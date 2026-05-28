Eva Biaudet: Väkivallan uhrien on voitava luottaa oikeusjärjestelmään
29.5.2026 09:42:18 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan pahoinpitelyn kohteeksi joutuneita naisia oli viime vuonna enemmän kuin koskaan tilastoinnin alkamisen jälkeen vuonna 2009. Samaan aikaan tämän vuoden aikana jo 11 naista on kuollut miesten tekemän väkivallan seurauksena. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ilmaisee suuren huolensa naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa.
– Vaikka lainsäädäntöä on kiristetty ja väkivallan uhrien auttamiseksi on tehty paljon työtä, emme ole onnistuneet pysäyttämään edes kaikkein vakavinta lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Päinvastoin näemme nyt uusia surullisia ennätyksiä parisuhdeväkivallan seurauksena tapahtuneissa kuolemissa. Tämä loukkaa naisten perusoikeutta turvallisuuteen ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan, Biaudet sanoo.
Myös oikeuskansleri on nostanut esiin vakavia ja toistuvia puutteita poliisin toiminnassa lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Vuodesta 2011 lähtien lievä pahoinpitely lähisuhteissa on ollut virallisen syytteen alainen rikos, mikä tarkoittaa, että poliisi voi tutkia tapauksen, vaikka uhri ei vaatisi rangaistusta. Siitä huolimatta oikeuskanslerin selvitys osoitti, että poliisi on lopettanut tutkintoja sillä perusteella, ettei uhri ole tehnyt rangaistusvaatimusta. Selvityksen jälkeen poliisi on avannut uudelleen 40 esitutkintaa.
– Olen huolissani oikeuskanslerin raportista, joka osoittaa vakavia puutteita poliisin toiminnassa tässä kysymyksessä. Poliisin uudet ohjeistukset lähisuhdeväkivaltatapauksissa ovat tervetulleita, mutta ne on nyt juurrutettava järjestelmällisesti ja määrätietoisesti koko maahan. Jotta väkivallan uhrit uskaltaisivat hakea apua, heidän on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ottavat väkivallan vakavasti ja hoitavat rikostutkinnan asianmukaisesti. Oikeusjärjestelmän puutteet uhkaavat murentaa tätä luottamusta, Biaudet sanoo.
Biaudet nostaa samalla esiin, että turvakotipaikkojen määrää on lisätty tämän hallituskauden aikana. Tämä on tärkeä askel, jotta yhä useammat väkivallan uhreiksi joutuneet naiset ja lapset saisivat suojaa ja tukea ajoissa.
– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelmista. On hyvä, että uhrien suojaa on vahvistettu, mutta se ei riitä. Poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten on saatava riittävät resurssit ja osaaminen puuttua tilanteisiin ajoissa ja suojella väkivallan uhreja. Kenenkään naisen ei pitäisi joutua elämään pelossa omassa kodissaan, Biaudet sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
