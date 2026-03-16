Mikko Mursula Työeläke-lehdessä: Eläkeuudistus nostaa osakepainot nopeasti 70 prosenttiin

1.6.2026 07:42:00 EEST | Työeläke-lehti | Tiedote

Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula odottaa sijoitussalkkujen sisältöjen muuttuvan tuntuvasti. Eduskunnan kuin parahiksi viime perjantaina hyväksymän eläkeuudistuksen lähtölaukauksena työeläkeyhtiöt voivat 1. heinäkuuta lähtien ryhtyä sijoittamaan yhä enemmän pörssiosakkeisiin. Mursula kertoo näkemyksiä sijoitusuudistuksen vaikutuksista kesäkuun Työeläke-lehdessä.

Mies istuu neuvottelupöydän takana, hän on nostanut kädet pöydän yläpuolelle ikää kuin kuvaten tasapainottelun tilaa.
– Odotettavissa on ratkaisevia peliliikkeitä eläkemiljardien sijoitustoiminnassa, ennakoi Ilmarisen Mikko Mursula kertoo uusimman Työeläke-lehdessä.

Työeläke-lehdessä Mikko Mursula ennakoi, että eläkeuudistus nostaa työeläkeyhtiöiden keskimääräistä osakepainoa nopeasti, reilussa vuodessa jopa yli 70 prosenttiin.

– Kukaan ei jää odottamaan. Jos et tee osakepainon nostoa uudistuksen aikataulussa, otat isoa poikkeamariskiä suhteessa muihin, arvioi Mursula.

Historiallisen suuri sijoitusuudistus tulee voimaan heinäkuussa. Työeläkeyhtiöiltä odotetaan isoja peli­liikkeitä kaoottisessa maailmantilanteessa.

Työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet tarkastelussa

Työtä tekeville työeläke kertyy suhteessa työaikaisiin ansioihin ilman ylärajaa. Lehdessä Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Suvi Ritola osoittaa artikkelissaan, kuinka ansiosidonnainen työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet nivoutuvat toisiinsa. Kokonaiseläketarkastelussa mukaan on otettu myös verotuksen vaikutus ja asumistuki.

Pienituloinen työeläkettä ansainnut ei saa välttämättä juuri enempää eläkettä kuin henkilö, joka ei ole työskennellyt lainkaan ja saa Kelan eläkkeitä ja asumistukea. Verotus tasoittaa tilannetta osaltaan.

Keskieläkkeet päälle kahden tonnin

Keskustelu eläkeleikkauksista käy kuumana. Työeläke-lehti visualisoi millä tuloilla eläkeläiset pärjäävät Suomessa.

Eläkekatosta ja suurista eläkkeistä nousee otsikoita mediassa, mutta yli puolella keskimääräinen kokonaiseläke ei yllä kahteen tuhanteenkaan. Naisista 62 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa ja miehistä 46 prosenttia.

Yhteensä työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yli 40 miljardia euroa. Nykytilanteessa eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen on 14,4 prosenttia.

Eläkerahan kiertokulku kuvattu Työeläke-lehdessä

Mistä eläkeraha tulee ja minne se menee? Työeläke-lehdessä on kuvattu rahan kiertokulkua, ja työeläkelaitosten tilinpäätöstietojen numeroliitteen avulla pääsee analysoimaan ja vertaamaan työeläkeyhtiöiden paremmuutta. Viime vuonna sijoitusvarat ylsivät jo 285 miljardiin euroon. Eläkevarat kasvoivat pelkästään viime vuoden aikana 14 miljardia euroa juuri sijoitustuottojen ansiosta.

Susanna Kekkonen
Työeläke, kansaneläke takuueläke ja asumistuki vuonna 2026
Lähde: Eläketurvakeskus ja Kela
Keskieläke on 2 138 €/kk, mutta reilut puolet eläkkeellä olevista saa alle kahden tonnin kuukausieläkettä.
Lähde: Eläketurvakeskus ja Kela
Työeläke-lehti kokosi rahavirtojen kokonaisuuden yhteen visualisoitiin. Kuvitus havainnollistaa rahan kiertokulun kerättyjen työeläkevakuutusmaksujen, sijoitustuottojen ja lopulta etuudensaajille maksettujen eläkkeiden osuudet.
Lähde: Eläketurvakeskus
Kesäkuun Työeläke-lehden kannessa Mikko Mursula.
TYÖELÄKE on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti. ELÄKETURVAKESKUS on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

