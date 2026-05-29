Sweco Finland Oy

Swecolle kultaa EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

29.5.2026 13:08:31 EEST | Sweco Finland Oy | Uutinen

Jaa

Sweco Finland on päivittänyt kansainvälisen EcoVadis-vastuullisuusluokituksensa, jossa arvioidaan yrityksen omien toimintojen vastuullisuutta. Arvioinnissa Sweco saavutti Gold-tason luokituksen ja sijoittui viiden prosentin parhaimmistoon.

Ecovadis-tunnus, kultaisessa ympyrässä ja tekstillä "Gold Top 5 %"

"Nousu Silver-tasolta Gold-tasolle kertoo ennen kaikkea siitä, että olemme kehittäneet määrätietoisesti hankintojemme vastuullisuutta. Olemme käyneet aktiivista keskustelua arvoketjun toimijoiden kanssa vastuullisuuden vaatimuksistamme kaikilla tasoilla. Lisäksi olemme tarkentaneet hankintaprosessejamme ja vahvistaneet toimittajahallintaa niin, että tunnistamme toimitusketjumme riskit ja kehityskohteet aiempaa paremmin. Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju vahvistaa samalla oman toimintamme resilienssiä", sanoo Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri. 

EcoVadis on yksi maailman johtavista vastuullisuuden arviointijärjestelmistä. Se tarkastelee yritysten vastuullisuusprosesseja laaja-alaisesti muun muassa ympäristö- ja ilmastovastuun, ihmis- ja työoikeuksien, eettisten toimintaperiaatteiden sekä vastuullisten hankintakäytäntöjen ja läpinäkyvyyden näkökulmista. 

EcoVadiksen arviointimenetelmä perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin yritysvastuuraportoinnin periaatteisiin, kuten Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoon, YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin. Arviointi on voimassa vuoden kerrallaan. Sweco Finland osallistui EcoVadis-arviointiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2023. 

Tutustu Swecon vastuullisuuskäytäntöihin ja tavoitteisiin
Lue lisää kestävän kehityksen liiketoiminnastamme ja palveluistamme

Avainsanat

ecovadissweco finland

Yhteyshenkilöt

Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye