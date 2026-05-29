Visuaalinen älykkyys on täällä: HONOR 600 -sarja mullistaa mobiilivalokuvauksen
29.5.2026 13:44:25 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Älypuhelimet ovat vuosikymmenen ajan käyneet megapikselikilpailua, jossa laitteiston rajoituksia on paikattu algoritmeilla. Tämä aikakausi on nyt ohi. Mobiilikuvauksen evoluutiossa on alkamassa kolmas vaihe, joka on kokonaisvaltaisen valokuvauksen aikakausi. HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tuovat aiemmin vain kalleimmista premium-laitteista tutut ominaisuudet saavutettavan hintaluokan lippulaivamalleihin. Ne todistavat samalla, että edistyneet tekoälymallit voivat toimia sujuvasti suoraan laitteessa.
HONOR 600 -sarja ei ainoastaan tallenna todellisuutta, vaan antaa sinun luoda sen uudelleen. HONORin oma AiMAGE-järjestelmä mullistaa valokuvauksen kolme keskeistä vaihetta: kuvaamisen, luomisen ja muokkaamisen.
Optinen tarkkuus kohtaa tekoälyn voiman
Yökuvaus on älypuhelinkameroiden lopullinen testi. HONOR 600 ja HONOR 600 Pro vastaavat hämärän valaistuksen, liike-epäterävyyden ja luonnottomien värien haasteisiin niin laitteisto- kuin ohjelmistotasollakin.
Molemmissa malleissa on tehokas 200 megapikselin pääkamera, joka on varustettu luokkansa suurimmalla (1/1,4 tuuman) kennolla, joka takaa 24 prosenttia paremman valoherkkyyden. Laitteisto on kuitenkin vasta alkua. HONOR tuo 600-sarjaan itse kehittämänsä SOIS (Super Optical Image Stabilization) -vakautuksen, joka on saavuttanut molempien mallien pääkameralle CIPA 6.0- ja Pro-mallin 50 megapikselin periskooppikaukoputkiobjektiiville CIPA 6.5 -sertifioinnin. Tämä on peilittömistä järjestelmäkameroista tuttu vakautustaso, joka mahdollistaa terävät ja kohinattomat yökuvat käsivaralta.
HONORin itse kehittämä SOIS-järjestelmä perustuu tekoälyyn, jota on koulutettu yli 700 päivän ajan kerätyllä datalla eri-ikäisten ihmisten käsien tärinästä. Tämän ansiosta vakautusjärjestelmä mukautuu älykkäästi kuvaustilanteeseen. Se ennakoi liikettä, tunnistaa ympäristön lämpötilan vaihtelut ja vaihtaa automaattisesti vakautustilaa sen mukaan, käveleekö kuvaaja vai pitääkö hän laitetta paikallaan. Tuloksena on merkittävästi parantunut vakautustarkkuus ja kyky ottaa jopa kahden sekunnin käsivarakuvia, jotka ovat poikkeuksellisen teräviä ja kohinavapaita.
Värien todenmukaisuudesta haastavassakin keinovalossa huolehtii alan ensimmäinen AI Color Engine -värienhallintajärjestelmä. Se poistaa ei-toivotut kellertävät ja punertavat värisävyt ja takaa, että sävyt ovat aitoja ja eloisia suoraan kamerasta. Kokonaisuuden täydentävät AI Super Zoom 2.0 (jopa 120-kertainen zoomaus Pro-mallissa) ja SuperMoon 2.0 -ominaisuus, joka varmistaa, että sekä kuu että sen valaisema etualan arkkitehtuuri ovat täydellisen teräviä ja selkeästi valotettuja.
Mullistava AI Kuvasta videoksi 2.0
Nykypäivän dynaamisessa sosiaalisessa mediassa staattinen kuva on usein vain tarinan alku. HONOR 600 ja 600 Pro ovat markkinoiden ensimmäiset älypuhelimet, joissa on yhtenäinen, multimodaalinen videonluontimalli, joka toimii kokonaan laitteessa.
Ainutlaatuisen AI Kuvasta videoksi 2.0 -ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat valita enintään kolme valokuvaa, syöttää tekstikehotteen ja saada hetkessä 3–8 sekunnin videon. Järjestelmä ymmärtää syvällistä semantiikkaa ja antaa käyttäjille täyden hallinnan tarinankerrontaan. He voivat määritellä alku- ja loppukuvat ja valita elokuvamaisia kamera-ajoja laajasta sisäänrakennetusta kirjastosta. Tämän taianomaisen ominaisuuden käyttö on välitöntä, koska laitteen sivussa on uusi, erillinen tekoälypainike.
Kuvankäsittelyä luonnollisella kielellä
Monimutkaisten liukusäätimien ja työläiden, monivaiheisten muokkausten aikakausi on ohi. HONOR 600 esittelee AI Photos Agent -assistentin, joka ymmärtää luonnollista kieltä. Kuvaile vain haluamasi muutos (esim. "poista tausta", "lisää lämmin valaistus", "muuta hiusten väri"), ja järjestelmä toteuttaa sen välittömästi.
Valokuvauksen harrastajille Magic Color -ominaisuus tarjoaa yhdellä napautuksella tarkan värien emuloinnin legendaarisilta kameramerkeiltä, kuten Hasselblad, Leica ja Fujifilm. Lisäksi työkalut, kuten Moving Photo Eraser ja näyttävä Moving Photo Breakout Collage (joka luo 3D-efektin kehyksen ulkopuolelle), antavat käyttäjille loputtomasti luovia mahdollisuuksia, eikä heidän tarvitse asentaa kolmannen osapuolen sovelluksia.
HONOR 600 -sarja ei ole vain uusi kokoelma linssejä. Se on täysin yhtenäinen valokuvausjärjestelmä, jossa ammattitason kuvien ja videoiden luomisesta tulee luonnollista ja vaivatonta.
Tutustu tarkempiin teknisiin tietoihin, katso AI Kuvasta videoksi 2.0 -toiminnolla luotuja videoita ja tilaa oma HONOR 600- tai HONOR 600 Pro -puhelimesi virallisilta verkkosivuiltamme: https://www.honor.com/fi/phones/honor-600/
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
Lue lisää HONORista: https://honor.com/fi/
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
pekkohonkasalo@honor.com
