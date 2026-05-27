Uudenmaan elinvoimakeskuksen osastopäälliköt valittu

Kaikki valitut ovat hoitaneet alkuvuoden ajan väliaikaisesti osastopäällikön tehtäviä.

Tonttila korostaa yhteistyön voimaa

Jarkko Tonttila toimi aiemmin vuodesta 2021 työllisyys, yrittäjyys ja kotoutuminen -yksikön päällikkönä elinvoimakeskuksen edeltäjässä Uudenmaan ELY-keskuksessa. Tonttila on työskennellyt valtionhallinnossa jo kaksikymmentä vuotta, muun muassa elinvoimakeskuksen edeltäjävirastoissa ja kahdeksan vuotta työ- ja elinkeinoministeriössä. Viimeisen reilun kymmenen vuoden ajan hän on työskennellyt johtamis- ja esihenkilötehtävissä. Ennen valtionhallintoa Tonttila työskenteli muutaman vuoden konsulttiyrityksessä, jossa siinäkin toimeksiantojen asiakkaina oli virastoja ja ministeriöitä, joten valtionhallinto on käynyt hänelle urallaan tutuksi monesta näkökulmasta.

Jarkko Tonttila.

Tonttila on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM).

“Tuon mukanani sopivaa perspektiiviä asioihin, kontakteja yhteistyön vahvistamiseen ja ylpeyttä työhömme”, Tonttila toteaa.

“Koen, että osastopäällikön tehtävässä pääsen myös oppimaan uutta ja kehittymään edelleen johtajana", Tonttila lisää.

Hän korostaa, että elinkeino- ja maahanmuutto-osastolla työskentelee "aivan huippuporukka" ja osastolla hoidetaan yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä.

Hän toteaa lopuksi: ”Yhteistyössä on voimaa – vaalitaan sitä.”

Timo Karhumäki

Karhumäki johtaa omalla esimerkillään

Timo Karhumäki on työskennellyt jo 27 vuoden aikana monipuolisesti erilaissa tienpidon tehtävissä.

"Aloitin kesäteekkarina 1999 Tielaitoksen keskushallinnossa, jonne jäin myös tekemään liikenteen hallinta -aiheista diplomityötäni”. Karhumäki on koulutukseltaan liikennetekniikan diplomi-insinööri (DI).

Tielaitos muuttui Tiehallinnoksi vuoden 2001 alusta ja Karhumäki siirtyi keskushallinnon tehtävistä Uudenmaan tiepiirin kesällä 2005. ELY-keskusten aikaan 2010–2025 Karhumäki toimi Uudenmaan rakennuttamis- ja toiminnanohjaustehtävien lisäksi vuosina 2016–2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen perustetulla eteläisellä hankinta-alueella investointiyksikön päällikkönä. Tehtävään kuului käynnistää eteläisen hankinta-alueen toimintaa ja vastata Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen viiden maakunnan alueella investointihankkeiden rakennuttamisesta ja siltakorjaustoiminnasta.

“Avoimuus ja terve uteliaisuus uusille mahdollisuuksille töiden tekemisessä on tärkeää. Meillä on liikenneosastolla todella upea, osaava ja motivoitunut henkilöstö”, Karhumäki kertoo.

Hän näkee tärkeimmäksi tavoitteeksi sen mahdollistamisen, että henkilöstöllä on mahdollisimman hyvät edellytykset perustehtäviensä tekemiseen uudessa organisaatiossa ja säästöpaineiden keskellä.

“Haluan tehdä johtamista pitkäjänteisesti, ennakoivasti ja hukkaa välttäen”, Karhumäki toteaa ja lisää: “Haluan johtaa asioissa omalla esimerkillä”.

Kari Koivisto.

Koivisto: tavoitteena työyhteisö, jossa jokainen voi kehittyä ja onnistua

Kari Koivisto on työskennellyt koko uransa valtionhallinnossa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Uudenmaan ELY-keskuksessa yksikön päällikkönä ja johtavana asiantuntijana vastaten maaseuturahoitukseen, työ- ja yrittäjäperäiseen maahanmuuttoon sekä yrityspalveluihin liittyvistä kokonaisuuksista. ELY-keskukseen Koivisto siirtyi Uudenmaan TE-toimistosta, jossa hän työskenteli vastaavissa tehtävissä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM).

"Tässä tehtävässä yhdistyvät minulle keskeiset osaamisalueet: kokemus valtionhallinnon esihenkilö- ja johtamistehtävistä sekä maaseutu- ja ympäristötehtävät. Minua motivoi erityisesti mahdollisuus edistää kestävää kehitystä ja tehdä yhteistyötä osaavan henkilöstön sekä keskeisten sidosryhmien kanssa", Koivisto kertoo.

Koivisto kuvailee johtamistyyliään avoimeksi, osallistavaksi ja luottamukseen perustuvaksi. "Pidän tärkeänä, että tieto kulkee, näkemyksiä kuunnellaan ja päätöksenteko on läpinäkyvää. Tavoitteenani on luoda työyhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja kehittyä. Uskon, että parhaat tulokset syntyvät avoimen yhteistyön kautta – kuuntelemalla, keskustelemalla ja hyödyntämällä eri toimijoiden osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi", hän toteaa.

Uudenmaan elinvoimakeskus aloitti toimintansa vuoden alussa

Elinvoimakeskusta johtaa ylijohtaja ja sen osastoja johtavat osastopäälliköt. Uudenmaan elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026 yhtenä kymmenestä alueellisesta elinvoimakeskuksesta. Vuoden alussa organisaatioon nimettiin väliaikaiset osastopäälliköt. Nyt haussa olleet osastopäällikköjen tehtävät ovat ajalle 29.5.2026–31.5.2031.

Osastopäälliköt vastaavat elinvoimakeskuksen ylijohtajalle osaston toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Uudenmaan elinvoimakeskuksen henkilömäärä on noin 150 henkilöä, joista 48 työskentelee elinvoima- ja maahanmuutto-osastolla, liikenneosastolla puolestaan työskentelee 34 henkilöä sekä maaseutu- ja ympäristöosastolla 56 henkeä. Lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimii yhteiset palvelut -yksikkö, jossa on 5 henkilöä.