Kesätyöpaikoilla valvotaan taas työsuhteen ehtojen toteutumista
1.6.2026 08:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Työsuojelutarkastajat jalkautuvat tänäkin kesänä kesätyöpaikoille tarkastamaan, että työnantajat noudattavat työelämän pelisääntöjä. Samalla kesätyöntekijät voivat kysyä tarkastajalta neuvoa heitä askarruttavissa asioissa. Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan voi soittaa myös omalla ajalla, jos ei halua puhua asiastaan työpaikalla. Numero on 0295 256 808. Yhteydenotot ovat aina luottamuksellisia.
Kesätyöpaikkojen tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota asioihin, joissa havaittiin puutteita viime kesänä. Eniten puutteita havaittiin työterveyshuollon järjestämisessä ja työsopimuksissa. Tarkastuksia tehdään eri puolella Suomea.
Myös kesätyöpaikassa on järjestettävä työterveyshuolto
Viime kesänä tarkastetuista kesätyöpaikoista joka neljännessä työnantaja ei ollut järjestänyt kesätyöntekijöilleen lainkaan lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka työpaikka olisi auki vain kesän ajan. Työntekijöiden tulee tietää, mitä palveluita työterveyshuollosta saa ja miten esimerkiksi sairastumis- tai tapaturmatilanteissa tulee toimia.
Työnantaja: Katso ohjeet työsopimuksen tekemiseen
Työsopimuksiin liittyen havaittiin viime kesänä puutteita lähes joka kolmannella tarkastuksella. Osa työnantajista ei ollut antanut työntekijälle työnteon ehtoja lainkaan kirjallisesti.
”Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Jos se tehdään suullisesti, työntekijän tulee silti saada ehdot kirjallisesti”, neuvoo tarkastaja Saila Lähdesmäki Lupa- ja valvontavirastosta.
Selkeät ohjeet työsopimuksen tekemiseen saa työsuojeluviranomaisen verkkoseminaaritallenteesta ”Työsopimusinfo pientyönantajille”. Se löytyy sivulta tyosuojelu.fi/live50.
Myös nuorille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
Viime kesän tarkastuksilla havaittiin puutteita myös palkan maksamisessa. Nuorille oli jätetty maksamatta esimerkiksi sunnuntaityöstä korvaus tai heille oli maksettu työkokemukseen nähden liian pientä palkkaa.
”Myös nuorille kuuluu maksaa yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa”, Lähdesmäki muistuttaa.
Kevytyrittäjä vai työntekijä?
Jos kesätyöpaikkojen tarkastuksilla kohdataan kevytyrittäjiä, tarkastaja arvioi, ovatko he aidosti yrittäjiä vai täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit. Jos kyseessä on työsuhde, nuori on oikeutettu esimerkiksi sairausloman palkkaan, vuosilomakorvauksiin, työterveyshuoltoon sekä ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksiin.
Kevytyrittäjän palveluita käyttävä toimeksiantaja voi arvioida asiaa itse ohjeiden avulla, jotka löytyvät verkkopalvelusta Tyosuojelu.fi sivulta Työsuhteen tunnusmerkit.
Yhteyshenkilöt
Tarkastaja Saila Lähdesmäki, 029 525 5705
Tarkastaja Tiina Häyrinen, 029 525 5433
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosasto
Tietoja julkaisijasta
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
