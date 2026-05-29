Gigantin toukokuun telecom-katsaus: Samsung hallitsee myydyimpien listaa – edullisen ja Euroopassa suositun Honorin nousua odotetaan

Gigantin toukokuun myydyimpien puhelinten kärki oli poikkeuksellisen selkeä, kun Samsungin Galaxy A16 LTE, Galaxy A26 5G ja Galaxy A56 5G nousivat kuukauden kolmelle kärkisijalle. Apple puolestaan piti kiinni asemastaan laajalla malliedustuksella, sillä iPhone 17 -sarjan eri versiot ylsivät neljälle sijoitukselle TOP 10 -listalla.

Puhelinmarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä odottava tunnelma. Edullisempien älypuhelinten tarjonta on kaventunut, ja samalla esimerkiksi suomalaisten pitkäaikaisen suosikin, OnePlus-puhelinmerkin tulevaisuudesta ja lopettamisesta on virinnyt vilkasta spekulaatiota. Tilanne luo otollisen maaperän uusille toimijoille, ja useat valmistajat pyrkivätkin nyt vahvistamaan asemaansa Euroopan markkinoilla.

Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkisen mukaan erityisesti Honor on valmistaja, jonka kehitystä kannattaa seurata myös Suomessa.

“Honor on noussut monessa Euroopan maassa todella vahvaksi toimijaksi, ja sama trendi voi hyvin näkyä pian myös Suomessa. Tällä hetkellä Honorin myydyin malli meillä on edukas X5c, mutta uskon että uusin, premium-keskiluokan 600-sarja tulee nousemaan vielä ajan kanssa”, Kiekkinen arvioi.

Oura vie älysormukset yhä kauemmas perinteisistä teknologiatuotteista

Puettavan teknologian kategoriassa Apple Watch -mallit pitivät toukokuun myydyimpien tuotteiden kärkisijat, mutta erityisesti aktiivisuusrannekkeiden ja hyvinvointia seuraavien laitteiden kysyntä jatkaa kasvuaan.

Toukokuun puhutuimpiin uutuuksiin markkinassa lukeutuu Oura Ring 5 -älysormus, joka julkaistiin torstaina 28.5. Uusi malli on aiempaa ohuempi ja entistä korumaisempi, mutta samalla sen odotetaan tarjoavan parempaa mittaustarkkuutta ja pidempää akunkestoa. Merkittävä uudistus on myös mukana toimitettava Oura Ring Charger Case -latauskotelo, joka tuo käyttäjän arkeen enemmän käytännöllisyyttä.

“Oura on onnistunut tekemään terveysteknologiasta aidosti huomaamattoman osan arkea. Kuluttajia kiinnostavat nyt erityisesti kevyet ja tyylikkäät hyvinvointilaitteet”, Kiekkinen kertoo.

Uudet Ourat saapuvat Gigantin myyntiin kesäkuun aikana ja valikoiduissa myymälöissä pääsee myös testaamaan oman kokonsa Ouran kokotaulukon avulla.

Toukokuun myydyimmät puhelimet TOP 10

1. Samsung Galaxy A16 LTE

2. Samsung Galaxy A26 5G

3. Samsung Galaxy A56 5G

4. iPhone 17

5. iPhone 17e

6. OnePlus Nord CE5

7. iPhone 17 Pro

8. Samsung Galaxy A36 5G

9. iPhone 17 Pro Max

10. Samsung Galaxy A17 5G

Toukokuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10

1. Apple Watch Series 11

2. Apple Watch SE 3

3. Garmin Fenix 7 Pro Solar

4. Samsung Galaxy Watch 7

5. Samsung Galaxy Fit3

6. HUAWEI Band 10

7. Polar Ignite 2

8. Huawei Watch GT5

9. Fitbit Charge 6

10. Garmin Vivoactive 6