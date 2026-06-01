Päällystystyöt viikolla 23 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella
1.6.2026 07:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 23 Janakkalassa, Tampereella, Ylöjärvellä, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Valmistelevia töitä tehdään Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Viikolla 23 tehtävät päällystystyöt
- Mt 292 Virala–Turenki, Janakkala, työskentelyaika 1.–3.6., yötyö
- Vt 9 Lahdesjärvi–Linnainmaa, Tampere, työskentelyaika 1.–3.6., yötyö
- Mt 70065 ja 70332 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Ylöjärvi, työskentelyaika 1.6.–4.6., päivätyö
- Vt 3 Moreeni, Janakkala / Hämeenlinna, työskentelyaika 3.–5.6., yötyö
- Vt 12 Raikku–Pälkäne, Kangasala, työskentelyaika 3.–5.6., yötyö
Valmistelevat työt
- Mt 12973 ja jalankulku- ja pyöräilyväylä Stormi, Sastamala, työskentelyaika 2.6.–5.6, päivätyö
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Yhteyshenkilöt
• Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
• Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
