Xplora Technologies toteutti emporian yritysoston houkuttelevin ehdoin – vahvistaa asemaansa seniorimarkkinoilla 30 prosentilla

Xplora Technologiesista

Xplora Technologies on Norjassa perustettu teknologiayhtiö, joka kehittää älylaitteita, palveluja ja viestintäratkaisuja lapsille, nuorille ja senioreille. Yhtiön tavoitteena on rakentaa turvallisempaa ja terveempää digitaalista arkea kaikille sukupolville. Euroopan lasten kellopuhelinkategorian pioneerina tunnettu Xplora palvelee nykyisin perheiden tarpeita varhaislapsuudesta ikääntyneisiin vuosiin asti brändiensä Xplora, Doro ja emporia kautta. Yhtiö toimii perhelähtöisesti ja luotettavana neuvonantajana vanhemmille ja huoltajille koko digitaalisen elämänkaaren ajan tarjoten oikeaa teknologiaa oikeaan aikaan. Xploran pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. Yhtiö toimii keskeisillä Euroopan markkinoilla sekä Pohjois-Amerikassa ja on listattu Euronext Growth -markkinapaikalle tunnuksella XPLRA.

emporia

Vuonna 1991 perustettu ja Itävallan Linzissä pääkonttoriaan pitävä emporia on senioreille suunnattujen matkapuhelinten markkinajohtaja Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Yhtiö myy vuosittain noin 300 000 laitetta eri puolilla Eurooppaa. emporia kehittää ja toimittaa helppokäyttöisiä älypuhelimia, tabletteja ja mobiililaitteita ikääntyville käyttäjille, mukaan lukien täysin kehitetyn 5G-tuotevalikoiman. Yhtiö toimii yli 30 maassa ja tunnetaan intuitiivisesta muotoilustaan sekä teknologian saavutettavuudesta.