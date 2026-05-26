Päivi Räsänen – Syntiseksi syntynyt on Ylen uusi politiikan audiodraama lokakuussa 2026
2.6.2026 10:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Intensiivinen audiodraamasarja vie kuulijat Päivi Räsäsen oikeustaistelun ytimeen. Riitta Havukainen näyttelee pääosaa kristillisdemokraattien pitkäaikaisimpana kansanedustajana ja yhtenä Suomen tunnetuimmista poliitikoista.
Päivi Räsänen – Syntiseksi syntynyt audiodraama pureutuu Suomen viime vuosikymmenten kiivaaseen arvopolitiikkaan ja poliittisen vaikuttamisen muutokseen. Kahdeksanosainen sarja julkaistaan Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä lokakuussa 2026. Syntiseksi syntynyt on Yle Draaman ja Warner Bros. International Television Production Finlandin yhteistuotanto.
Kamppailussa usko, ura ja viimeinen tuomio
Audiodraama seuraa kansanedustaja Päivi Räsäsen (Riitta Havukainen) elämää hänen joutuessaan keskelle mittavaa oikeudenkäyntiä, kun hänen homoseksuaaleja koskevista lausumistaan nostetaan syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Sarja kulkee Räsäsen matkassa syytetyn penkille ja kansainvälisen kristillisen vaikuttajaliikkeen symboliksi vuosina 2019–2026, aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Sarjan tunnelma liikkuu oikeussalidraaman, intiimin elämänkertakuvauksen ja poliittisen trillerin sävyissä.
Syntiseksi syntynyt piirtää kuvan uralleen omistautuneesta ihmisestä. Samalla se valottaa maailmanlaajuisen kristilliskonservatiivisen vaikuttajajärjestön pyrkimyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Räsänen saa oikeustaisteluunsa kansainvälisen tukiverkoston, mutta joutuu samalla yllättävien valintojen eteen.
Miten käy, kun Yhdysvaltain sisäpolitiikka törmää suomalaisen oikeusjärjestelmän ja eurooppalaisen demokratian periaatteisiin?
Sukellus vakaumuksen ja epäilyksen pyörteeseen
Ohjaaja Jojo Erholtz rakentaa Päivi Räsäsen tarinaan tiivistä jännitettä sekä pohdintaa ihmisen suhteesta johonkin syvempään.
“Taiteen tehtävä on tuoda eri näkökulmia ja mielipiteitä esiin. Siksi kiinnostuin heti, kun minulle tarjottiin ohjattavaksi audiodraamasarjaa Päivi Räsäsestä ja hänen oikeustaistelustaan. Olen sarjaa tehdessäni oppinut itse paljon uutta niin Päivi Räsäsestä, hänen elämästään kuin Suomen poliittisesta pelikentästä. Toivon äänimaailmaltaan ja kerronnaltaan moniulotteisen sarjan tavoittavan mahdollisimman monta kuulijaa, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, joita ajaa tiedonnälkä sekä uteliaisuus”, Erholtz sanoo.
Showrunner Miira Karhula tunnetaan myös Ylen aiemmista politiikan audiodraamasarjoista Sanna Marin – Miljoonat seuraa (2024) ja Jussi Halla-aho – Kylmä peli (2025). Hänen viitoittamanaan Syntiseksi syntynyt valottaa kristillisdemokraattien sisäisiä ristiriitoja hallituspuoleen asemassa, perheen ja kunnianhimon merkitystä poliitikon elämässä sekä poliittisen vaikuttamisen uusia pelejä.
“Fiktiossa pääsemme sisään Päivi Räsäsen henkiseen maailmaan, jota painavat synnin, häpeän ja pelastuksen kysymykset - ja panoksena on iänkaikkinen elämä. Konservatiivisten ja äärikristillisten liikkeiden nousu tekee Päivin tarinasta erityisen ajankohtaisen”, Karhula sanoo.
Päivi Räsästä näyttelee Riitta Havukainen, jonka kokemus ja herkkä roolityö tuovat päähenkilön ristiriidat ja lujuuden kuulijan samaistuttaviksi. Havukainen pohtii suhdettaan rooliin:
“Näyttelijänä haluan lähteä tekemään kokonaista ihmistä, ymmärtää hänen ratkaisujaan ja ajatusmaailmaa. Suhtaudun esittämääni henkilöön lämmöllä ja ymmärryksellä siten, että olen sen puolella, ketä näyttelen. Haluaisin tuoda Päivi Räsäsen rooliin laajempaa ihmiskuvaa, kuin vain hänen julkisuuskuvansa. Näytellessä ei voi toimia kommentoiden tai suhtautuen ihmiseen, vaan täytyy tietyllä tavalla ryhtyä häneksi”, Havukainen sanoo.
Taustahaastatteluissa kuultiin asiantuntijoita, politiikan sisäpiiriä ja Päivi Räsästä itse
Käsikirjoittajat Miira Karhula, Eriikka Etholén-Paju ja Aleksi Aro-Heinilä ovat haastatelleet useita asiantuntijoita ja politiikan ammattilaisia audiodraamaa varten. Myös Päivi Räsänen puolisoineen sekä Räsäsen asianajaja Matti Sankamo ovat antaneet taustahaastattelut käsikirjoittajille. Päivi Räsänen kommentoi antamiaan haastatteluja:
”Tieto valinnasta audiodraaman päähenkilöksi tuli yllätyksenä. Olen antanut pari haastattelua kirjoittajille, jotta fiktiivinen näytelmä olisi lähellä totuutta. Kuitenkin toivon, että kuuntelijat ymmärtävät sen fiktioksi, tekijöiden tulkinnaksi elämästäni ja lähipiiristäni. Hienoa, että osaavat näyttelijät Riitta Havukainen ja Antti Virmavirta eläytyvät Päiviksi ja Niiloksi. Mielenkiinnolla odotan, saavatko he kuunnelmassa luotua sitä keskinäistä tukemista, huumoria ja rakkautta, joka on vuosikymmenien aikana syventynyt meidän molempien arjen voimavaraksi. En ole vaikuttanut draaman sisältöön muuten, enkä osallistunut sarjan tekemiseen, joten minulla ei ole aavistustakaan siitä, millainen fiktio on tulossa”.
Syntiseksi syntynyt tarjoaa kuulijalle tavan käsitellä tunteita herättäviä moraalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä draaman keinoin. Mittava taustatyö luo kehyksen tapahtumien, henkilöiden ja keskustelujen dramatisoinnille. Syntiseksi syntynyt on Sanna Marinia ja Jussi Halla-ahoa käsitelleiden sarjojen tapaan hallituspuolueen poliitikon näkökulmasta kerrottu fiktiivinen draamasarja.
Rooleissa:
Päivi Räsänen: Riitta Havukainen
Muissa rooleissa loistavat muun muassa Antti Virmavirta, Sara Paavolainen, Saara Kotkaniemi, Mikko Kauppila, Darren McStay, Henry Hanikka, Roosa Söderholm, Matleena Kuusniemi, Leo Sjöman ja Pertti Sveholm.
Taiteellinen työryhmä:
Ohjaus: Jojo Erholtz
Pääkäsikirjoitus ja showrunner: Miira Karhula
Käsikirjoitus: Eriikka Etholen-Paju, Aleksi Aro-Heinilä
Dramaturgi: Paula Salminen, Yle Draama
Dramaturgiharjoittelija: Arda Salaniemi, Yle Draama
Äänisuunnittelu: Anders Wiksten, Hanna-Helena Kinnunen
Musiikki: Salla Luhtala
Tuottaja Warner Bros. ITVP Finland: Johanna Enäsuo
Tuottaja: Elina Ylä-Mononen, Yle Draama
Vastaava tuottaja: Suvi Salokoski, Warner Bros. ITVP Finland
Tilaaja: Matti Kajander, Yle Draama
Sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä 13.10.2026 alkaen.
