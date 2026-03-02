Xplora Technologies toteutti emporian yritysoston houkuttelevin ehdoin – vahvistaa asemaansa seniorimarkkinoilla 30 prosentilla
29.5.2026 13:48:39 EEST | Xplora Mobile Oy | Tiedote
Xplora Technologies AS ("Xplora") ilmoitti tänään saattaneensa onnistuneesti päätökseen strategisen yritysoston, jossa se hankki emporia Groupin ("emporia"). Yritysjärjestelyn myötä syntyy Euroopan johtava senioreille suunnattu yhteyspalvelu- ja teknologiaympäristö.
Yritysosto kasvattaa Xploran vuosittaisia yhdistettyjen laitteiden toimitusmääriä seniorisegmentissä noin 30 prosentilla ja vahvistaa merkittävästi yhtiön markkina-asemaa Euroopassa. Doro- ja emporia-yritysostojen jälkeen Xploralla on johtava asema kaikilla tärkeimmillä seniorimarkkinoilla, mukaan lukien Saksa, Itävalta, Sveitsi, Iso-Britannia, Ranska sekä Pohjoismaat.
Järjestely laajentaa myös Xploran mahdollisuuksia kasvattaa toistuvia tilauspohjaisia tuloja sekä yhteyspalveluliiketoimintaa nopeasti kasvavilla senioriteknologian markkinoilla.
Yrityskaupan keskeiset kohdat
Yritysosto toteutettiin erittäin houkuttelevin ehdoin. Xplora ottaa vastuulleen emporian velkavelvoitteet, mikä vastaa noin (vahvistetaan myöhemmin) suuruisen yritysarvon (Enterprise Value) muodostumista.
emporia tuo Xploralle valmiin 5G-tuoteportfolion sekä teknologia-alustoja, joiden avulla yhtiö voi nopeuttaa seuraavan sukupolven yhdistettyjen laitteiden markkinoille tuontia ja välttää aiemmin suunniteltuja kehitysinvestointeja, joiden arvoksi on arvioitu noin (vahvistetaan myöhemmin).
Lisäksi yritysjärjestelyn odotetaan tuottavan merkittäviä operatiivisia ja teknologisia synergiaetuja hankinnan, valmistuksen, ohjelmistokehityksen sekä yhteisen alustainfrastruktuurin alueilla.
emporian liiketoiminnan odotetaan yhdistyvän Xploran konsernitilinpäätökseen vuoden 2026 kolmannesta neljänneksestä lähtien.
Kohti johtavaa perheiden yhteys- ja turvallisuusalustaa
"emporian yritysoston toteutuminen on merkittävä virstanpylväs Xploralle ja tärkeä askel matkallamme kohti maailman johtavaa perheiden turvallisuuden, viestinnän ja yhteyksien alustaa eri sukupolvien välillä", sanoo Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak.
"Perheet haluavat yhä enemmän teknologiaa, joka on yksinkertaista, turvallista ja saumattomasti yhteydessä – niin lapsille kuin ikääntyville vanhemmillekin. Doro ja emporia yhdessä vahvistavat ainutlaatuista asemaamme vastata näihin tarpeisiin samalla, kun laajennamme merkittävästi tilaus- ja yhteyspalveluliiketoimintamme perustaa."
Laajentuminen laitteista jatkuviin palveluihin
Xplora jatkaa kehitystään perinteisestä mobiililaitteiden valmistajasta kohti tilauspohjaisia palveluja tarjoavaa teknologiayhtiötä, joka kehittää erityisesti senioreille ja heidän läheisilleen suunnattuja ratkaisuja.
Yhtiön pitkän aikavälin visiona on rakentaa yhtenäinen perhe-ekosysteemi, jossa lapset, vanhemmat ja isovanhemmat voivat pysyä turvallisesti yhteydessä toisiinsa yhden integroidun alustan kautta.
Seuraavan sukupolven seniorituotteet ja -palvelut keskittyvät:
- turvallisiin ja helppokäyttöisiin mobiililaitteisiin
- tilauspohjaisiin yhteyspalveluihin
- lisäarvoa tuoviin turvallisuus- ja perhetukipalveluihin.
Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kahteen ikääntyvien ihmisten merkittävimpään haasteeseen: digitaaliseen syrjäytymiseen ja verkkohuijausten lisääntymiseen.
Uusia turvallisuus- ja avustuspalveluita senioreille
Xplora suunnittelee tuovansa senioribrändiensä alle useita uusia omia palveluja, mukaan lukien kehittyneitä huijaustentorjuntaratkaisuja ja etätukitoimintoja.
Etänä tarjottava näyttöapu
Uusi näytönjakotoiminto mahdollistaa sen, että luotetut perheenjäsenet tai hoitajat voivat auttaa senioreita etänä suoraan heidän laitteillaan esimerkiksi asetusten tekemisessä, viestinnässä, videopuheluissa ja teknisissä ongelmissa.
Toiminnon tavoitteena on lisätä digitaalista itsevarmuutta, vähentää turhautumista ja auttaa senioreita pysymään itsenäisesti yhteydessä samalla, kun tuki on tarvittaessa helposti saatavilla.
Sisäänrakennettu huijaussuoja
Ikääntyneet kuuluvat edelleen puhelinhuijausten, tietojenkalastelun ja taloudellisten petosten yleisimpiin kohderyhmiin.
Xploran tulevat huijaustorjuntapalvelut on suunniteltu tunnistamaan ja estämään epäilyttävät puhelut, tietojenkalastelulinkit, vilpilliset tekstiviestit ja identiteettihuijaukset jo ennen kuin käyttäjä joutuu niiden uhriksi.
Järjestelmä tarjoaa ennakoivia hälytyksiä ja auttaa luomaan turvallisemman digitaalisen ympäristön senioreille ja heidän läheisilleen.
Yksi yhteinen ekosysteemi eri sukupolville
Keskeinen osa Xploran strategiaa on rakentaa yhtenäinen ekosysteemi lasten, nuorten ja seniorien laitteille.
Xplora-sovelluksen kautta perheet voivat hallita sekä lasten että ikääntyvien läheistensä laitteita yhdessä paikassa. Isovanhemmat ja lastenlapset voivat pitää yhteyttä puheluiden, viestien ja kuvien jakamisen avulla, mikä vahvistaa sukupolvien välisiä suhteita.
Tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, että säännöllinen yhteydenpito isovanhempien ja lastenlasten välillä tukee hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa perhesiteitä.
Vahva strateginen ja operatiivinen yhteensopivuus
emporia on erittäin hyvin Xploran nykyistä liiketoimintaa täydentävä yritysosto, joka voidaan integroida tehokkaasti yhtiön nykyiseen alustaan ja jakeluverkostoon.
Kasvanut mittakaava, yhteiset teknologiset kyvykkyydet ja operatiiviset synergiaedut vahvistavat edelleen Xploran pitkän aikavälin kannattavuutta ja strategista asemaa Euroopan yhteyspalvelumarkkinoilla.
Yhteyshenkilöt
Eevi NäsänenXplora Mobile OyPuh:045 8782944eevi.nasanen@xplora.com
Kuvat
Xplora Technologiesista
Xplora Technologies on Norjassa perustettu teknologiayhtiö, joka kehittää älylaitteita, palveluja ja viestintäratkaisuja lapsille, nuorille ja senioreille. Yhtiön tavoitteena on rakentaa turvallisempaa ja terveempää digitaalista arkea kaikille sukupolville. Euroopan lasten kellopuhelinkategorian pioneerina tunnettu Xplora palvelee nykyisin perheiden tarpeita varhaislapsuudesta ikääntyneisiin vuosiin asti brändiensä Xplora, Doro ja emporia kautta. Yhtiö toimii perhelähtöisesti ja luotettavana neuvonantajana vanhemmille ja huoltajille koko digitaalisen elämänkaaren ajan tarjoten oikeaa teknologiaa oikeaan aikaan. Xploran pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. Yhtiö toimii keskeisillä Euroopan markkinoilla sekä Pohjois-Amerikassa ja on listattu Euronext Growth -markkinapaikalle tunnuksella XPLRA.
emporia
Vuonna 1991 perustettu ja Itävallan Linzissä pääkonttoriaan pitävä emporia on senioreille suunnattujen matkapuhelinten markkinajohtaja Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Yhtiö myy vuosittain noin 300 000 laitetta eri puolilla Eurooppaa. emporia kehittää ja toimittaa helppokäyttöisiä älypuhelimia, tabletteja ja mobiililaitteita ikääntyville käyttäjille, mukaan lukien täysin kehitetyn 5G-tuotevalikoiman. Yhtiö toimii yli 30 maassa ja tunnetaan intuitiivisesta muotoilustaan sekä teknologian saavutettavuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Xplora Mobile Oy
Xplora Technologies raportoi ennätyksellisen Q4-tuloksen ja nimittää uuden liiketoimintajohtajan2.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Oslo, 27. helmikuuta 2026 – Xplora Technologies raportoi vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tuloksen: Liikevaihto: 606 miljoonaa Norjan kruunua Bruttokate: 313 miljoonaa Norjan kruunua Käyttökate (EBITDA): 101 miljoonaa Norjan kruunua – Olemme vahvistaneet asemaamme Euroopan johtavana perheille suunnattuna laite- ja palvelualustana. Näemme selkeän polun kohti tavoitettamme saavuttaa miljoona tilausta, sanoo Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak. Tommy Krznaric Doron liiketoimintajohtajaksi Tommy Krznaric aloittaa Doron liiketoimintajohtajana 1. maaliskuuta. Hän vastaa liiketoimintayksikön strategiasta ja operatiivisesta johtamisesta sekä tuloksellisesta toteutuksesta. – Haluan kiittää Doron hallitusta ja Xplora Technologiesin johtoa luottamuksesta. Dorolla on tärkeä rooli Xplora Technologiesissa, ja yhteinen tavoitteemme – turvallisemman ja terveemmän digitaalisen elämän rakentaminen kaikille sukupolville – antaa meille selkeän suunnan. Odotan, että voimme Doron osaavan tiimin kanssa va
Xploran uusi SafeAI suojaa lapsia ja senioreita27.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Xplora Technologies esiintyy Barcelonan Mobile World Congressissa ensimmäistä kertaa yhdessä Doron kanssa tuoreen yritysoston jälkeen. Yhdistynyt yhtiö tavoittelee asemaa Euroopan johtavana perheiden turvateknologian toimijana, tarjoten ikätasoista ja turvallista teknologiaa lapsille, nuorille ja senioreille. Xplora rakentaa toimintaansa pohjoismaisten arvojen – luottamuksen, turvallisuuden ja innovoinnin – varaan.
Xplora lanseeraa ensimmäisen matkapuhelimen ilman sosiaalista mediaa ja internetiä2.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Kaikissa Euroopan maissa käydään parhaillaan yhteiskunnallista keskustelua lasten pääsystä sosiaaliseen mediaan. Laaja pohjoismainen tutkimus osoittaa, että 6 kymmenestä 8–12-vuotiaasta lapsesta on kokenut epämiellyttäviä tilanteita verkossa. Yli puoleen lapsista on ottanut yhteyttä tuntematon henkilö. Lisäksi lähes 40 prosenttia lapsista on itse huolissaan siitä, että he käyttävät puhelintaan liikaa.
Tuore tutkimus: Suomalaiset lapset siirtyvät älypuhelimiin muita Pohjoismaita aiemmin – yli puolet kohtaa verkossa epämiellyttäviä tilanteita15.12.2025 08:45:25 EET | Tiedote
Tuore pohjoismainen tutkimus korostaa tarvetta turvallisemmalle ensipuhelinvaiheelle
HMD ja Xplora lanseeraavat älypuhelimen nuorille3.3.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Barcelona, sunnuntai 2. maaliskuuta 2025 Norjalainen Xplora ja suomalainen HMD lanseeraavat nuorille suunnatun älypuhelimen, joka edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa digitaalista arkea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme