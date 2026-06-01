Kesätyöpaikoilla valvotaan taas työsuhteen ehtojen toteutumista

Kesätyöpaikkojen tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota asioihin, joissa havaittiin puutteita viime kesänä. Eniten puutteita havaittiin työterveyshuollon järjestämisessä ja työsopimuksissa. Tarkastuksia tehdään eri puolella Suomea.

Myös kesätyöpaikassa on järjestettävä työterveyshuolto

Viime kesänä tarkastetuista kesätyöpaikoista joka neljännessä työnantaja ei ollut järjestänyt kesätyöntekijöilleen lainkaan lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka työpaikka olisi auki vain kesän ajan. Työntekijöiden tulee tietää, mitä palveluita työterveyshuollosta saa ja miten esimerkiksi sairastumis- tai tapaturmatilanteissa tulee toimia.

Työnantaja: Katso ohjeet työsopimuksen tekemiseen

Työsopimuksiin liittyen havaittiin viime kesänä puutteita lähes joka kolmannella tarkastuksella. Osa työnantajista ei ollut antanut työntekijälle työnteon ehtoja lainkaan kirjallisesti.

”Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Jos se tehdään suullisesti, työntekijän tulee silti saada ehdot kirjallisesti”, neuvoo tarkastaja Saila Lähdesmäki Lupa- ja valvontavirastosta.

Selkeät ohjeet työsopimuksen tekemiseen saa työsuojeluviranomaisen verkkoseminaaritallenteesta ”Työsopimusinfo pientyönantajille”. Se löytyy sivulta tyosuojelu.fi/live50.

Myös nuorille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa

Viime kesän tarkastuksilla havaittiin puutteita myös palkan maksamisessa. Nuorille oli jätetty maksamatta esimerkiksi sunnuntaityöstä korvaus tai heille oli maksettu työkokemukseen nähden liian pientä palkkaa.

”Myös nuorille kuuluu maksaa yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa”, Lähdesmäki muistuttaa.

Kevytyrittäjä vai työntekijä?

Jos kesätyöpaikkojen tarkastuksilla kohdataan kevytyrittäjiä, tarkastaja arvioi, ovatko he aidosti yrittäjiä vai täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit. Jos kyseessä on työsuhde, nuori on oikeutettu esimerkiksi sairausloman palkkaan, vuosilomakorvauksiin, työterveyshuoltoon sekä ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksiin.

Kevytyrittäjän palveluita käyttävä toimeksiantaja voi arvioida asiaa itse ohjeiden avulla, jotka löytyvät verkkopalvelusta Tyosuojelu.fi sivulta Työsuhteen tunnusmerkit.