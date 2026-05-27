Suomen viimeisiä äärimmäisen uhanalaisia peltosirkkuja turvataan pohjalaismaakunnissa

29.5.2026 13:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Äärimmäisen uhanalainen peltosirkku oli vielä 30 vuotta sitten eräs viljelysalueiden tyypillisimmistä lintulajeista. Sittemmin lajin kanta on pienentynyt 99 %. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on kuluvan vuoden keväällä aloittanut vapaaehtoisuuteen perustuvan kokeiluhankkeen peltosirkun pelastamiseksi Kauhavan ja Lapuan Alajoella.

Peltosirkku Söderfjärdenin peltoaukealla vuonna 2007. Jouni Kannonlahti

Peltosirkun esiintymisen painopiste Suomessa on nykyisin vahvasti Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Alueen eri osiin sijoittuu useita merkittäviä lajin esiintymispaikkoja. Peltosirkun tilaa on seurattu maanviljelysalueilla vuosikymmenien aikana vapaaehtoistyönä harrastajien toimesta. Peltosirkku on paikkauskollinen ja palaa vuosittain samalle pesimäalueelle. Laji vaatii reviirilleen yksittäin tai ryhmissä pensaita tai puita, paljaita maa-alueita sekä kasvilajistoltaan monipuolisia alueita. Parhaat esiintymispaikat sijoittuvat usein jokien ja avo-ojien varsille.

Kokeiluhanke peltosirkun pelastamiseksi

Useiden peltosirkkureviirien verkostosta muodostuva lajin tärkein yksittäinen esiintymisalue Suomessa sijoittuu Kauhavan ja Lapuan kaupunkien alueelle levittyvälle Alajoen peltoalueelle. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on käynnistynyt tälle alueelle kokeiluhankkeen, jossa laadittiin kauhavalaisille viljelijöille infopaketti lajin huomioimiseksi maanviljelyssä. Kokeiluhankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa käyttämällä hankkeessa kehitettyjä menettelyjä ja materiaaleja peltosirkun muilla tärkeillä esiintymisalueilla.

Peltosirkkuja on mahdollista auttaa viljelysalueilla melko pienillä toimenpiteillä, kuten säästämällä avo-ojia ja niiden varsille vähintään yksittäisiä pensaita ja puita sekä monimuotoista kasvillisuutta.

Turvetuotantoalueet osana peltosirkun pelastamista

Peltosirkulla on havaittu osittaista siirtymistä käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille, jotka ovat jossain määrin lajille peltoalueita korvaavia uuselinympäristöjä. Näihin sisältyy varsin merkittäviä, useiden peltosirkkureviirien kokonaisuuksia.

Käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden kokonaismerkitykseen peltosirkulle on tunnistettu liittyvän tietopuutteita. Lajin esiintymisestä näillä alueilla kerätään paikallisten vapaaehtoisten työnä lisätietoja kesän 2026 aikana. Tulosten pohjalta mietitään jatkotoimenpiteitä käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla elävien peltosirkkujen turvaamiseksi.

Kokeiluhanke ja muut peltosirkkua turvaavat toimet toteutetaan osana Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan LUMO-ohjelman toimeenpanoa. LUMO-ohjelman kaikki toimenpiteet ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia.

Monimuotoista maaseutumaisemaa, jossa erottuvat ominaisuudet, kuten avo-ojat ja niiden kasvil-lisuudeltaan monipuoliset, osin pajua kasvavat reunat sekä metsäsaarekkeet, suosivat peltosirkun lisäksi monia muitakin lintulajeja ja esimerkiksi pölyttäjähyönteisiä.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Österbottens och Södra Österbottens första LUMO-program bidrar till att rädda vår hotade natur19.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande

I landskapen Österbotten och Södra Österbotten förekommer 251 hotade arter och 161 hotade naturtyper. Metoder för att främja tillståndet för dessa arter och naturtyper genom frivilliga åtgärder finns samlade i LUMO-programmet för Österbotten och Södra Österbotten 2035. Åtgärderna i programmet bildar en ny form av omfattande verktyg i främjandet av den biologiska mångfalden.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen LUMO-ohjelma auttaa pelastamaan uhanalaista luontoamme19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla esiintyy 251 uhanalaista lajia ja 161 uhanalaista luontotyyppiä. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan LUMO-ohjelma 2035 kokoaa keinot, joilla näiden lajien tilaa voidaan vahvistaa vapaaehtoisten toimien avulla. Lisäksi ohjelman toimenpiteet luovat maakuntien luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi uudenlaisen kokonaisvaltaisen työkalupakin.

