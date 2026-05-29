Kantahämäläiset saavat tukea raha-asioiden hoitoon Aikuissosiaalityön Ensilinjasta
29.5.2026 13:53:56 EEST | Oma Häme | Tiedote
Asiakkaita palvellaan 1.6. alkaen Aikuissosiaalityön Ensilinjan numerossa 03 629 6566.
Oma Hämeen Taloudellisen tuen yksikön puhelinasiointi yhdistyy Aikuissosiaalityön Ensilinjaan 1.6.2026 alkaen. Jatkossa talouteen liittyvissä kysymyksissä asiakkaita palvellaan Aikuissosiaalityön Ensilinjan numerosta 03 629 6566.
Talouteen liittyviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:
- arjen raha-asiat askarruttavat
- oman talouden hoidossa on ongelmia
- rahat eivät tunnu riittävän.
Yhdistymisen myötä kahden puhelinpalvelun voimavarat yhdistetään, jotta asiakkaita voidaan palvella aiempaa laajemmilla palveluajoilla. Talouteen liittyvissä asioissa asiakkaat ovat aiemmin ottaneet yhteyttä molempiin puhelinpalveluihin, joten yhteinen palvelukanava selkeyttää asiointia.
Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–12.
Puhelinpalvelun lisäksi asiakkaat voivat asioida myös Aikuissosiaalityön chatissa arkipäivisin klo 9–15.
Asiakaslaskutuksella on edelleen oma erillinen puhelinpalvelunsa.
Yhteyshenkilöt
Sari Kivirantapalvelupäällikkö (aikuissosiaalityö, taloudellinen tuki sekä sosiaali- ja kriisipäivystys)Puh:050 323 4188sari.kiviranta@omahame.fi
