmin kuin pelkän teoreettisen opiskelun kautta olisi mahdollista. Käytännön työ on antanut hyvän kuvan siitä, millaista pohjoismainen yhteistyö on ja kuinka erilaiset toimijat kuten kunnat tekevät yhteistyötä rajat ylittävässä ympäristössä.
Kuluneen harjoittelukauden kohokohtia ovat olleet erityisesti vuosikokous sekä seminaaripäivät. Niissä olen päässyt seuraamaan paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista, pohtimaan Pohjolan alueen kehittämistä sekä tutustumaan erilaisiin toimijoihin. Pohjolassa ja erityisesti Lapin alueella eletään tällä hetkellä mielenkiintoista aikaa etenkin turvallisuuspolitiikan ja infrastruktuurihankkeiden näkökulmasta. Esimerkiksi junahanke ja pohjoisen infrastruktuurin kehittäminen ovat olleet paljon esillä. Samalla pohjoismaisen yhteistyön merkitys on korostunut entisestään.
Harjoittelun aikana olen kehittänyt erityisesti viestintätaitojani sekä oppinut käyttämään erilaisia uutiskirja- ja viestintäalustoja. Olen saanut kokemusta myös sidosryhmätyöstä ja poliittisen päätöksenteon käytännöistä. Työssäni olen päässyt hyödyntämään aiempaa osaamistani kirjoittamisen, analyysin ja kuntapolitiikan parissa. Monikielinen työympäristö on ollut erityisen antoisa, ja oli positiivinen yllätys huomata, että aiemmin suorittamastani norjan kielen kurssista on ollut hyötyä käytännön työssä.
Harjoittelun myötä olen ymmärtänyt paremmin, kuinka kahden eri maan lainsäädäntö voi tehdä rajakuntapolitiikasta haastavaa. Myös koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen rajat ylittävässä yhteistyössä ja päätöksenteossa. Kaiken kaikkiaan harjoittelu on ollut erittäin arvokas ja opettavainen kokemus. Tulevaisuudessa näen itseni jatkamassa viestinnän, pohjoismaisen yhteistyön ja edunvalvonnan parissa.
Tuula AjankiToiminnanjohtajaTornionlaakson neuvostoPuh:+358 40 614 7224tuula.ajanki@haparanda.se
