Varhan uusi tupakoimattomana leikkaukseen -hoitomalli tavoittelee parempia hoitotuloksia ja vähemmän komplikaatioita

Usein puhutaan tupakoinnin suorista vaikutuksista terveyteen, mutta tutkimusten mukaan tupakka ja nikotiinituotteet heikentävät merkittävästi myös tavallisten leikkausten ja syöpähoitojen tehoa sekä lisäävät leikkauskomplikaatioiden riskiä. Akuutin sydäninfarktin tai aivoinfarktin jälkeen tupakointi myös lisää uusintainfarktien määrää.

– Toisin sanoen tupakka paitsi tuottaa meille leikkauspotilaita ja hoitokuormaa, myös heikentää hoitotuloksia. Vaikeimmillaan tupakoinnin aiheuttamat ylimääräiset leikkauskomplikaatiot ovat tehohoitoa vaativia vaikeita yleistulehdustiloja ja sydäninfarkteja, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Jouko Nurkkala sanoo.

Varhan tavoitteena on uusien TUPLEI- ja NIKLEI-hoitomallien myötä tehostaa tupakoinnin lopettamista ja vähentää komplikaatioita leikkauksissa 20–40 %. Kun hoitojaksot sairaaloissa lyhenevät ja uusintaleikkauksia tarvitaan vähemmän, se vähentää myös terveydenhuollon kustannuksia.

Nikotiinittomuuteen kannustetaan muutenkin, mutta hoitomallissa leikkaukseen tai toimenpiteeseen lähetteen tekevä lääkäri ohjaa entistä systemaattisemmin potilaan aktiiviseen nikotiinivieroitushoitoon jo ennen toimenpidettä. Hoitava kirurgi jatkaa potilaan vieroitushoitoa sairaalassa savuttomuus- ja nikotiinihoitajan tuella toimenpidearvion tai jatkohoidon yhteydessä.

Vieroitushoito, joka yhdistää lääkärin ja hoitajan osaamisen sekä nikotiinikorvaushoidon tai vieroitukseen soveltuvan lääkityksen, voi parhaimmillaan yli kaksinkertaistaa onnistuneen lopettamisen todennäköisyyden.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus ovat vaikeita selätettäväksi niin potilaalle itselleen kuin lääkärillekin. Tutkimusten mukaan 60 % nikotiinituotteiden käyttäjistä haluaisi lopettaa, mutta riippuvuuden moninaiset piirteet tekevät lopettamisesta vaikeaa. Kun lopettaminen jää puolitiehen, se heikentää lukuisten sairauksien hoitotuloksia. Pahimmillaan se voi olla este leikkauksen tai toimenpiteen toteutumiselle.

Tupakka- ja nikotiinituotteilla paljon epäsuoria haittavaikutuksia

Akuuttien komplikaatioiden lisäksi nikotiinituotteiden käyttö huonontaa monien leikkausten jälkeistä pitkäaikaisennustetta. Esimerkiksi sydän- ja verisuonileikkausten jälkeen tupakointi ja nikotiinituotteet jatkavat jo leikattujen ja korjattujen verisuonien uudelleentukkeutumista, mikä voi pilata muuten onnistuneen leikkaustuloksen jo muutamassa vuodessa. Tupakointi myös vähentää syöpähoidoissa käytettävän sädehoidon tehoa sekä kokonaisuudessaan huonontaa syöpäpotilaan ennustetta.

– Tavoitteena on parantaa sekä kirurgisia että sydäntoimenpiteisiin ja syöpähoitoihin liittyviä hoitotuloksia ja potilaan elämänlaatua. Parhaimmillaan potilas voi lopettamalla tarjota lahjaksi itselleen tai läheiselleen 8–10 vuotta lisää elinaikaa, parempaa terveyttä ja liikuntakykyä, Nurkkala kannustaa.

TUPLEI- ja NIKLEI-hoitomallit otetaan vaiheittain käyttöön Varhan sote-keskuksissa ja erikoissairaanhoidossa kirurgian klinikoissa sekä suun terveydenhuollon, neurotoimialueen, sydänkeskuksen ja syöpäkeskuksen klinikoissa kuluvan vuoden aikana. Jokaiselle apua tarvitsevalle potilaalle pyritään tarjoamaan yksilöllisesti räätälöityä vieroitushoitoa asuin- ja hoitopaikasta riippumatta.

TUPLEI ja NIKLEI ovat osa laajempaa Nikotiiniton Varha -ohjelmaa: Varha ottaa askeleen kohti nikotiinittomuutta | Varha