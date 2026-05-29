Grand Travel Award Finland 2026 palkitsi matkailualan parhaat
29.5.2026 10:00:53 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote
KLM, Qatar Airways, Lapland Hotels, Marriott International, Hertz, Finnlines, Aurinkomatkat, Helin Matkat, Norwegian Cruise Line ja Kreikka ovat vuoden 2026 Grand Travel Award Finland -voittajat.
Grand Travel Award Finland 2026 kokosi torstai-iltana noin 300 matkailualan ammattilaista, yritysjohtajaa, yhteistyökumppania ja median edustajaa Sokos Hotel Pier 4 -hotelliin Helsingin Katajanokalle juhlistamaan alan menestyneimpiä toimijoita.
Grand Travel Award on yksi Pohjoismaiden arvostetuimmista matkailualan palkintokonsepteista. Suomessa palkinnot perustuvat riippumattomaan tutkimukseen, jonka toteutti Nordic Bench. Lopputuloksessa yhdistyvät kuluttajien arviot, matkailualan ammattilaisten näkemykset sekä asiantuntijaraadin arviointi.
Illan aikana palkittiin kymmenen matkailualan huippua.
Best European Airline 2026
Voittaja: KLM
KLM palkittiin vuoden parhaana eurooppalaisena lentoyhtiönä. Yhtiö erottui erityisesti laajan eurooppalaisen reittiverkostonsa, vahvan asiakasluottamuksensa sekä luotettavan operatiivisen suorituskykynsä ansiosta. KLM on vuosikymmenten ajan ollut tärkeä toimija Suomen markkinassa ja onnistunut yhdistämään korkean palvelutason sujuviin yhteyksiin ympäri Eurooppaa.
Best Intercontinental Airline 2026
Voittaja: Qatar Airways
Qatar Airways valittiin vuoden parhaaksi mannertenväliseksi lentoyhtiöksi. Voiton taustalla olivat maailmanluokan palvelukokemus, korkeatasoinen matkustusmukavuus, poikkeuksellisen kattava maailmanlaajuinen reittiverkosto sekä jatkuvasti korkeat asiakastyytyväisyystulokset. Yhtiö on onnistunut säilyttämään asemansa kansainvälisen lentoliikenteen laatustandardien määrittäjänä.
Best Hotel Group Finland 2026
Voittaja: Lapland Hotels
Lapland Hotels palkittiin Suomen parhaana hotelliketjuna. Tuomaristo nosti esiin ketjun vahvan suomalaisen identiteetin, omaleimaisen konseptin sekä kyvyn tuoda Lapin elämyksellisyys osaksi modernia hotellipalvelua. Lapland Hotels on onnistunut rakentamaan elämyksellisen ja tunnistettavan brändin, joka puhuttelee sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita.
Best International Hotel Group 2026
Voittaja: Marriott International
Marriott International palkittiin vuoden parhaana kansainvälisenä hotelliryhmänä. Yhtiön vahvuuksiksi arvioitiin laaja hotellibrändien portfolio, vahva globaali markkina-asema sekä kyky tarjota laadukkaita asiakaskokemuksia erilaisille matkailijaryhmille ympäri maailmaa. Marriott on onnistunut yhdistämään kansainvälisen mittakaavan ja paikalliset elämykset poikkeuksellisen tehokkaasti.
Best Car Rental Company 2026
Voittaja: Hertz
Hertz voitti vuoden parhaan autovuokraamon palkinnon. Yhtiö sai tunnustusta erityisesti asiakaspalvelustaan, laajasta kalustostaan, toimintavarmuudestaan sekä kyvystään vastata matkailijoiden muuttuviin tarpeisiin. Hertz on säilyttänyt asemansa yhtenä alan luotetuimmista toimijoista niin vapaa-ajan kuin liikematkailijoiden keskuudessa.
Best Ferry Operator 2026
Voittaja: Finnlines
Finnlines palkittiin vuoden parhaana varustamona. Yhtiö erottui luotettavalla toiminnallaan, jatkuvasti kehittyvällä matkustajakokemuksellaan sekä merkittävällä roolillaan Suomen ja muun Euroopan välisen liikenteen yhdistäjänä. Finnlines on investoinut määrätietoisesti uusiin aluksiin, palveluihin ja vastuullisuuteen.
Best Tour Operator 2026
Voittaja: Aurinkomatkat
Aurinkomatkat valittiin vuoden parhaaksi matkanjärjestäjäksi. Pitkä historia, vahva asiantuntemus sekä kyky uudistua muuttuvilla matkailumarkkinoilla nostivat yhtiön kilpailijoidensa edelle. Aurinkomatkat on säilyttänyt asemansa yhtenä suomalaisten luotetuimmista lomabrändeistä ja onnistuu edelleen inspiroimaan matkailijoita laadukkailla lomakokonaisuuksilla.
Best Specialist Tour Operator 2026
Voittaja: Helin Matkat
Helin Matkat voitti vuoden erikoismatkanjärjestäjän palkinnon jo toistamiseen. Yritys tunnetaan poikkeuksellisen henkilökohtaisesta palvelustaan, syvällisestä kohdeosaamisestaan sekä vuosikymmenten aikana rakentuneista pitkäaikaisista asiakassuhteistaan. Asiakkaiden luottamus ja vahva palvelukulttuuri ovat tehneet Helin Matkoista alan arvostetuimpia toimijoita Suomessa.
Best Cruise Line 2026
Voittaja: Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line palkittiin vuoden parhaana risteilyvarustamona. Yhtiö sai tunnustusta innovatiivisista laivakokemuksistaan, monipuolisista reittivalikoimistaan sekä vahvasta vetovoimastaan suomalaisten risteilymatkailijoiden keskuudessa. Norwegian Cruise Line on ollut merkittävä suunnannäyttäjä modernin risteilytuotteen kehittämisessä.
World's Best Travel Destination 2026
Voittaja: Kreikka
Kreikka valittiin maailman parhaaksi matkakohteeksi jo toista vuotta peräkkäin. Maan vetovoima perustuu ainutlaatuiseen yhdistelmään historiaa, kulttuuria, vieraanvaraisuutta, gastronomiaa, saaristoelämyksiä ja korkeatasoisia matkailupalveluita. Kreikka on säilyttänyt asemansa yhtenä suomalaisten rakastetuimmista matkakohteista vuodesta toiseen.
Matkailuala katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen
Grand Travel Award Finland 2026 osoitti jälleen matkailualan vahvan elinvoiman. Vaikka ala on kohdannut viime vuosina merkittäviä haasteita, matkustushalukkuus jatkaa kasvuaan ja matkailuyritykset investoivat aktiivisesti uusiin palveluihin, elämyksiin ja vastuullisuuteen.
Grand Travel Awardin tavoitteena on nostaa esiin yrityksiä ja organisaatioita, jotka omalla toiminnallaan kehittävät matkailualaa ja luovat asiakkailleen poikkeuksellisia kokemuksia.
Seuraava Grand Travel Award Finland järjestetään Clarion Hotel Helsingissä 27.5.2027.
Yhteyshenkilöt
Titti MyhrbergGrand Travel Award FinlandPuh:+358 40 218 41 79Puh:+358 40 218 41 79titti.myhrberg@grandtravelawards.fi
