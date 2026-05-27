Suomen viimeisiä äärimmäisen uhanalaisia peltosirkkuja turvataan pohjalaismaakunnissa

Peltosirkun esiintymisen painopiste Suomessa on nykyisin vahvasti Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Alueen eri osiin sijoittuu useita merkittäviä lajin esiintymispaikkoja. Peltosirkun tilaa on seurattu maanviljelysalueilla vuosikymmenien aikana vapaaehtoistyönä harrastajien toimesta. Peltosirkku on paikkauskollinen ja palaa vuosittain samalle pesimäalueelle. Laji vaatii reviirilleen yksittäin tai ryhmissä pensaita tai puita, paljaita maa-alueita sekä kasvilajistoltaan monipuolisia alueita. Parhaat esiintymispaikat sijoittuvat usein jokien ja avo-ojien varsille.

Kokeiluhanke peltosirkun pelastamiseksi

Useiden peltosirkkureviirien verkostosta muodostuva lajin tärkein yksittäinen esiintymisalue Suomessa sijoittuu Kauhavan ja Lapuan kaupunkien alueelle levittyvälle Alajoen peltoalueelle. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on käynnistynyt tälle alueelle kokeiluhankkeen, jossa laadittiin kauhavalaisille viljelijöille infopaketti lajin huomioimiseksi maanviljelyssä. Kokeiluhankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa käyttämällä hankkeessa kehitettyjä menettelyjä ja materiaaleja peltosirkun muilla tärkeillä esiintymisalueilla.

Peltosirkkuja on mahdollista auttaa viljelysalueilla melko pienillä toimenpiteillä, kuten säästämällä avo-ojia ja niiden varsille vähintään yksittäisiä pensaita ja puita sekä monimuotoista kasvillisuutta.

Turvetuotantoalueet osana peltosirkun pelastamista

Peltosirkulla on havaittu osittaista siirtymistä käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille, jotka ovat jossain määrin lajille peltoalueita korvaavia uuselinympäristöjä. Näihin sisältyy varsin merkittäviä, useiden peltosirkkureviirien kokonaisuuksia.

Käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden kokonaismerkitykseen peltosirkulle on tunnistettu liittyvän tietopuutteita. Lajin esiintymisestä näillä alueilla kerätään paikallisten vapaaehtoisten työnä lisätietoja kesän 2026 aikana. Tulosten pohjalta mietitään jatkotoimenpiteitä käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla elävien peltosirkkujen turvaamiseksi.

Kokeiluhanke ja muut peltosirkkua turvaavat toimet toteutetaan osana Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan LUMO-ohjelman toimeenpanoa. LUMO-ohjelman kaikki toimenpiteet ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia.