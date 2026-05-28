Pirkanmaan liitto

Maakuntavaltuusto valitsi Ruut-Maaria Rissasen Pirkanmaan maakuntajohtajaksi

1.6.2026 11:11:59 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote

Maakuntavaltuusto päätti 1.6. kokouksessaan yksimielisesti, että Pirkanmaan maakuntajohtajaksi valitaan Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja, DI, MBA Ruut-Maaria Rissanen.

– Maakuntavaltuuston yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissaselle parhaat mahdolliset lähtökohdat tarttua työhön Pirkanmaan kehityksen ja edunvalvonnan puolesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman sanoo.

– Pirkanmaan liitto saa Ruut-Maaria Rissasesta Pirkanmaan alueen ja sen toimijat tuntevan, vahvasti verkostoituneen johtajan. Hänen johdollaan maakunnan liitto jatkaa ja kehittää jo ennestään hyvää, koko maakunnan laajuista yhteistyötään, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.

– Pirkanmaa on mielestäni Suomen kiinnostavin maakunta. Vahvuutemme ja haasteemme heijastelevat koko Suomen tilannetta. Kun Pirkanmaalla tartutaan yhdessä toimeen, hyötyy koko Suomi. On ilo ja kunnia saada olla johtamassa tätä yhteistyön maakuntaa, Ruut-Maaria Rissanen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman, sofia.vikman@eduskunta.fi, p. 040 568 3777
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, roope.lehto@nokiankaupunki.fi, p. 040 591 5660

Ruut-Maaria Rissanen: ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, p. 044 422 2264

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto

Pirkanmaa on Suomen liikenteen solmukohta – maakunnan liikenneinvestoinneilla poistetaan kansallisia pullonkauloja21.5.2026 09:02:01 EEST | Tiedote

Pirkanmaa muodostaa Suomen keskeisimmän liikenteen risteysalueen. Monet koko maan keskeisimmistä runkoväylistä kulkevat maakunnan kautta, ja työvoiman liikkuvuuden, elinkeinoelämän kuljetusten ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että solmukohdan väylät vetävät. Nykytilassa näin ei ole: suuri osa sekä tie- että rataverkon pahimmista pullonkauloista sijoittuu Pirkanmaalle ja Tampereen seudulle.

Pirkanmaa vauhdittaa Suomen kasvua panostamalla uudistuvaan teollisuuteen ja kaksikäyttöteknologioihin13.5.2026 09:05:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaalla yhdistyvät vahva teollinen perusta, kansainvälisesti korkeatasoinen osaaminen sekä merkittävä puolustusteollisuuden keskittymä. Pirkanmaa nostaa uudistuvan teollisuuden ja kaksikäyttöteknologiat keskeiseksi painopisteeksi tulevan hallituskauden tavoitteissa. Pirkanmaa haluaa vauhdittaa tulevalla hallituskaudella erityisesti siru-, tekoäly-, puolustus-, avaruus- ja kaksikäyttöteknologioihin liittyviä investointeja, osaamista sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Kasvu syntyy osaamisesta – kohti kestävää talous- ja yhteiskuntakehitystä7.5.2026 08:55:00 EEST | Tiedote

Suomen tulevaisuus rakentuu osaamiselle, sekä määrän että erityisesti laadun ja kohdentumisen varaan. Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteiden teema “maailmaa muuttavat osaajat” kiteyttää kasvumaakunnan keskeisen haasteen – miten varmistamme, että kasvukeskuksilla on kyky kouluttaa, houkutella ja pitää kiinni niistä ihmisistä ja yrityksistä, jotka luovat uutta talouskasvua, innovaatioita ja yhteiskunnallista kestävyyttä.

