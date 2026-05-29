Puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan osaamisen kehittäminen ESR+ -hankerahoituksella käynnistyy 5.6.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

Hankehaussa haetaan yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. Hankkeiden toiminnan tulee olla voittoa tavoittelematonta ja tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Rahoitusta ei myönnetä organisaatioiden perustoimintaan.

Mitä rahoitetaan

ESR-hankkeilla tuetaan ihmisten osaamisen kehittämistä. Tässä haussa haetaan hankkeita erityisesti puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan osaamisen kehittämiseen. Lisäksi toivotaan hankkeita pk-yritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseen. Myös muita ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen 4.2. mukaisia toimia voidaan rahoittaa.

Kuka voi hakea hankerahoitusta

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Huomioitavaa on se, että tässä haussa haetaan yleishyödyllisiä kehittämishankkeita.

Hankkeiden kohderyhmää voivat olla esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden työntekijät ja johtajat, työttömät ja opiskelijat.

Miten rahoitusta haetaan

Hakemus jätetään sähköisessä EURA 2021 -järjestelmässä. Hakemusta laadittaessa tulee noudattaa EURA 2021 -järjestelmän täyttöohjeita. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.

Hanketta ei suositella aloitettavaksi ennen myönteisen päätöksen saamista, vaikka hankkeen aloittaminen hakemuksen vireille tulon jälkeen onkin mahdollista.

Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa hankehausta hakuinfossa

Elinvoimakeskus järjestää hankehakuun liittyvän infotilaisuuden 15.6. klo 13–14.15 Teamsilla. Infossa kerrotaan tarkempaa tietoa ESR+ -rahoituksen hakemisesta. Lisäksi tilaisuudessa on alustus hanketoimijan näkökulmasta aiheeseen kokonaisuusturvallisuus ja kaksikäyttötuotteet.