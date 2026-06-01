Seksitautien etätestauspalvelu laajenee koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle
1.6.2026 15:09:09 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Seksitautien etätestauspalvelu laajentuu koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle kesäkuun alussa. Voit tilata etätestauspaketin verkkosivujen kautta ja tehdä testin kotona.
Jos epäilet saaneesi tippuri- tai klamydiatartunnan, voit tilata maksuttoman Fimlabin etätestauspaketin 1. kesäkuuta 2026 alkaen. Fimlab tuottaa hyvinvointialueen laboratoriopalvelut ja analysoi myös seksitautien etätestit.
Etätestauksessa voit ottaa näytteen itse kotona ja toimittaa sen postitse laboratorioon tutkittavaksi. Vaivaton etätestaus madaltaa kynnystä seksitautien testaamiseen.
– Sinun ei tarvitse olla etukäteen yhteydessä hoidon tarpeen arviointiin, jotta voit tehdä etätestin. Testin voi tilata, jos on harrastanut suojaamatonta seksiä, mutta ei ole seksitautiin viittaavia oireita. Testin tekeminen on vastuun kantamista omasta ja kumppanin terveydestä, muistuttaa hoitaja Sari Nuuja Vaasan terveyskeskuksesta.
Seksitaudit ovat usein oireettomia, mutta oireeton tartunta voi tarttua siinä missä oireellinenkin. Seksitautien etätestauspalvelu on suunnattu erityisesti ihmisille, jotka saattavat tietämättään kantaa klamydia- tai tippuritartuntaa.
Pohjanmaalla todettiin viime vuonna 20 tippuritartuntaa ja 216 klamydiatartuntaa.
– Tippuritartuntojen määrissä ei ole ollut suurta vaihtelua. Klamydiatartunnat ovat lähes puolittuneet vuodesta 2023, jolloin todettiin 404 tartuntaa. Tilanne on rauhallinen, mutta seksitaudeille on tyypillistä, että tartuntamäärät tekevät aaltoliikettä. Syksyisin tartuntoja todetaan enemmän kuin keväällä, Nuuja kertoo.
Kondomin käyttö on paras keino suojautua seksitaudeilta. Nuuja muistuttaa, että etätestin tekeminen ei ole ehkäisymuoto.
– Kun olet tilannut testin, on tärkeää, että myös teet sen ja palautat tutkittavaksi. Jos tulos on positiivinen, myös kumppanisi tarvitsee hoitoa.
Miten etätestaus toimii?
Voit tehdä testin, kun suojaamattomasta seksistä on kulunut vähintään viisi päivää. Etätestaukseen tarvittavat välineet ja ohjeet tilataan Fimlabin verkkosivuilta. Testauspaketti toimitetaan kotiin huomaamattomassa kuoressa.
Etätestauspaketteja on kaksi erilaista: toinen on tarkoitettu emättimestä ja toinen virtsasta otettavaa näytettä varten. Kun tilaat testauspaketin, valitse sinulle sopiva testimuoto.
– Vastaus valmistuu 3-5 päivässä ja voit tarkistaa vastauksen itse OmaKannasta.
Jos vastaus on positiivinen, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. (<linkki>).
Etätestauspaketilla on mahdollista osoittaa vain virtsa- tai emätinnäytteestä todettavat klamydia- ja tippuri-infektiot, ei muita seksitauteja. Jos epäilet jonkin muun taudinaiheuttajan aiheuttamaa tai sukupuolielinten ulkopuolista seksitautia, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.
Lisätietoja:
Anu Mustila, Fimlab, lääketieteellinen johtaja, anu.mustila@fimlab.fi
Sari Nuuja, hoitaja, Vaasan terveyskeskus, sukupuolitautien poliklinikka, sari.nuuja@ovph.fi
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Distanstjänsten för testning av könssjukdomar utvidgas till hela Österbottens välfärdsområde1.6.2026 15:09:34 EEST | Pressmeddelande
Distanstjänsten för testning av könssjukdomar utvidgas till hela Österbottens välfärdsområde i början av juni. Du kan beställa ett distanstestpaket via webbplatsen och göra testet hemma.
