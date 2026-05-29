Pelastustoiminnan henkilöstövalinnat tehty ja rekrytointi käynnistyy
29.5.2026 13:53:54 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde uudistaa pelastustoiminnan palvelualueen organisaatiota. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 9.4.2026. Henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon on edennyt osaamiskartoitusten pohjalta. Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.9.2026.
Uudistus selkeyttää pelastustoiminnan johtamista, vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja kohdentaa asiantuntijatukea nykyistä paremmin operatiivisen toiminnan tueksi.
Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena ei ollut vähentää henkilöstöä, vaan uudistaa organisaatiorakennetta ja työnjakoa. Henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon on edennyt osaamiskartoitusten perusteella. Osa yhteistoimintamenettelyn piirissä olevista viroista on ollut tyhjänä. Pelastuslaitoksen tavoitteena on täyttää avoimet tehtävät julkisen haun kautta kesälomien jälkeen.
Uudessa organisaatiossa pelastustoiminnan palvelualue jakautuu suunnittelu-, johtamis- ja operatiivisiin palveluihin.
- Pelastustoiminnan operatiivista toimintaa johtaa palopäällikkö Kimmo Virkkala ja vastuualue organisoidaan kuuteen alueelliseen kokonaisuuteen.
- Pelastustoiminnan suunnittelupalveluja johtaa palopäällikkö Marko Sipola. Hänen vastuualueellaan asiantuntijatyötä vahvistetaan muun muassa varautumisen, kaluston, toimintavalmiuden, sopimuspalokuntatoiminnan, tilojen ja osaamisen kehittämisen tehtävissä.
- Pelastustoiminnan johtamispalveluja johtaa palopäällikkö Juha Seppälä. Hänen vastuualueellaan on Pohjois-Pohjanmaan pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueen johtokeskuspalvelujen tuottaminen.
Organisaatiomuutos ei vaikuta asiakkaille tuotettuun pelastustoimintaan. Pelastustoiminnan palvelut jatkuvat muutoksen aikana normaalisti.
Harri PyyhtiäPelastustoiminnan palvelualuejohtaja, pelastuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:0444296005harri.pyyhtia@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
