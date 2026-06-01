Päällystystyöt viikolla 23 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella

Viikolla 23 tehtävät päällystystyöt

Mt 292 Virala–Turenki, Janakkala, työskentelyaika 1.–3.6., yötyö

Vt 9 Lahdesjärvi–Linnainmaa, Tampere, työskentelyaika 1.–3.6., yötyö

Mt 70065 ja 70332 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Ylöjärvi, työskentelyaika 1.6.–4.6., päivätyö

Vt 3 Moreeni, Janakkala / Hämeenlinna, työskentelyaika 3.–5.6., yötyö

Vt 12 Raikku–Pälkäne, Kangasala, työskentelyaika 3.–5.6., yötyö

Valmistelevat työt

Mt 12973 ja jalankulku- ja pyöräilyväylä Stormi, Sastamala, työskentelyaika 2.6.–5.6, päivätyö

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi