Mikko Mursula Työeläke-lehdessä: Eläkeuudistus nostaa osakepainot nopeasti 70 prosenttiin
1.6.2026 07:42:00 EEST | Työeläke-lehti | Tiedote
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula odottaa sijoitussalkkujen sisältöjen muuttuvan tuntuvasti. Eduskunnan kuin parahiksi viime perjantaina hyväksymän eläkeuudistuksen lähtölaukauksena työeläkeyhtiöt voivat 1. heinäkuuta lähtien ryhtyä sijoittamaan yhä enemmän pörssiosakkeisiin. Mursula kertoo näkemyksiä sijoitusuudistuksen vaikutuksista kesäkuun Työeläke-lehdessä.
Työeläke-lehdessä Mikko Mursula ennakoi, että eläkeuudistus nostaa työeläkeyhtiöiden keskimääräistä osakepainoa nopeasti, reilussa vuodessa jopa yli 70 prosenttiin.
– Kukaan ei jää odottamaan. Jos et tee osakepainon nostoa uudistuksen aikataulussa, otat isoa poikkeamariskiä suhteessa muihin, arvioi Mursula.
Historiallisen suuri sijoitusuudistus tulee voimaan heinäkuussa. Työeläkeyhtiöiltä odotetaan isoja peliliikkeitä kaoottisessa maailmantilanteessa.
Työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet tarkastelussa
Työtä tekeville työeläke kertyy suhteessa työaikaisiin ansioihin ilman ylärajaa. Lehdessä Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Suvi Ritola osoittaa artikkelissaan, kuinka ansiosidonnainen työeläke ja Kelan vähimmäiseläkkeet nivoutuvat toisiinsa. Kokonaiseläketarkastelussa mukaan on otettu myös verotuksen vaikutus ja asumistuki.
Pienituloinen työeläkettä ansainnut ei saa välttämättä juuri enempää eläkettä kuin henkilö, joka ei ole työskennellyt lainkaan ja saa Kelan eläkkeitä ja asumistukea. Verotus tasoittaa tilannetta osaltaan.
Keskieläkkeet päälle kahden tonnin
Keskustelu eläkeleikkauksista käy kuumana. Työeläke-lehti visualisoi millä tuloilla eläkeläiset pärjäävät Suomessa.
Eläkekatosta ja suurista eläkkeistä nousee otsikoita mediassa, mutta yli puolella keskimääräinen kokonaiseläke ei yllä kahteen tuhanteenkaan. Naisista 62 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa ja miehistä 46 prosenttia.
Yhteensä työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yli 40 miljardia euroa. Nykytilanteessa eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen on 14,4 prosenttia.
Eläkerahan kiertokulku kuvattu Työeläke-lehdessä
Mistä eläkeraha tulee ja minne se menee? Työeläke-lehdessä on kuvattu rahan kiertokulkua, ja työeläkelaitosten tilinpäätöstietojen numeroliitteen avulla pääsee analysoimaan ja vertaamaan työeläkeyhtiöiden paremmuutta. Viime vuonna sijoitusvarat ylsivät jo 285 miljardiin euroon. Eläkevarat kasvoivat pelkästään viime vuoden aikana 14 miljardia euroa juuri sijoitustuottojen ansiosta.
Lue uusi Työeläkelehti, ilmestymispäivä 1. kesäkuuta:
- Verkkolehti Työeläkelehti.fi-palvelussa
- Uusin Työeläke-lehti 2-2026 Julkari.fi-palvelussa
- Näköislehtiarkisto (Julkari.fi)
Lisätietoja:
- toimituspäällikkö Anne Iivonen, 050 575 7134, anne.iivonen(at)etk.fi
- päätoimittaja Tuovi Rautjoki, 045 138 6123, tuovi.rautjoki(at)etk.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne IivonenToimituspäällikköPuh:050 575 7134anne.iivonen@etk.fi
Tuovi RautjokiPäätoimittajaPuh:045 138 6123tuovi.rautjoki@etk.fi
Kuvat
Linkit
TYÖELÄKE on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti. ELÄKETURVAKESKUS on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläke-lehti
Työeläke-lehti: Yrittäjän työpanoksen alivakuuttaminen luultua laajempaa16.3.2026 07:40:00 EET | Tiedote
Maaliskuun Työeläke-lehti antaa äänen yrittäjille. Lehti paneutuu YEL-teemaan ja alivakuuttamisen juurisyihin, sillä valtaosalla yrittäjistä eläketurva jää matalaksi ja valtion vastuu rahoituksesta kasvaa.
Paljonko saan eläkettä?1.12.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Jo kolmekymppisiä kiinnostaa, paljonko tienatusta palkasta kertyy eläkettä ja milloin pääsee eläkkeelle. Juuri ilmestyneen Työeläke-lehden teemanumero on suunnattu tiedonhaluisille nuorille aikuisille.
Työeläke-lehdessä tulevaisuudentutkija Sari Stenfors: "Teknologia muuttaa kaiken – mutta mihin suuntaan?"1.10.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Työeläke-lehdessä tulevaisuudentutkija Sari Stenfors katsoo kannustavin silmin tulevaisuuteen. Myönteisten tulevaisuuskuvien tärkein polttoaine on toivo. Siitä puhuessaan tutkijan silmiin syttyy innostuksen kipinä.
Risto Murto Työeläke-lehdessä: Isot kriisit eletään myös eläkejärjestelmän kautta3.6.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Riskit lisääntyvät ja osakepaino kasvaa tulevan sijoitusuudistuksen myötä. Työeläke-lehden haastattelussa Risto Murto muistuttaa, että uudistus on järkevä toteuttaa asteittain ajallisesti hajauttaen.
Työeläke-lehdessä Ilkka Oksala avaa eläkeneuvottelujen taustat17.3.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Eläkeuudistuksen ratkaisijana Ilkka Oksalalla oli kaksoisrooli eläkeneuvotteluissa: toinen käsi heilutti uskollisesti elinkeinoelämän sauvaa ja toinen tahditti osapuolia keskinäiseen sopimukseen. Oksalan henkilöhaastattelun lisäksi Työeläke-lehti avaa tuoreeltaan eläkeuudistukseen liittyviä monia näkökulmia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme