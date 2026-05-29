Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen vuosille 2027–2030

29.5.2026 15:03:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.5.2026 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle aluehallituksen käsittelyn jälkeen.

kuvituskuva

Pohteen aluehallitus käsittelee luonnosta kokouksessaan tiistaina 2.6. Lausuntokierros alkaa 3.6. ja se kestää 31.7. saakka.

− Toivottavasti saamme kierrokselta laajasti palautetta ja näkemyksiä jatkovalmistelua varten. Tässä vaiheessa haluan kiittää tulevaisuuslautakuntaa ja kaikkia luonnoksen valmisteluun osallistuneita, sanoo tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn parantaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos kattaa vuodet 2027–2030.  Se pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.

− Olemme järjestäneet suunnitelman valmisteluun liittyviä tilaisuuksia ja kuulleet asukkaita, henkilöstöä ja eri sidosryhmiä siitä, mikä heille on tärkeää. Yksi suunnitelmaluonnoksen keskeisimmistä tavoitteista onkin perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn parantaminen. Myös talouden reunaehdot on huomioitu suunnitelmaluonnoksessa, ja siksi myös valintoja on pitänyt tehdä, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Järjestämissuunnitelman  luonnos sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen sisällöistä  myös äänestettiin tulevaisuuslautakunnassa. Lautakunnan pöytäkirja päivittyy Pohteen verkkosivuille: Pohteen tulevaisuuslautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos liitteineen löytyy aluehallituksen 2.6. kokouksen esityslistalta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2027–2030.

Avoin tilaisuus suunnitelmaluonnoksesta 2.6. kello 17

Pohde järjestää tiistaina 2.6. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä palaute- ja lausuntokierroksesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.

Tilaisuudessa yleisö voi osallistua keskusteluun. Mukana on myös Pohteen toimialueiden johtoa vastaamassa kysymyksiin eri palveluista.

Lisätietoa ja osallistumislinkki tilaisuuteen: Avoin tilaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta 2.6. - Pohde

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye