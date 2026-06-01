Seksitautien etätestauspalvelu laajenee koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Jos epäilet saaneesi tippuri- tai klamydiatartunnan, voit tilata maksuttoman Fimlabin etätestauspaketin 1. kesäkuuta 2026 alkaen. Fimlab tuottaa hyvinvointialueen laboratoriopalvelut ja analysoi myös seksitautien etätestit.

Etätestauksessa voit ottaa näytteen itse kotona ja toimittaa sen postitse laboratorioon tutkittavaksi. Vaivaton etätestaus madaltaa kynnystä seksitautien testaamiseen.

– Sinun ei tarvitse olla etukäteen yhteydessä hoidon tarpeen arviointiin, jotta voit tehdä etätestin. Testin voi tilata, jos on harrastanut suojaamatonta seksiä, mutta ei ole seksitautiin viittaavia oireita. Testin tekeminen on vastuun kantamista omasta ja kumppanin terveydestä, muistuttaa hoitaja Sari Nuuja Vaasan terveyskeskuksesta.

Seksitaudit ovat usein oireettomia, mutta oireeton tartunta voi tarttua siinä missä oireellinenkin. Seksitautien etätestauspalvelu on suunnattu erityisesti ihmisille, jotka saattavat tietämättään kantaa klamydia- tai tippuritartuntaa.

Pohjanmaalla todettiin viime vuonna 20 tippuritartuntaa ja 216 klamydiatartuntaa.

– Tippuritartuntojen määrissä ei ole ollut suurta vaihtelua. Klamydiatartunnat ovat lähes puolittuneet vuodesta 2023, jolloin todettiin 404 tartuntaa. Tilanne on rauhallinen, mutta seksitaudeille on tyypillistä, että tartuntamäärät tekevät aaltoliikettä. Syksyisin tartuntoja todetaan enemmän kuin keväällä, Nuuja kertoo.

Kondomin käyttö on paras keino suojautua seksitaudeilta. Nuuja muistuttaa, että etätestin tekeminen ei ole ehkäisymuoto.

– Kun olet tilannut testin, on tärkeää, että myös teet sen ja palautat tutkittavaksi. Jos tulos on positiivinen, myös kumppanisi tarvitsee hoitoa.

Miten etätestaus toimii?

Voit tehdä testin, kun suojaamattomasta seksistä on kulunut vähintään viisi päivää. Etätestaukseen tarvittavat välineet ja ohjeet tilataan Fimlabin verkkosivuilta. Testauspaketti toimitetaan kotiin huomaamattomassa kuoressa.

Etätestauspaketteja on kaksi erilaista: toinen on tarkoitettu emättimestä ja toinen virtsasta otettavaa näytettä varten. Kun tilaat testauspaketin, valitse sinulle sopiva testimuoto.

– Vastaus valmistuu 3-5 päivässä ja voit tarkistaa vastauksen itse OmaKannasta.

Jos vastaus on positiivinen, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. (<linkki>).

Etätestauspaketilla on mahdollista osoittaa vain virtsa- tai emätinnäytteestä todettavat klamydia- ja tippuri-infektiot, ei muita seksitauteja. Jos epäilet jonkin muun taudinaiheuttajan aiheuttamaa tai sukupuolielinten ulkopuolista seksitautia, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Lisätietoja:

Anu Mustila, Fimlab, lääketieteellinen johtaja, anu.mustila@fimlab.fi

Sari Nuuja, hoitaja, Vaasan terveyskeskus, sukupuolitautien poliklinikka, sari.nuuja@ovph.fi