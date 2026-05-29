Tulevaisuuslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen vuosille 2027–2030
29.5.2026 15:03:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.5.2026 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle aluehallituksen käsittelyn jälkeen.
Pohteen aluehallitus käsittelee luonnosta kokouksessaan tiistaina 2.6. Lausuntokierros alkaa 3.6. ja se kestää 31.7. saakka.
− Toivottavasti saamme kierrokselta laajasti palautetta ja näkemyksiä jatkovalmistelua varten. Tässä vaiheessa haluan kiittää tulevaisuuslautakuntaa ja kaikkia luonnoksen valmisteluun osallistuneita, sanoo tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn parantaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos kattaa vuodet 2027–2030. Se pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.
− Olemme järjestäneet suunnitelman valmisteluun liittyviä tilaisuuksia ja kuulleet asukkaita, henkilöstöä ja eri sidosryhmiä siitä, mikä heille on tärkeää. Yksi suunnitelmaluonnoksen keskeisimmistä tavoitteista onkin perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn parantaminen. Myös talouden reunaehdot on huomioitu suunnitelmaluonnoksessa, ja siksi myös valintoja on pitänyt tehdä, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen sisällöistä myös äänestettiin tulevaisuuslautakunnassa. Lautakunnan pöytäkirja päivittyy Pohteen verkkosivuille: Pohteen tulevaisuuslautakunta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos liitteineen löytyy aluehallituksen 2.6. kokouksen esityslistalta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2027–2030.
Avoin tilaisuus suunnitelmaluonnoksesta 2.6. kello 17
Pohde järjestää tiistaina 2.6. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä palaute- ja lausuntokierroksesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.
Tilaisuudessa yleisö voi osallistua keskusteluun. Mukana on myös Pohteen toimialueiden johtoa vastaamassa kysymyksiin eri palveluista.
Lisätietoa ja osallistumislinkki tilaisuuteen: Avoin tilaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta 2.6. - Pohde
Yhteyshenkilöt
Matti HonkalaTulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 060 5766matti.honkala@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
