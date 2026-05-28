KUTSU MEDIALLE: Työterveyslaitoksen mediaviestintä esittelee kesän 2026 osaavat asiantuntijat ja kuumat aiheet Teamsin välityksellä ti 16.6. klo 15–15.45

Ilmoittaudu Työterveyslaitoksen Kesäinfoon 2026, ja varmistat saavasi ajantasaiset tiedot uutis- ja ajankohtaisaiheiksi taipuvasta tarjonnastamme. Tilaisuus sopii erityisesti kesätoimittajille, uutispäälliköille, tuottajille ja aiheita suunnitteleville toimittajille ja freelancereille.

Aika: ti 16.6. klo 15–15.45

Ilmoittautumiset Teamsilla toteutettavaan Kesäinfoon ma 15.6. klo 12.00 mennessä osoitteella juha.hietanen@ttl.fi.

Linkki tapahtumaan ja Työterveyslaitoksen kesä-elokuun asiantuntijakoonti lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Mitä on tarjolla?

Monet työelämäaiheet kiinnostavat yleisöjä myös kesäaikaan ja saavat kesäisiä näkökulmia: kesätyöntekijät aloittavat uusissa tehtävissä, helle lisää työn kuormitusta ja lomakausi nostaa esiin kysymyksiä palautumisesta ja työstä irrottautumisesta.

Työterveyslaitoksen mediaviestijöillä on toimittajatausta. Tiedämme kokemuksesta, miten kesälomakauden tiivistyessä uutistarjonta tuppaa hiljenemään. Palstatilaa ja ohjelma-aikaa tarjoutuu ykskaks myös pureutua työelämän akuuttien aiheiden taustoittamiseen.

Mitä tapahtuu tekoälyn hyödyntämisessä eri aloilla? Entä työpaikkojen ja nuorten työntekijöiden kohtaamisissa? Mitkä ovat työturvallisuuden, työterveyshuollon tai sote-alan tuoreimmat näkökulmat?

Työterveyslaitoksella on yli sata median käytettävissä olevaa asiantuntijaa. Kesäinfoon osallistuvat saavat koonnin asiantuntijoista, jotka ovat tavoitettavissa kesä–elokuun aikana.

Infoon ilmoittautuva kesätoimittaja saa näkemystä aiheiden kirjosta ja arvokkaita kontakteja vastaisenkin varalle. Ja me mediaviestinnässä sparraamme aiheista mielellämme – kesurina muuten nämä omatkin hommat alkoivat. Vinkkaathan tilaisuudesta kesätoimittajalle!