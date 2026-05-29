Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen osa Suomen puolustusta

— Toimintaympäristömme on ollut viime vuosina suuressa muutoksessa. Turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys lisäävät valmiiksi suurta työkuormaa, mikä näkyy nyt uupumisina ja haluna vaihtaa alaa. Tämä huolestuttava kehitys on käännettävä nopeasti. Jatkossa on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen siinä missä koko Suomen puolustuksen vahvistamiseen, toteaa puolustusvaliokuntavastaava Mika Kari.

SDP:n edustajat huomauttavat, että huomiota on kiinnitettävä niin sotilas- kuin siviilitehtävissä työskentelevien hyvinvointiin, sillä Puolustusvoimat on kokonaisuus ja työtehtävät ovat lisääntyneet laajasti.

— Puolustusvoimien on oltava hyvä työnantaja kaikille sen tehtävissä toimiville. Turvallisuustilanteen muutos ja tehtävien lisääntyminen koskettavat sen koko organisaatiota. Edellytämme, että Suomen puolustusta turvaava henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työssään. Kukaan ei saa uupua työtakkaansa alle ja esimerkiksi perhe-elämän yhdistämisen puolustusvoimissa työskentelyyn on oltava mahdollista, sanoo Paula Werning.

Puolustusvaliokunnan sd-edustajat huomauttavat, että vaikka panostuksista puolustukseen puhutaan paljon, ovat henkilöstötarpeet jääneet keskustelussa liian vähälle huomiolle.

— On selvää, että samalla kun puolustusmäärärahoja kasvatetaan, on muistettava, että Suomen uskottavan puolustuskyvyn keskeinen pilari on riittävän materiaalisen valmiuden lisäksi osaava ja Puolustusvoimien laajenevaan tehtäväkenttään nähden oikein mitoitettu henkilöstövahvuus, muistuttaa Jani Kokko.

Viime vuonna hyväksytty puolustusselonteko tunnistaa tarpeet henkilöstömäärän lisäämiseksi. Myös Puolustusvaliokunta on ottanut asiaan kantaa useita kertoja ja onkin varmistettava, että henkilöstömäärää saadaan lisättyä tehtävien edellyttämällä tavalla. Tärkeää on, että puolustusvoimat vahvistavat sekä pito- että vetovoimaansa, jotta osaavaa henkilöstöä voidaan rekrytoida ja pitää palveluksessa myös tulevaisuudessa, toteaa Riitta Kaarisalo.