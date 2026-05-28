Aluehallituksessa tulevaisuuden palveluympäristön esitys – valmistelussa huomioitu asukkaiden palautteet ja eri toimielinten lausunnot
29.5.2026 15:30:05 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee tulevaisuuden palveluympäristön esityksen 2.6.2026. Viranhaltijaesitys on, että perustason palveluissa alueellisia sote-palvelukeskittymiä olisi vuoteen 2030 mennessä Kymenlaaksossa kuusi: yksi Haminassa, kaksi Kotkassa ja kolme Kouvolassa.
Palvelukeskittymien kehittämisen myötä perustason palveluissa palveluverkko tulisi tiivistymään vuoteen 2030 mennessä. Esityksenä on, että Virolahden ja Pyhtään terveysasemien toimipisteet lakkautettaisiin kuluvan vuoden lopun ja alkuvuoden 2027 aikana.
Kouvolan alueen nykyisen neljän toimipisteen tiivistämistä kolmeen sote-palvelukeskittymään edistetään siten, että Katajaharjun toimintojen siirron selvitystä jatketaan. Kotkan alueen nykyisen kolmen toimipisteen tiivistämistä kahteen sote-palvelukeskittymään edistetään siten, että Länsi-Kotkan toimintojen siirron selvitystä jatketaan. Selvityksen tulos tuodaan myöhemmin päätöksentekoon niin, että toimipisteiden tiivistäminen toteutetaan vuoden 2029 loppuun mennessä.
Jatkossa pääosa näiden alueiden perustason sote-palveluista toteutuisi muissa palvelukeskittymissä tai jalkautuvina palveluina, mutta entistä vahvemmin myös digi- ja etäpalveluina.
Aluehallituksen käsittelyn jälkeen esitys siirtyy aluevaltuustolle. Viranhaltijaesityksen mukaisesti tulevaisuuden palveluympäristö olisi aluevaltuuston päätettävänä kesäkuussa.
Kuulemis- ja lausuntokierroksen keskeisimpinä huolenaiheina palvelujen saavutettavuus, etäisyydet reuna-alueilta sekä puutteellinen julkinen liikenne
Hyvinvointialueen keräämissä asukaspalautteissa sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnoissa nousivat pääosin samat huolenaiheet koskien Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden palveluympäristön suunnitelmia. Keskeisiä huolenaiheita olivat palvelujen saavutettavuus, reuna-alueiden pitkäksi koetut etäisyydet sekä puutteellinen julkinen liikenne. Digitaalisiin palveluihin suhtauduttiin osittain myönteisesti etenkin yksinkertaisimpia asioita hoidettaessa. Digipalvelujen ei arvioitu sopivan kaikille asiakasryhmille samalla tavalla osaamis- ja saavutettavuushaasteiden vuoksi eikä korvaavan lähipalveluja.
Saapuneita lausuntoja ja palautteita on hyödynnetty valmistelussa erityisesti palvelujen saavutettavuuden, asiointimatkojen pituuden ja erityisryhmien tarpeiden osalta. Palautteen perusteella on korostettu monikanavaisten palvelujen kehittämistä niillä alueilla, joilla toimipisteiden muutokset vaikuttavat eniten asiointiin.
Esimerkiksi näytteenottopalveluiden ja Oma Kymenlaakso -palvelun toiminnallisuuksien kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Myös Ikävinkki-toiminnan laajentamista vahvemmin reuna-alueille voidaan pilotoida. Uutena ratkaisuna olisi viikoittaisen hoitajavastaanoton pilotoinnin käynnistäminen Virolahdella. Lisäksi kuntien esiin nostamat näkökulmat on huomioitu erityisesti julkisen liikenteen yhteensovittamisen tarpeessa ja yhteistyön vahvistamisessa.
Säästöpotentiaali noin 18,5 miljoonaa euroa
Esitetyn palveluympäristön muutoksen arvioidaan tuottavan merkittäviä kustannussäästöjä osana hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaa. Vuoteen 2030 mennessä saavutettava palvelurakennetta koskeva säästöpotentiaali on arviolta noin 18,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Se kattaa lähes yhden viidesosan tuottavuusohjelmalla tavoiteltavasta yli 100 miljoonan euron säästöstä.
Pelkästään toimipisteverkoston muutoksista kertyy vuosina 2027–2029 kumulatiivisesti noin 18 miljoonan euron säästöt.
Yhteyshenkilöt
Heli KainulainenintegraatiopalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:044 7027 500heli.kainulainen@kymenhva.fi
Ismo Korhonenkonsernipalveluiden toimialajohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:0406688251ismo.korhonen@kymenhva.fi
Tuula RajaniemijohtajaylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 674 9064tuula.rajaniemi@kymenhva.fi
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Mari KuusistojohtajaylihoitajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 2921mari.kuusisto@kymenhva.fi
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Fight fire with fire -pilottikoulutus toi maastopalojen vastatulitekniikat Suomeen28.5.2026 11:54:58 EEST | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos järjesti yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Suomen ensimmäisen vastatulitekniikoiden käyttökoulutuksen Lieksassa 25.–27.5.2026. Vastatulitekniikoilla tarkoitetaan hallittujen polttojen hyödyntämistä maastopalojen pysäyttämisessä tai niiden etenemisen ohjaamisessa. Osallistujia oli kymmenkunta eri pelastuslaitoksilta.
Voiko vyöruusurokotteella ehkäistä myös muistisairautta? 76 vuotta täyttäneet kymenlaaksolaiset voivat nyt osallistua tutkimukseen20.5.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue osallistuu valtakunnalliseen rokotetutkimukseen, jossa selvitetään, voiko vyöruusurokote vähentää muistisairauteen sairastumista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Nuorten huumekuolemien ehkäisyyn haetaan uusia ratkaisuja Kymenlaaksossa19.5.2026 08:33:13 EEST | Tiedote
Alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemat kasvoivat Suomessa merkittävästi vuonna 2023. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hyvinvointialueilla tapahtuvaa kehittämistyötä nuorten huumekuolemien vähentämiseksi. Kymenlaaksossa työn tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää nuorille suunnattuja päihdepalveluja sekä lisätä tietoa päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee valintavaiheeseen12.5.2026 14:36:57 EEST | Tiedote
Kaikki kolme toiselle haastattelukierrokselle edennyttä hakijaa tapaavat seuraavaksi valtuustoryhmät.
Akuuttien sydäninfarktien hoitoa vahvistettiin Kymenlaaksossa11.5.2026 12:44:46 EEST | Tiedote
Kymenlaakson keskussairaalan Sydänkeskuksessa on huhtikuusta 2026 alkaen ollut mahdollista hoitaa akuutteja sydäninfarkteja katetrin avulla tehdyillä toimenpiteillä ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Muutos vahvistaa entisestään hoidon saatavuutta ja potilasturvallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme