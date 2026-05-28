Aluehallituksessa tulevaisuuden palveluympäristön esitys – valmistelussa huomioitu asukkaiden palautteet ja eri toimielinten lausunnot

Palvelukeskittymien kehittämisen myötä perustason palveluissa palveluverkko tulisi tiivistymään vuoteen 2030 mennessä. Esityksenä on, että Virolahden ja Pyhtään terveysasemien toimipisteet lakkautettaisiin kuluvan vuoden lopun ja alkuvuoden 2027 aikana.

Kouvolan alueen nykyisen neljän toimipisteen tiivistämistä kolmeen sote-palvelukeskittymään edistetään siten, että Katajaharjun toimintojen siirron selvitystä jatketaan. Kotkan alueen nykyisen kolmen toimipisteen tiivistämistä kahteen sote-palvelukeskittymään edistetään siten, että Länsi-Kotkan toimintojen siirron selvitystä jatketaan. Selvityksen tulos tuodaan myöhemmin päätöksentekoon niin, että toimipisteiden tiivistäminen toteutetaan vuoden 2029 loppuun mennessä.

Jatkossa pääosa näiden alueiden perustason sote-palveluista toteutuisi muissa palvelukeskittymissä tai jalkautuvina palveluina, mutta entistä vahvemmin myös digi- ja etäpalveluina.

Aluehallituksen käsittelyn jälkeen esitys siirtyy aluevaltuustolle. Viranhaltijaesityksen mukaisesti tulevaisuuden palveluympäristö olisi aluevaltuuston päätettävänä kesäkuussa.

Kuulemis- ja lausuntokierroksen keskeisimpinä huolenaiheina palvelujen saavutettavuus, etäisyydet reuna-alueilta sekä puutteellinen julkinen liikenne

Hyvinvointialueen keräämissä asukaspalautteissa sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnoissa nousivat pääosin samat huolenaiheet koskien Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden palveluympäristön suunnitelmia. Keskeisiä huolenaiheita olivat palvelujen saavutettavuus, reuna-alueiden pitkäksi koetut etäisyydet sekä puutteellinen julkinen liikenne. Digitaalisiin palveluihin suhtauduttiin osittain myönteisesti etenkin yksinkertaisimpia asioita hoidettaessa. Digipalvelujen ei arvioitu sopivan kaikille asiakasryhmille samalla tavalla osaamis- ja saavutettavuushaasteiden vuoksi eikä korvaavan lähipalveluja.

Saapuneita lausuntoja ja palautteita on hyödynnetty valmistelussa erityisesti palvelujen saavutettavuuden, asiointimatkojen pituuden ja erityisryhmien tarpeiden osalta. Palautteen perusteella on korostettu monikanavaisten palvelujen kehittämistä niillä alueilla, joilla toimipisteiden muutokset vaikuttavat eniten asiointiin.

Esimerkiksi näytteenottopalveluiden ja Oma Kymenlaakso -palvelun toiminnallisuuksien kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Myös Ikävinkki-toiminnan laajentamista vahvemmin reuna-alueille voidaan pilotoida. Uutena ratkaisuna olisi viikoittaisen hoitajavastaanoton pilotoinnin käynnistäminen Virolahdella. Lisäksi kuntien esiin nostamat näkökulmat on huomioitu erityisesti julkisen liikenteen yhteensovittamisen tarpeessa ja yhteistyön vahvistamisessa.

Säästöpotentiaali noin 18,5 miljoonaa euroa

Esitetyn palveluympäristön muutoksen arvioidaan tuottavan merkittäviä kustannussäästöjä osana hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaa. Vuoteen 2030 mennessä saavutettava palvelurakennetta koskeva säästöpotentiaali on arviolta noin 18,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Se kattaa lähes yhden viidesosan tuottavuusohjelmalla tavoiteltavasta yli 100 miljoonan euron säästöstä.

Pelkästään toimipisteverkoston muutoksista kertyy vuosina 2027–2029 kumulatiivisesti noin 18 miljoonan euron säästöt.

