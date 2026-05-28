SDP:n Eveliina Heinäluoma: EK on pahasti vieraantunut tavallisen suomalaisen arjesta
29.5.2026 10:14:19 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kuluneella eduskuntakaudella suomalaiset ovat nähneet, miten kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet palkansaajan oikeuksien murentamiseksi ja suomalaisen työelämän kääntämisestä menneisyyteen. EK:n ja kokoomuksen työ on kuitenkin vielä kesken, sillä lisää heikennyksiä on jo suunnitteilla.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti torstaina 28.5. seuraavan vaalikautensa tavoitteet.
EK:n vaaliohjelmaa lukiessa voi hyvin päätyä siihen johtopäätökseen, että elinkeinoelämän vaikuttajien tavoitteena on saada Orpo ja Purra jatkamaan tavallisen palkansaajan kurittamista. Siihen viittaa myös porvarileirin tavoitteet kerätä ennätyspotti vaalirahoitusta. Työnantajien Pro Markkinatalous -yhdistys aikoo jakaa ennätykselliset 2,3 miljoonaa euroa vaalirahaa kevään 2027 eduskuntavaaleissa. Edellisellä kerralla yhdistyksen budjetti oli 1,5 miljoonaa euroa.
EK:n tavoitteena on mm. poistaa ylityö- ja sunnuntaikorvaukset laista, helpottaa entisestään työntekijöiden lomautuksia, poistaa loppiainen ja helatorstai vapaapäivien piiristä sekä lopettaa saatavuusharkinta, mikä vapauttaisi kolmansista maista tuodun työvoiman pääsyn jopa suurtyöttömyyden aikaan suomalaisille työmarkkinoille.
Orpo kertoi kyselytunnilla, ettei hän ryhdy ajamaan sunnuntailisien poistamista, mutta mikä estää kokoomuksen seuraavan puheenjohtajan viemästä EK:n vaatimukset läpi? Tähän asti näytöt osoittavat, että kokoomus toteuttaa mielellään kaikki EK:n vaatimukset suomalaisten vastustuksesta riippumatta.
Suomalaiset eivät enää kaipaa porvarileirin kurjistamispolitiikkaa vaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Vaikuttaa siltä, että EK ja sen uusi toimitusjohtaja Minna Helle ovat pahasti vieraantuneet tavallisten suomalaisten arjesta.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen eduskunnan ResilEast-verkoston vetäjäksi28.5.2026 11:42:24 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen valittiin tänään torstaina eduskunnan ResilEast-verkoston, vapaasti suomennettuna ”itäinen sitko”, puheenjohtajaksi. Verkoston perustaminen sai hyvän vastaanoton yli puoluerajojen.
Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Työelämässä on oltava reilut pelisäännöt kaikille, myös marja-alalla28.5.2026 10:07:05 EEST | Tiedote
Eilen uutisoitiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvittäneen usean marjayhtiön välisen kartellin. Kartellin takia marjanpoimijoiden ansiot olisivat jääneet alhaisemmiksi, koska marjanpoimijoiden ei ole käytännössä ollut mahdollista tarjota keräämiään marjoja muille korkeammalla hinnalla. SDP:n hallintovaliokunnan edustajat pitävät ilmi tulleita tekoja törkeänä ihmisten hyväksikäyttönä.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: EU:n maahanmuuttopaketin toimeenpano on tärkeä askel kohti yhtenäisempää maahanmuuttopolitiikkaa27.5.2026 14:13:04 EEST | Tiedote
Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkasopimus eli pakti on SDP:n hallintovaliokunnan ryhmän mukaan tärkeä uudistus tilanteessa, jossa muuttoliike haastaa koko Eurooppaa. Paktin tavoitteena on vahvistaa ulkorajavalvontaa, nopeuttaa turvapaikka- ja palautusprosesseja sekä lisätä jäsenmaiden yhteistä vastuunkantoa.
Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hankintalaki on suuri virhe – kustannukset nousevat, ihmisten palvelut vaarantuvat27.5.2026 13:05:18 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi rikkoo hyviä ja toimivia käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueilla, vaarantaa palveluiden järjestämisen sekä aiheuttaa julkiselle sektorille jo valmiiksi tiukassa tilanteessa lisäkustannuksia, sanovat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
SDP:n Juha Viitala: Suomen teollisuuspolitiikka tarvitsee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta27.5.2026 11:32:49 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala vaatii Suomen teollisuuspolitiikkaan pitkää, yli hallituskausien ulottuvaa näkymää. Hänen mukaansa yritykset tarvitsevat ennustettavuutta investointien tekemiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme