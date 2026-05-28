SDP:n Eveliina Heinäluoma: EK on pahasti vieraantunut tavallisen suomalaisen arjesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti torstaina 28.5. seuraavan vaalikautensa tavoitteet.

EK:n vaaliohjelmaa lukiessa voi hyvin päätyä siihen johtopäätökseen, että elinkeinoelämän vaikuttajien tavoitteena on saada Orpo ja Purra jatkamaan tavallisen palkansaajan kurittamista. Siihen viittaa myös porvarileirin tavoitteet kerätä ennätyspotti vaalirahoitusta. Työnantajien Pro Markkinatalous -yhdistys aikoo jakaa ennätykselliset 2,3 miljoonaa euroa vaalirahaa kevään 2027 eduskuntavaaleissa. Edellisellä kerralla yhdistyksen budjetti oli 1,5 miljoonaa euroa.

EK:n tavoitteena on mm. poistaa ylityö- ja sunnuntaikorvaukset laista, helpottaa entisestään työntekijöiden lomautuksia, poistaa loppiainen ja helatorstai vapaapäivien piiristä sekä lopettaa saatavuusharkinta, mikä vapauttaisi kolmansista maista tuodun työvoiman pääsyn jopa suurtyöttömyyden aikaan suomalaisille työmarkkinoille.

Orpo kertoi kyselytunnilla, ettei hän ryhdy ajamaan sunnuntailisien poistamista, mutta mikä estää kokoomuksen seuraavan puheenjohtajan viemästä EK:n vaatimukset läpi? Tähän asti näytöt osoittavat, että kokoomus toteuttaa mielellään kaikki EK:n vaatimukset suomalaisten vastustuksesta riippumatta.

Suomalaiset eivät enää kaipaa porvarileirin kurjistamispolitiikkaa vaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Vaikuttaa siltä, että EK ja sen uusi toimitusjohtaja Minna Helle ovat pahasti vieraantuneet tavallisten suomalaisten arjesta.