Maakuntavaltuusto valitsi Ruut-Maaria Rissasen Pirkanmaan maakuntajohtajaksi
1.6.2026 11:11:59 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Maakuntavaltuusto päätti 1.6. kokouksessaan yksimielisesti, että Pirkanmaan maakuntajohtajaksi valitaan Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja, DI, MBA Ruut-Maaria Rissanen.
– Maakuntavaltuuston yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissaselle parhaat mahdolliset lähtökohdat tarttua työhön Pirkanmaan kehityksen ja edunvalvonnan puolesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman sanoo.
– Pirkanmaan liitto saa Ruut-Maaria Rissasesta Pirkanmaan alueen ja sen toimijat tuntevan, vahvasti verkostoituneen johtajan. Hänen johdollaan maakunnan liitto jatkaa ja kehittää jo ennestään hyvää, koko maakunnan laajuista yhteistyötään, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.
– Pirkanmaa on mielestäni Suomen kiinnostavin maakunta. Vahvuutemme ja haasteemme heijastelevat koko Suomen tilannetta. Kun Pirkanmaalla tartutaan yhdessä toimeen, hyötyy koko Suomi. On ilo ja kunnia saada olla johtamassa tätä yhteistyön maakuntaa, Ruut-Maaria Rissanen sanoo.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman, sofia.vikman@eduskunta.fi, p. 040 568 3777
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, roope.lehto@nokiankaupunki.fi, p. 040 591 5660
Ruut-Maaria Rissanen: ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, p. 044 422 2264
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
