MEP Aura Salla: Vastaus Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän arvioon (HS 29.5.2026) - Kyllä eurooppalaisille datakeskuksille
29.5.2026 14:01:06 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Sallan (kok., EPP) mukaan keskustelu datakeskuksista pyörii väärien argumenttien ympärillä. Sallan mukaan suurin ongelma ei ole se, etteikö sähköä voisi tuottaa lisää, vaan se, keille rajallinen sähköverkkokapasiteetti varataan ja millä ehdoilla. Salla vastaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän arvioon (HS Visio 29.5.2026), jonka mukaan säätövoima ja verkkoliitäntöjen saatavuus ovat todellisia ongelmia, mutta niitä ei pitäisi ratkaista vain yhdelle alalle asetettavilla erityisehdoilla.
“Olen Leskelän kanssa samaa mieltä siitä, että säätövoima ja verkkoliitäntöjen saatavuus ovat todellisia ongelmia. Juuri siksi niihin pitää puuttua ajoissa. Jos verkkokapasiteettiä ei riitä kaikille, poliittinen kysymys kuuluu: kenelle kapasiteetti varataan ja millä ehdoilla? Minun vastaukseni on selvä: ensin suomalaiselle ja sitten eurooppalaiselle teollisuudelle, kasvuyrityksille ja investoinneille, jotka synnyttävät Suomeen pysyvää arvoa”, Salla sanoo.
Sallan mukaan Suomen tulee tarkastella datakeskuspolitiikkaansa osana Euroopan pyrkimystä vahvistaa teknologista omavaraisuuttaan ja vähentää riippuvuuttaan yhdysvaltalaisesta ja kiinalaisesta teknologiasta.
“Suomi ei voi rakentaa strategiaansa niin, että puhdas sähkö, maa-ala ja verkkokapasiteetti ohjautuvat ensisijaisesti ulkomaisten teknologiajättien datakeskuksille. Pelkkä palvelinsali ei synnytä merkittävää lisäarvoa Suomelle”, Salla sanoo.
Sallan mukaan datakeskusten arvo syntyy ennen kaikkea siitä, millaista innovaatio- ja yritystoimintaa niiden ympärille rakentuu.
“Olennaisia ovat eurooppalaiset yritykset, tutkimus ja korkeakouluyhteistyö. Google, Meta ja Amazon eivät kasvaneet datakeskuksista, vaan innovaatioista. Datakeskusten tulee tukea eurooppalaisen datatalouden kasvua, ei tarjota infrastruktuuria kansainvälisten jättiyhtiöiden käyttöön”, Salla sanoo.
Salla esittää datakeskusten sähköverkon liittymismaksujen uudistamista siten, että kustannukset vastaavat paremmin hankkeiden aiheuttamaa tarvetta sähköverkon vahvistamiselle. Nykymallin mukaan kustannukset valuvat kaikille sähkönkäyttäjille.
“Datakeskusten sähköliitännöille pitää laittaa merkittävä hintalappu. Miljardiluokan hanke ei voi maksaa vain omaa liittymäänsä ja jättää verkon vahvistamisen laskua muille. Korkeampi liitäntämaksu on datakeskukselle pieni kustannus, mutta Suomelle se voi tarkoittaa merkittäviä investointeja kantaverkkoon ja alue- ja jakeluverkkoihin. Tämä edellyttää muutoksia sähkömarkkinalainsäädäntöön ja verkkoyhtiöiden valvontamalleihin”, Salla toteaa.
Sallan mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava selkeät datatalouden periaatteet, jotka tukevat irtautumista yhdysvaltalaisesta ja kiinalaisesta teknologiasta, ja ettei esimerkiksi suuria datakeskuksia liitetä sähköverkkoon automaattisesti pelkällä jonotusperiaatteella sekä selkeä kirjaus sähkö- ja verkkokapasiteetin vahvistamisen keinoista.
“Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat investoinnit on arvioitava kansallisen kokonaisedun, energiajärjestelmän, huoltovarmuuden ja eurooppalaisen lisäarvon perusteella”, Salla päättää.
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
MEP Aura Salla: Suomelle tärkeä voitto EU:n puolustusneuvotteluissa - rahaa parhaalle osaamiselle, ei paperihankkeille19.5.2026 19:11:44 EEST | Tiedote
Eurooppa tarvitsee kipeästi drooneja, vastadrooni-järjestelmiä, sensoriteknologiaa, ammuksia ja modernia tuotantokykyä. EU:n puolustusrahan on tuettava ratkaisuja, joita sotilaallisen uhan alla elävät jäsenmaat oikeasti tarvitsevat, ei vain hyvältä kuulostavia hankepapereita. Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana toiminut kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla pitää tänään syntynyttä osasopua* merkittävänä askeleena kohti vahvempaa eurooppalaista puolustusteollisuutta.
MEP Aura Salla: Suomen seurattava Ranskan itsekästä linjaa3.5.2026 06:55:00 EEST | Tiedote
Eurooppa käyttää vuosittain jopa 2 500 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista merkittävä osa valuu teknologiaostoina Yhdysvaltoihin. Julkisista hankinnoista Euroopan unionissa on ohjattava nykyistä merkittävästi suurempi osuus eurooppalaisille yrityksille, vaatii europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP). Sallan mukaan jo yhden prosentin muutos hankintojen kohdentamisessa toisi noin 25 miljardia euroa vuosittain eurooppalaisten yritysten kasvuun.
MEP Aura Salla: Datakeskusten sähkölaskun maksavat suomalaiset veronmaksajat15.4.2026 10:36:30 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii, että suurten datakeskusten on vastattava omasta sähköstään, Fingridille on annettava mahdollisuus priorisoida sähköverkon liityntöjä kokonaisedun perusteella, eikä datakeskusten kustannuksia saa siirtää kotitalouksien, muun teollisuuden tai veronmaksajien maksettaviksi. Salla esittää kuluttajien suojaamiseksi hallitusohjelmakirjausta datakeskusten energian käytöstä.
MEP Aura Salla: Unkari saatava ulos EU:sta tai toimet estettävä20.3.2026 12:29:14 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii EU-johtajilta välittömiä toimia Unkarin jarrutusten ohittamiseksi ja Ukrainan tuen turvaamiseksi. Sallan mukaan EU-maiden on kyettävä tekemään päätöksiä ilman Unkaria, rajoitettava maan vaikutusvaltaa unionissa sekä tarvittaessa ohjattava maalle tie sen saattamiseksi ulos unionista.
MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä11.2.2026 17:08:29 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on valittu pääneuvottelijaksi EU:n digisääntelyn yksinkertaistamispakettiin, joka vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kansalaisten arkeen. Pääneuvottelijana Salla vastaa Euroopan parlamentin kannan muodostamisesta ja neuvottelee jäsenmaiden kanssa digialan lainsäädännön keventämisestä ja selkeyttämisestä.
