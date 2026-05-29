Gigantin toukokuun telecom-katsaus: Samsung hallitsee myydyimpien listaa – edullisen ja Euroopassa suositun Honorin nousua odotetaan
31.5.2026 09:00:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Samsungin Galaxy A -sarja hallitsi Gigantin toukokuun puhelinmyyntiä selkeällä kolmoisvoitolla samalla, kun markkinoilla näkyy odottava tunnelma uusien valmistajien kasvattaessa jalansijaansa Euroopassa. Pitkään odotettu Oura Ring 5 tuo markkinoille entistä huomaamattomamman version suositusta älysormuksesta. Myös aktiivisuusrannekkeet tekevät paluuta.
Gigantin toukokuun myydyimpien puhelinten kärki oli poikkeuksellisen selkeä, kun Samsungin Galaxy A16 LTE, Galaxy A26 5G ja Galaxy A56 5G nousivat kuukauden kolmelle kärkisijalle. Apple puolestaan piti kiinni asemastaan laajalla malliedustuksella, sillä iPhone 17 -sarjan eri versiot ylsivät neljälle sijoitukselle TOP 10 -listalla.
Puhelinmarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä odottava tunnelma. Edullisempien älypuhelinten tarjonta on kaventunut, ja samalla esimerkiksi suomalaisten pitkäaikaisen suosikin, OnePlus-puhelinmerkin tulevaisuudesta ja lopettamisesta on virinnyt vilkasta spekulaatiota. Tilanne luo otollisen maaperän uusille toimijoille, ja useat valmistajat pyrkivätkin nyt vahvistamaan asemaansa Euroopan markkinoilla.
Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkisen mukaan erityisesti Honor on valmistaja, jonka kehitystä kannattaa seurata myös Suomessa.
“Honor on noussut monessa Euroopan maassa todella vahvaksi toimijaksi, ja sama trendi voi hyvin näkyä pian myös Suomessa. Tällä hetkellä Honorin myydyin malli meillä on edukas X5c, mutta uskon että uusin, premium-keskiluokan 600-sarja tulee nousemaan vielä ajan kanssa”, Kiekkinen arvioi.
Oura vie älysormukset yhä kauemmas perinteisistä teknologiatuotteista
Puettavan teknologian kategoriassa Apple Watch -mallit pitivät toukokuun myydyimpien tuotteiden kärkisijat, mutta erityisesti aktiivisuusrannekkeiden ja hyvinvointia seuraavien laitteiden kysyntä jatkaa kasvuaan.
Toukokuun puhutuimpiin uutuuksiin markkinassa lukeutuu Oura Ring 5 -älysormus, joka julkaistiin torstaina 28.5. Uusi malli on aiempaa ohuempi ja entistä korumaisempi, mutta samalla sen odotetaan tarjoavan parempaa mittaustarkkuutta ja pidempää akunkestoa. Merkittävä uudistus on myös mukana toimitettava Oura Ring Charger Case -latauskotelo, joka tuo käyttäjän arkeen enemmän käytännöllisyyttä.
“Oura on onnistunut tekemään terveysteknologiasta aidosti huomaamattoman osan arkea. Kuluttajia kiinnostavat nyt erityisesti kevyet ja tyylikkäät hyvinvointilaitteet”, Kiekkinen kertoo.
Uudet Ourat saapuvat Gigantin myyntiin kesäkuun aikana ja valikoiduissa myymälöissä pääsee myös testaamaan oman kokonsa Ouran kokotaulukon avulla.
Toukokuun myydyimmät puhelimet TOP 10
1. Samsung Galaxy A16 LTE
2. Samsung Galaxy A26 5G
3. Samsung Galaxy A56 5G
4. iPhone 17
5. iPhone 17e
6. OnePlus Nord CE5
7. iPhone 17 Pro
8. Samsung Galaxy A36 5G
9. iPhone 17 Pro Max
10. Samsung Galaxy A17 5G
Toukokuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
1. Apple Watch Series 11
2. Apple Watch SE 3
3. Garmin Fenix 7 Pro Solar
4. Samsung Galaxy Watch 7
5. Samsung Galaxy Fit3
6. HUAWEI Band 10
7. Polar Ignite 2
8. Huawei Watch GT5
9. Fitbit Charge 6
10. Garmin Vivoactive 6
Trendinosto: aktiivisuusrannekkeet tekevät paluuta
Gigantin toukokuun myyntidata kertoo kuluttajien kiinnostuksen siirtyvän kohti aiempaa kevyempiä ja huomaamattomampia hyvinvointilaitteita. Erityisesti aktiivisuusrannekkeet ovat nousseet vahvasti esiin vaihtoehtona älykelloille ja älysormuksille.
- Aktiivisuusrannekkeiden vetovoima perustuu niiden keveyteen, pitkään akunkestoon ja helppokäyttöisyyteen. Laitteet tarjoavat tärkeimmät tiedot liikunnasta, unesta ja palautumisesta.
- Puettavien teknologiatuotteiden myydyimpien joukkoon toukokuussa nousivat muun muassa Samsung Galaxy Fit3, HUAWEI Band 10 ja Fitbit Charge 6.
- Moni kuluttaja etsii teknologiaa ilman jatkuvaa ilmoitusvirtaa ja sovellusten hälyä: aktiivisuusrannekkeita voidaan käyttää ilman erillisiä sovelluksia, mikä osaltaan tukee käyttäjän kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- Aktiivisuusrannekkeiden nousu kytkeytyy laajempaan kuluttajatrendiin, jossa teknologialta ei enää haeta mahdollisimman monipuolisia ominaisuuksia, vaan kysyntää on myös hallittavuudelle ja arjen selkeydelle.
