Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen osa Suomen puolustusta
29.5.2026 13:05:53 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n Puolustusvaliokunnan jäsenet Mika Kari, Riitta Kaarisalo, Jani Kokko ja Paula Werning pitävät välttämättömänä, että Puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin panostetaan nykyistä enemmän. He pitävät huolestuttavina tänä keväänä esiin nousseita tietoja, joiden mukaan Puolustusvoimien henkilöstössä uuvutaan työtaakan alle.
— Toimintaympäristömme on ollut viime vuosina suuressa muutoksessa. Turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys lisäävät valmiiksi suurta työkuormaa, mikä näkyy nyt uupumisina ja haluna vaihtaa alaa. Tämä huolestuttava kehitys on käännettävä nopeasti. Jatkossa on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen siinä missä koko Suomen puolustuksen vahvistamiseen, toteaa puolustusvaliokuntavastaava Mika Kari.
SDP:n edustajat huomauttavat, että huomiota on kiinnitettävä niin sotilas- kuin siviilitehtävissä työskentelevien hyvinvointiin, sillä Puolustusvoimat on kokonaisuus ja työtehtävät ovat lisääntyneet laajasti.
— Puolustusvoimien on oltava hyvä työnantaja kaikille sen tehtävissä toimiville. Turvallisuustilanteen muutos ja tehtävien lisääntyminen koskettavat sen koko organisaatiota. Edellytämme, että Suomen puolustusta turvaava henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työssään. Kukaan ei saa uupua työtakkaansa alle ja esimerkiksi perhe-elämän yhdistämisen puolustusvoimissa työskentelyyn on oltava mahdollista, sanoo Paula Werning.
Puolustusvaliokunnan sd-edustajat huomauttavat, että vaikka panostuksista puolustukseen puhutaan paljon, ovat henkilöstötarpeet jääneet keskustelussa liian vähälle huomiolle.
— On selvää, että samalla kun puolustusmäärärahoja kasvatetaan, on muistettava, että Suomen uskottavan puolustuskyvyn keskeinen pilari on riittävän materiaalisen valmiuden lisäksi osaava ja Puolustusvoimien laajenevaan tehtäväkenttään nähden oikein mitoitettu henkilöstövahvuus, muistuttaa Jani Kokko.
Viime vuonna hyväksytty puolustusselonteko tunnistaa tarpeet henkilöstömäärän lisäämiseksi. Myös Puolustusvaliokunta on ottanut asiaan kantaa useita kertoja ja onkin varmistettava, että henkilöstömäärää saadaan lisättyä tehtävien edellyttämällä tavalla. Tärkeää on, että puolustusvoimat vahvistavat sekä pito- että vetovoimaansa, jotta osaavaa henkilöstöä voidaan rekrytoida ja pitää palveluksessa myös tulevaisuudessa, toteaa Riitta Kaarisalo.
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustajaPuh:050 398 5601
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: EK on pahasti vieraantunut tavallisen suomalaisen arjesta29.5.2026 10:14:19 EEST | Tiedote
Kuluneella eduskuntakaudella suomalaiset ovat nähneet, miten kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet palkansaajan oikeuksien murentamiseksi ja suomalaisen työelämän kääntämisestä menneisyyteen. EK:n ja kokoomuksen työ on kuitenkin vielä kesken, sillä lisää heikennyksiä on jo suunnitteilla.
SDP:n Suhonen eduskunnan ResilEast-verkoston vetäjäksi28.5.2026 11:42:24 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen valittiin tänään torstaina eduskunnan ResilEast-verkoston, vapaasti suomennettuna ”itäinen sitko”, puheenjohtajaksi. Verkoston perustaminen sai hyvän vastaanoton yli puoluerajojen.
Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Työelämässä on oltava reilut pelisäännöt kaikille, myös marja-alalla28.5.2026 10:07:05 EEST | Tiedote
Eilen uutisoitiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvittäneen usean marjayhtiön välisen kartellin. Kartellin takia marjanpoimijoiden ansiot olisivat jääneet alhaisemmiksi, koska marjanpoimijoiden ei ole käytännössä ollut mahdollista tarjota keräämiään marjoja muille korkeammalla hinnalla. SDP:n hallintovaliokunnan edustajat pitävät ilmi tulleita tekoja törkeänä ihmisten hyväksikäyttönä.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: EU:n maahanmuuttopaketin toimeenpano on tärkeä askel kohti yhtenäisempää maahanmuuttopolitiikkaa27.5.2026 14:13:04 EEST | Tiedote
Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkasopimus eli pakti on SDP:n hallintovaliokunnan ryhmän mukaan tärkeä uudistus tilanteessa, jossa muuttoliike haastaa koko Eurooppaa. Paktin tavoitteena on vahvistaa ulkorajavalvontaa, nopeuttaa turvapaikka- ja palautusprosesseja sekä lisätä jäsenmaiden yhteistä vastuunkantoa.
Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hankintalaki on suuri virhe – kustannukset nousevat, ihmisten palvelut vaarantuvat27.5.2026 13:05:18 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi rikkoo hyviä ja toimivia käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueilla, vaarantaa palveluiden järjestämisen sekä aiheuttaa julkiselle sektorille jo valmiiksi tiukassa tilanteessa lisäkustannuksia, sanovat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme