Kokoomuksen Fagerström: Pitkän harmaan jakson jälkeen Suomesta kuuluu viimein hyviä uutisia
29.5.2026 10:35:22 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Moni suomalainen on viime vuosina joutunut lykkäämään unelmiaan, kiristämään kukkaronnyörejä ja kantamaan huolta tulevaisuudesta. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin mukaan tuoreet talousluvut antavat vihdoin syytä uskoa siihen, että Suomi on kääntämässä suuntaansa parempaan.
– Viime vuodet ovat olleet monelle yrittäjälle, työntekijälle ja perheelle raskaita. Siksi on tärkeää, että pitkästä aikaa voimme puhua myös hyvistä uutisista. Taloudessa näkyy nyt merkkejä siitä, että vaikeiden vuosien jälkeen olemme pääsemässä takaisin kasvu-uralle, Fagerström sanoo.
Fagerströmin mukaan kokoomuksen politiikan ytimessä on ollut ajatus siitä, että hyvinvointi syntyy kasvusta, työstä ja yrittämisestä.
– Kokoomuksessa uskomme siihen, että ihmiset menestyvät, kun heille annetaan mahdollisuus onnistua. Kun yritykset investoivat, ihmiset käyvät töissä ja uskaltavat kuluttaa, koko Suomi vahvistuu, Fagerström sanoo.
– Puhumme taloudesta usein vain valtion näkökulmasta. Todellisuudessa Suomen menestys rakentuu yrityksissä, työpaikoilla ja ihmisten arjessa. Valtion taloutta voidaan samalla tervehdyttää, kun yritykset kasvavat, ihmiset työllistyvät paremmin ja palkat nousevat, Fagerström sanoo.
Yrittäjätaustaisena kansanedustajana Fagerström tietää, ettei mikään kasvu synny hetkessä.
– Jokainen yrittäjä tietää, että usein töitä joutuu tekemään valtavasti ennen kuin tulokset näkyvät. Sama pätee kansantalouteen. Nyt näyttää siltä, että tekemämme työ kantaa hedelmää. Olen erityisesti suomalaisten puolesta onnellinen siitä, että olemme nyt uskaltaneet tehdä asioita Suomessa eri tavoin kuin ennen, Fagerström sanoo.
Fagerström muistuttaa, että työtä on edelleen paljon jäljellä, mutta pitkän synkän vaiheen jälkeen suomalaisilla on lupa katsoa tulevaisuuteen aiempaa luottavaisemmin.
– Nyt meillä on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan laajalla rintamalla syytä uskoa, että huominen voi olla tätä päivää parempi, Fagerström sanoo.
Noora FagerströmKansanedustaja
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
