Päättäjäisillan auttamisoperaatiossa kohdattiin 4541 nuorta Helsingissä
31.5.2026 06:59:29 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa koulun päättäjäisillan auttamisoperaatiossa kohdattiin illan ja yön aikana yhteensä 4541 nuorta. Ensiapua annettiin 144 nuorelle. Nuorisotyöntekijät, vapaaehtoiset ja viranomaiset liikkuivat nuorten suosimilla alueilla eri puolilla Helsinkiä tukemassa turvallista juhlintaa ja auttamassa nuoria.
Illan aikana kentällä työskenteli noin 100 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista sekä poliisi ja ensihoito. Nuoria kohdattiin keskustellen, auttaen ja ohjaten tarvittaessa jatkohoitoon tai turvallisesti kotiin. Työtä tehtiin siellä, missä nuoria liikkui eniten ja toimintaa mukautettiin tilanteen mukaan. Vettä, laastareita ja isompaa ensiapua annettiin 144 nuorelle, kotiin soitettiin 22 nuoren asioissa ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin moniammatillisella yhteistyöllä 11 kappaletta.
”Ilta sujui pääosin hyvässä hengessä. Kohtasimme paljon nuoria ja moni hakeutui myös itse juttelemaan. Osa nuorista tarvitsi apuamme päihteidenkäytöstä johtuvan huonon kuntonsa vuoksi”, kertoo illan operaatiota johtanut yksikön päällikkö Jaakko Rautavaara Helsingin nuorisopalveluista.
Nuorten turvallisuutta tuettiin laajalla yhteistyöllä
Illan aikana erityisesti Kaivopuistossa oli ajoittain levotonta ja poliisi joutui tilanteen rauhoittamiseksi tyhjentämään alueen nuorista illalla noin klo 23 mennessä. Viranomaiset ja nuorisotyön toimijat tekivät alueella tiivistä yhteistyötä turvallisuuden ylläpitämiseksi.
”Yhteistyö eri toimijoiden välillä sujui hienosti. Paikalla oli paljon turvallisia aikuisia nuoria varten ja teimme yhteisvoimin työtä sen eteen, että juhlailta sujuisi nuorten kannalta mahdollisimman hyvin”, Rautavaara toteaa.
Koulun päättäjäisten auttamisoperaatiossa olivat mukana Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri, kirkon nuorisotyön Saapas-toiminta, Aseman Lapset sekä poliisi ja ensihoito.
Kesätekemistä nuorille
Kesällä jalkautuva nuorisotyö jatkuu normaalisti. Nuorisotyöntekijöitä voi tavata kaupungilla, tapahtumissa ja maauimaloissa.
Helsingin kesä on täynnä kivaa tekemistä nuorille. Tarjolla on muun muassa leirejä, retkiä ja työpajoja. Nuorisotalot järjestävät paljon vapaamuotoista tekemistä ja hengailua, kuten skeittausta, futista ja katutaidetta. Kesän ohjelma on koottu osoitteeseen nuorten.hel.fi/kesaloma.
Nuorten kesäkahvilat ovat avoinna myös tänä kesänä. Kesäkahvilat ovat nuorten suunnittelemia ja tarjoavat nuorille kesätyömahdollisuuksia. Lisätietoa nuorten kesäkahviloista löytyy osoitteesta nuorten.hel.fi/kesakahvilat.
Helsingin nuorisopalvelut yhteistyökumppaneineen toivottavat nuorille hyvää kesälomaa.
