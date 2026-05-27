Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty

29.5.2026 10:27:48 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri Vesa Jouppila, liikenneosaston osastopäälliköksi diplomi-insinööri Kari Halme, maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jyrki Pitkänen ja vesitalousosaston osastopäälliköksi diplomi-insinööri Visa Niittyniemi. Osastopäälliköt aloittavat tehtävissään 1.6.2026. 

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Satu Mäkelä on nimittänyt osastopäälliköt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen ajalle 1.6.2026–31.5.2031. Osastopäällikön tehtävänä on johtaa osastonsa toimintaa ja vastata ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.  

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2026 ja hoitaa elinkeinoihin, maaseutuun, ympäristöön, vesitalouteen sekä liikenteeseen liittyviä tehtäviä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella. 

Keskitettyjen tehtävien kautta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita. Elinkeinot ja osaaminen -osastolta hoidetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon liittyvää rakennerahastotehtävää oman alueen lisäksi Uudenmaan alueella. Liikenneosasto hoitaa liikenteen hankintatehtävää oman alueen lisäksi Uudenmaan alueella. Vesitalouden osasto hoitaa vesistöihin liittyviä tehtäviä Kaakkois-Suomen lisäksi Uudenmaan, Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueilla sekä vesihuoltotehtävää koko Suomen alueella.  

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.  

- ylijohtaja Satu Mäkelä, p. 0400 332 256

Alt-teksti: Neljä miestä nimetty Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiksi kaudelle 2026–2031. Tekstissä heidän osastonsa nimet.
Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

