Mikko Mursula Työeläke-lehdessä: Eläkeuudistus nostaa osakepainot nopeasti 70 prosenttiin

Työeläke-lehdessä Mikko Mursula ennakoi, että eläkeuudistus nostaa työeläkeyhtiöiden keskimääräistä osakepainoa nopeasti, reilussa vuodessa jopa yli 70 prosenttiin.

– Kukaan ei jää odottamaan. Jos et tee osakepainon nostoa uudistuksen aikataulussa, otat isoa poikkeamariskiä suhteessa muihin, arvioi Mursula.

Historiallisen suuri sijoitusuudistus tulee voimaan heinäkuussa. Työeläkeyhtiöiltä odotetaan isoja peli­liikkeitä kaoottisessa maailmantilanteessa.

Työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet tarkastelussa

Työtä tekeville työeläke kertyy suhteessa työaikaisiin ansioihin ilman ylärajaa. Lehdessä Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Suvi Ritola osoittaa artikkelissaan, kuinka ansiosidonnainen työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet nivoutuvat toisiinsa. Kokonaiseläketarkastelussa mukaan on otettu myös verotuksen vaikutus ja asumistuki.

Pienituloinen työeläkettä ansainnut ei saa välttämättä juuri enempää eläkettä kuin henkilö, joka ei ole työskennellyt lainkaan ja saa Kelan eläkkeitä ja asumistukea. Verotus tasoittaa tilannetta osaltaan.

Keskieläkkeet päälle kahden tonnin

Keskustelu eläkeleikkauksista käy kuumana. Työeläke-lehti visualisoi millä tuloilla eläkeläiset pärjäävät Suomessa.

Eläkekatosta ja suurista eläkkeistä nousee otsikoita mediassa, mutta yli puolella keskimääräinen kokonaiseläke ei yllä kahteen tuhanteenkaan. Naisista 62 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa ja miehistä 46 prosenttia.

Yhteensä työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yli 40 miljardia euroa. Nykytilanteessa eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen on 14,4 prosenttia.

Eläkerahan kiertokulku kuvattu Työeläke-lehdessä

Mistä eläkeraha tulee ja minne se menee? Työeläke-lehdessä on kuvattu rahan kiertokulkua, ja työeläkelaitosten tilinpäätöstietojen numeroliitteen avulla pääsee analysoimaan ja vertaamaan työeläkeyhtiöiden paremmuutta. Viime vuonna sijoitusvarat ylsivät jo 285 miljardiin euroon. Eläkevarat kasvoivat pelkästään viime vuoden aikana 14 miljardia euroa juuri sijoitustuottojen ansiosta.

