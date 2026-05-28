Runsas tarjonta ruokatapahtumia Oulu2026-alueella

Kesä ja syksy 2026 ovat täynnä monipuolisia ruokatapahtumia Euroopan kulttuuripääkaupunki -alueella. Poimimme kattauksen ruokatapahtumia, joihin kannattaa tutustua:

Villistä Luonnosta – WildMood kutsuu nauttimaan pohjoisen luonnon annista ja osaamisesta Sanginjoen Loppulan pihapiiriin. Tapahtumassa voi muun muassa osallistua villiyrttikävelyihin ja työpajoihin sekä seurata työnäytöksiä ja esityksiä. Tarjolla on runsaasti luonnon antimista valmistettuja tuotteita – erilaisia herkkuja, luonnonkosmetiikkaa ja hyvinvointituotteita. Tapahtumaan on ilmainen bussikyyditys Oulusta.

Villistä Luonnosta – WildMood, 6.6. klo 10–16, Sanginjoentie 1101, Oulu

Iin Rantakestilässä järjestettävät Haukifestarit tarjoavat ohjelmaa ja tekemistä koko perheelle. Tapahtuman tavoitteena on lisätä tietoutta lähikalasta sekä tehdä Iitä ja Iijokea tunnetuksi kalastus- ja virkistysmielessä. Ohjelmassa on muun muassa hauenuistelukilpailu, perhonsidontanäytös, Lapin keittiömestareiden vinkkejä kalaruokien tekemiseen, uusien kalaherkkujen maistelua, Pikkuhaukien puuhapiste lapsille ja Iijoki HaukiBurgerChef-kisa, jossa ammattikokit kilpailevat maistuvimman burgerin valmistuksesta.

Haukifestarit, 7.6. klo 10–16, Rantakestilä, Ii

Tyrnävällä vietetään Cafe Conradin avajaisia, jossa on tarjolla itsetehtyjä leivonnaisia, kuten rapeita suolaisia ja makeita vohveleita, piirakoita ja munkkeja. "Peilipojan paakelssi" on maukas leivos, joka on toteutettu paikallisen näkijän Armas Pasasen kunniaksi. Se on saanut Arctic Foodlab:n sertifioinnin.

Cafe Conradin avajaiset Tyrnävällä, 10.6. klo 11–17, Tyrnävä

Karjalaisilla kesäjuhlilla Oulussa kisataan piirakanleivonnan Suomen mestaruudesta kesäkuussa. Karjalan Liiton piirakkakisoissa kilpaillaan useissa sarjoissa. Lapsille on sarjat 5–7-vuotiaat ja 8–11-vuotiaat, nuorille 12–15-vuotiaat ja 16–25-vuotiaat ja aikuisille on naisten ja miesten sarjat. Yleisöllä on mahdollisuus seurata, miten piirakkapulikka pyörii kisailijoiden käsissä.

SM-piirakkamestaruuskisat, 13.6. klo 10–13, Pohjankartanon koulu, Oulu

Heinäkuussa kisataan rönttösen rypytyksen maailmanmestaruudesta

Rönttösen rypytyksen MM-kilpailu yhdistää kainuulaisen ruokaperinteen, yhteisöllisyyden ja leikkimielisen kisailun. Tapahtuma juhlistaa Kainuun rönttöstä kulttuuriperintönä.

Rönttösen rypytyksen MM-kilpailut ja Kuhmolaisen ruoan juhla, 4.7. klo 11–14, Kuhmon tori

Koko perheen tapahtumakokonaisuus Neljän Kylän Kattilat nostaa esiin Siikalatvan alueen ainutlaatuista perinneruokakulttuuria. Kyläkohtaisissa tapahtumissa Piippolassa, Kestilässä, Rantsilassa ja Pulkkilassa katetaan pöytä täyteen perinteisiä makuja, tarinoita ja tunnelmia – omina iltoinaan, omilla resepteillään.

Tapahtumat yhdistävät ruokaperinteen lisäksi paikallista musiikkia, runoutta ja esittävää taidetta. Luvassa on elävää pelimannimusiikkia, runonlausuntaa ja kylien omia kulttuurisia helmiä, jotka tuodaan yhteisöllisesti esiin.

Neljän Kylän Kattilat - Siikalatvan Perinneruokakattaus, 1.–31.7., Piippola, Pulkkila, Rantsila, Kestilä

Tyrnävän Kesäillan kattaus tuo yhteen paikallisen ruokakulttuurin, taiteen ja yhdessäolon. Pitkä pöytä katetaan keskelle tunnelmallista vanhaa meijerialuetta. Illan aikana pöydän ääreen voi tuoda omat eväät, nauttia lähiravintoloiden antimia ja maistella paikallisten toimijoiden tarjoamia herkkuja. Perunagalleria 2026 tarjoaa nopeimmille herkuttelijoille varhaisperunamaistiaisia.

Perunagalleria 2026: Kesäillan kattaus Tyrnävä, 8.7. Tyrnävä

Lettukestivaalit tarjoavat muurinpohjalettujen paistoa ja maistoa yhtäjaksoisesti 24 tuntia lauantaiaamusta sunnuntaiaamuun. Nam!

Lettukestifaalit, Livo, 11.–12.7.

Tyrnävän perinteinen Uuden perunan juhla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia kesän tuoreimmasta sadosta, monipuolisista lähiruokaherkuista sekä elävästä musiikista ja viihteestä. Tyrnävän torilla ja seurojentalolla on mahdollisuus kokea perunan monet maut ja muodot sekä savustettuja BBQ-herkkuja.

Uuden Perunan Juhla & BBQ Festivaali, 17.–18.7., Tyrnävä

Tervan tarina -ruokakävely Sotkamossa tarjoaa tervaelämyksen tervamaakunnassa Kainuussa. Kävely kulkee Vuokatin Viinin Viinituvalta kahvila Sallin Kulmaan ja päättyy kahvila Kuppi & Kaneliin. Matkan varrella maistellaan tervalla maustettuja ruokia ja juomia. Opas kertoo kierroksen aikana kainuulaisesta ruokakulttuurista, kohteista ja tervan tarinasta.

Tervan tarina -tuoksuja ja makuja -ruokakävely, 25.7. klo 12–14.30, Sotkamo

Elokuussa nautitaan herkullisista ruuista erittäin pitkän pöydän ääressä

Meijän maut –tapahtumassa keskiössä ovat ruoka, kokit ja gastronomia Oulu2026-alueelta. Maailman suurimman gastronomisen järjestön Chaîne des Rôtisseursin Oulun voutikunnan järjestämä tapahtuma tuo Rotuaarille paikalliset ruokatoimijat ja kokit. Mukana ovat muun maussa makupalat-tv-ohjelmasta tutut Janne Pekkala ja Timo Nykyri sekä Kinnusen Mylly, Pohjois-Pohjanmaan Leipurit, Viskaalin tila, Hätälä, Kujalan tila, Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit.

Meijän maut – Ruokaa, kokkeja ja gastronomiaa Oulu2026-alueelta, 21.8.klo 12–16

Rotuaari

Yhteisöllisessä Kesäillan kattaus -ruokatapahtumassa katetaan noin kilometrin verran kauniita pöytiä halki Oulun keskustan. Pöytiin istahdetaan vapaavalintaisten herkkujen kera, ja luvassa on myös monipuolista ohjelmaa lavoilla ja katujen varsilla. Tarjolla tulee olemaan pohjoisten makujen lisäksi muun muassa aasialaisia, afrikkalaisia, meksikolaisia ja välimerellisiä ruokia.

Kesäillan kattaus, 15.8., Oulu

Pöhönä 2026 -tapahtumassa nautitaan Perämeren ranta-alueen luonnosta ja sen antimista, ihmisten kohtaamisesta ja kyläkulttuurista. Tapahtumassa keskeistä ovat kalastus, ahven ja ruokakulttuuri, keskustelut ja tarinat, musiikki sekä paikalliset käsityöt. Lumijoen Varjakan kalasataman alue vanhoine aittoineen ja kahvilana toimiva Hailuoto-laiva tarjoavat tapahtumalle paikallista historiaa huokuvan ympäristön.

Pöhönä, 6.9. klo 11–16, Lumijoki

Artesaaniruoan SM-kilpailuissa on tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa ruoka-artesaaneille sekä kaikille laadukkaan, herkullisen ja lähellä tuotetun ruoan ystäville.

Artesaaniruoka SM 2026, Oulu, 17.–20.9.

Oulun ammattikorkeakoulun ja agrologiopiskelijoiden järjestämässä Likis-lähiruokatapahtumassa pääsee ostamaan kotimaista ja puhdasta lähiruokaa sekä paikallisia käsityötuotteita, tapaamaan pientuottajia ja nauttimaan monipuolisesta koko perheen ohjelmasta.

Likis-lähiruokatapahtuma, Oulu, 19.–20.9.

Makuseikkailu on herkullinen ja seikkailunhaluinen tapahtuma, joka vie matkalle pohjoisen ruokakulttuuriin. Ravintolat ja kahvilat astuvat syyskuussa kilpasille herkullisimmasta annoksesta. Voittaja ratkeaa, kun asiakkaat äänestävät suosikkinsa. Tapahtuma kutsuu maistelemaan paikallisten tuottajien, ravintoloiden antimia – makuja, jotka ovat syntyneet arktisessa luonnossa ja valmistettu suurella intohimolla.

Makuseikkailu, 23.–26.9., Oulu

