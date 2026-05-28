Fatim Diarra jyrähtää lukukausimaksuista

Diarran mukaan keskustelu korkeakoulujen lukukausimaksuista on huolestuttavaa aikana, jolloin köyhyys ja eriarvoisuus ovat Suomessa kasvaneet.

– Isäni kuoli, kun olin 22-vuotias, ja äitini jäi yksin kolmen alaikäisen pojan kanssa. Monessa maassa tällainen elämäntilanne olisi tarkoittanut sitä, ettei korkeakoulutus olisi ollut meille realistinen vaihtoehto, Diarra toteaa.

– Suomessa näin ei ollut. Maksuton koulutus mahdollisti sen, että minä ja veljeni pystyimme opiskelemaan ja rakentamaan tulevaisuutta vaikeasta elämäntilanteesta huolimatta, Diarra jatkaa.

Diarra näkee, että juuri tästä syystä maksuttoman koulutuksen periaatteesta on pidettävä kiinni myös korkeakouluissa.

– Kaikki tutkimukset osoittavat, ettei Suomessa enää pärjää pelkän peruskoulun varassa. Juuri siksi yhteiskunnan pitäisi kannustaa nuoria etenemään koulutuspolulla riippumatta heidän sosiaalisesta tai taloudellisesta taustastaan, ei rakentaa sille uusia esteitä, Diarra painottaa.

Diarran mukaan lukukausimaksut lisäisivät eriarvoisuutta ja kaventaisivat mahdollisuuksia erityisesti vähävaraisista perheistä tuleville nuorille.

– Maksuton korkeakoulutus ei ole pelkkä menoerä. Se on investointi Suomen osaamiseen, kilpailukykyyn ja tasa-arvoon. Suomen menestys on rakennettu sille ajatukselle, että jokaisella on mahdollisuus nousta elämässä eteenpäin. Tästä periaatteesta ei missään nimessä pidä luopua.