Swecolle kultaa EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa
29.5.2026 13:08:31 EEST | Sweco Finland Oy | Uutinen
Sweco Finland on päivittänyt kansainvälisen EcoVadis-vastuullisuusluokituksensa, jossa arvioidaan yrityksen omien toimintojen vastuullisuutta. Arvioinnissa Sweco saavutti Gold-tason luokituksen ja sijoittui viiden prosentin parhaimmistoon.
"Nousu Silver-tasolta Gold-tasolle kertoo ennen kaikkea siitä, että olemme kehittäneet määrätietoisesti hankintojemme vastuullisuutta. Olemme käyneet aktiivista keskustelua arvoketjun toimijoiden kanssa vastuullisuuden vaatimuksistamme kaikilla tasoilla. Lisäksi olemme tarkentaneet hankintaprosessejamme ja vahvistaneet toimittajahallintaa niin, että tunnistamme toimitusketjumme riskit ja kehityskohteet aiempaa paremmin. Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju vahvistaa samalla oman toimintamme resilienssiä", sanoo Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri.
EcoVadis on yksi maailman johtavista vastuullisuuden arviointijärjestelmistä. Se tarkastelee yritysten vastuullisuusprosesseja laaja-alaisesti muun muassa ympäristö- ja ilmastovastuun, ihmis- ja työoikeuksien, eettisten toimintaperiaatteiden sekä vastuullisten hankintakäytäntöjen ja läpinäkyvyyden näkökulmista.
EcoVadiksen arviointimenetelmä perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin yritysvastuuraportoinnin periaatteisiin, kuten Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoon, YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin. Arviointi on voimassa vuoden kerrallaan. Sweco Finland osallistui EcoVadis-arviointiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2023.
Iida VakkuritoimialajohtajaSweco FinlandPuh:050 531 3765iida.vakkuri@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
