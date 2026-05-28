Suomen taloudessa alkuvuonna parasta kasvua lähes viiteen vuoteen

Suomen talous kasvoi alkuvuonna vahvasti. Ripeän kokonaistuotannon kasvun myötä myös BKT:n vuosikasvu ylsi vuoden alussa 1,0 prosenttiin, eli nopeimmilleen sitten 2024 neljännen vuosineljänneksen.

Kokonaistuotannon kasvua tukivat vuoden alussa niin investoinnit, yksityinen kulutus kuin ulkomaankauppa.

“Vuoden alkukuukausilta oli saatu jo joitain kasvua tukevia tilastojulkistuksia, kuten rakentamisen ja vähittäiskaupan myönteiset myynnin volyymikehitykset, mitkä näkyivät myös BKT-luvuissa. Silti voidaan sanoa näin ripeän kasvuvauhdin yllättäneen, vaikka ns. pikaennakko tällaiseen vahvaan kasvuun oli jo viitannut”, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo.

Merkittävän osan tähän kasvulukemaan toi julkisten investointien voimakas kasvu vuoden alkuun kirjautuneiden hävittäjätoimitusten alkamisen myötä.

“Positiiviset uutiset Suomen taloudesta otetaan nyt mielihyvin vastaan ja niitä kaivataan jatkossa lisää”, Ronkanen jatkaa.

Pitkään toivotusta yksityisen kulutuksen piristymisestä nähtiin nyt ensimmäiset merkit. Yksityinen kulutus kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vastaava kasvuvauhti on edellisen kerran nähty vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Kotitaloudet lisäsivät erityisesti lyhytikäisten ja puolikestävien tavaroiden kulutusmäärää. Näihin kulutusryhmiin kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet ja juomat, sähkö, polttoaineet, vaatteet ja jalkineet, kodinkoneet ja vapaa-ajan välineet.

Investoinnit kasvoivat kokonaisuudessaan 6,5 prosenttia edellistä neljänneksestä. Tämän huiman kasvun taustalla oli julkisten investointien peräti lähes 31 prosentin kasvu, minkä sai aikaan puolustusinvestointeihin kuuluvien hävittäjätoimitusten alkaminen vuoden alussa. Yksityiset investoinnit olivat myös maltillisessa kasvuvauhdissa. Rakentamisinvestointeja tukivat muihin kuin asuinrakentamiseen tehdyt investoinnit.

Ulkomaankaupassa vienti kasvoi reippaan tavaraviennin ansiosta tuontia enemmän, mikä toi myös ulkomaankaupasta BKT:lle positiivisen kasvuvaikutuksen.

Aamulla julkistettuihin BKT-tilastoihin saattaa Tilastokeskukselta tulla tarkentumisia 17. kesäkuuta.

Kotitalouksien kulutus oli luottamuslukujen indikoimaa vahvempaa

Tuoreet tilastot osoittivat kotitalouksien kulutuksen piristyneen vuoden alussa. Kehitys on mieluisa uutinen, sillä kuluttajien luottamus heikkeni alkuvuonna entisestään. Myös toinen vuosineljännes alkoi kuluttajien luottamuksen osalta heikosti, sillä se vajosi huhtikuussa jo kahden vuoden pohjalukemiin. Keskiviikkona julkaistu toukokuun luottamuslukema osoitti kuitenkin jo hienoista kohentumista, kun arviot omasta taloudesta paranivat sekä nykyhetken että seuraavan 12 kuukauden osalta.

“Kulutuksen elpyminen heikon luottamuksen vallitessa voi viitata siihen, että kotitaloudet ovat jo vahvistaneet puskureitaan riittävästi, ja uskaltavat ostovoiman kohentuessa käyttää jälleen tulojaan kulutukseen aiempaa enemmän. Kulutuskysynnän pysyvämpi vahvistuminen voi kuitenkin edellyttää, että työmarkkinatilanne kohenee”, Ronkanen arvioi.

Huhtikuun tuoreimmat tilastot eivät kuitenkaan vielä viitanneet työmarkkinakäänteeseen, vaan työttömyysasteen trendi nousi jo 10,6 prosenttiin. Lisäksi korkojen nousu ja kansainvälisestä tilanteesta kumpuava epävarmuus varjostavat kotitalouksien kulutusnäkymiä toisen vuosineljänneksen aikana.

Positiivista kasvunäkymälle oli sen sijaan Elinkeinoelämän keskusliiton keskiviikkona julkaisemat toukokuun yritysluottamusindeksit, joiden mukaan yritysten luottamus vahvistui korkeimmilleen sitten heinäkuun 2022. Toimialoista vähittäiskaupan luottamus kohosi jo korkeimmalle tasolleen sitten marraskuun 2021. Myös teollisuudessa luottamus oli pitkän ajan keskiarvon yläpuolella, kun taas palveluissa ja rakentamisessa se jäi edelleen keskiarvon alle. Yksityiset investoinnit jatkoivat vuoden alussa kasvussa, ja yritysluottamuksen vahvistuminen tukee suotuisia investointinäkymiä myös loppuvuodelle. Lisäksi hävittäjätoimitusten jatkuminen vuoden aikana tukee julkisia investointeja.

S-Pankin maaliskuun talousennusteessa Suomen talouden arvioitiin kasvavan tänä vuonna 0,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. S-Pankki päivittää talousennusteitaan seuraavan asuntomarkkinakatsauksen yhteydessä tiistaina 16. kesäkuuta.