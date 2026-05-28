SDP:n Niina Malm: Sunnuntaikorvaukset ja arkipyhät kuuluvat työntekijöille
29.5.2026 10:19:37 EEST | SDP | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliiton esitys ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamisesta ja arkipyhien poistamisesta ei sovi SDP:lle, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– SDP:n kanta ehdotukseen on täysin selvä: emme tule hyväksymään sen enempää ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamista kuin arkipyhien poistoa. Kyseessä on surullinen yritys kallistaa vaakaa vielä enemmän työnantajien eduksi tilanteessa, jossa Orpon-Purran hallitus on jo runnonut läpi historialliset heikennykset työntekijöiden asemaan.
– Työntekijällä on oikeus saada kunnollinen korvaus ylitöistä ja sunnuntaisin tehdystä työstä. Myöskään arkipyhät eivät ole mitään luksusta, vaan työntekijöiden mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Työuupumus on jo nyt Suomessa merkittävä haaste, eikä sitä ratkaista vaatimalla työntekijöitä työskentelemään enemmän tai pienemmällä palkalla, Malm moittii.
Malm huomauttaa, että ylityö- ja sunnuntaikorvaukset muodostavat monilla aloilla merkittävän osan palkasta.
– Jotenkin epäilen, että tällaisten avausten tekijöillä olisi halua nostaa työntekijöiden peruspalkkaa vastaavalla tavalla, jos korvauksia leikattaisiin. Korvausten leikkaus tarkoittaisi siis työntekijälle tuntuvaa palkanalennusta.
Malm vaatii myös muita puolueita kertomaan kantansa Elinkeinoelämän keskusliiton esitykseen.
– Pääministeri Orpo vakuutti eilen eduskunnassa, että ei tulisi mieleenkään lähteä leikkaamaan näitä korvauksia. Kokoomuksella on kuitenkin voimassa oleva puoluekokouspäätös, jonka mukaan sunnuntaikorvausten leikkaamiseen suhtaudutaan avoimesti. Toivoa sopii, että pääministerin ”ei tulisi mieleenikään” ei kuulu samaan lupausten sarjaan kuin ”koulutuksesta ei leikata”, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
