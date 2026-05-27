Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty
29.5.2026 10:27:48 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri Vesa Jouppila, liikenneosaston osastopäälliköksi diplomi-insinööri Kari Halme, maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jyrki Pitkänen ja vesitalousosaston osastopäälliköksi diplomi-insinööri Visa Niittyniemi. Osastopäälliköt aloittavat tehtävissään 1.6.2026.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Satu Mäkelä on nimittänyt osastopäälliköt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen ajalle 1.6.2026–31.5.2031. Osastopäällikön tehtävänä on johtaa osastonsa toimintaa ja vastata ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2026 ja hoitaa elinkeinoihin, maaseutuun, ympäristöön, vesitalouteen sekä liikenteeseen liittyviä tehtäviä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella.
Keskitettyjen tehtävien kautta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita. Elinkeinot ja osaaminen -osastolta hoidetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon liittyvää rakennerahastotehtävää oman alueen lisäksi Uudenmaan alueella. Liikenneosasto hoitaa liikenteen hankintatehtävää oman alueen lisäksi Uudenmaan alueella. Vesitalouden osasto hoitaa vesistöihin liittyviä tehtäviä Kaakkois-Suomen lisäksi Uudenmaan, Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueilla sekä vesihuoltotehtävää koko Suomen alueella.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- ylijohtaja Satu Mäkelä, p. 0400 332 256
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Työttömyys kasvanut koko maan tahdissa, työttömyysasteet pysyneet korkeina27.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömyys on kasvanut kaikissa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueen maakunnissa (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme) suurin piirtein samaa tahtia kuin valtakunnallisesti. Työttömyysasteet ovat kuitenkin selvästi koko maata korkeampia.
Vt 12 Lahden kehätiellä Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. - 29.5. sekä 2.–5.6. kello 21.00–06.00 – käyttöön otetaan varareitti22.5.2026 09:33:14 EEST | Tiedote
Lahden kehätiellä sijaitsevat Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan tunneleiden huolto- ja korjaustöitä varten.
Tienkäyttäjät ovat tyytyväisiä viime talven maanteiden talvihoitoon Kaakkois-Suomessa12.5.2026 14:03:18 EEST | Tiedote
Väylävirasto on teettänyt vuosittaisen tutkimuksen tienkäyttäjien tyytyväisyydestä maanteiden talvihoitoon. Kaakkois-Suomessa tienkäyttäjien tyytyväisyys on parantunut, ja erityisesti raskaan liikenteen mielestä. Yksittäisten urakoiden kohdalla yllettiin jopa kärkisijoille.
Yritysten investointeihin ja kehittämiseen on runsaasti rahoitusta haettavissa11.5.2026 13:33:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella eli Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä on EU:n maaseuturahoituksen yritys- ja hanketukia haettavissa tälle vuodelle yli 8 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on varattu vähintään 387 500 euroa. Lisäksi alueen Leader-ryhmien myöntövaltuus kuluvalle vuodelle on lähes kaksi miljoonaa euroa.
Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2026: Työttömyys painaa maakuntia, investoinnit ja uudet kasvualat vahvistavat näkymiä6.5.2026 11:07:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen maakuntien (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme) kehitysnäkymiä leimaa keväällä 2026 kaksijakoisuus: työttömyys on kasvanut ja rakennemuutos rasittaa työmarkkinoita, mutta samaan aikaan mittavat investoinnit ja vahvistuva osaamispohja luovat edellytyksiä alueiden elinvoiman uudistumiselle ja tulevalle kasvulle. Arviot perustuvat tänään (6.5.) julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2026-katsaukseen, joka kokoaa maakunnittain aluekehittäjien näkemykset alueiden nykytilasta sekä lähiajan näkymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme