Jazzin 100 vuotta juhlistetaan Kirjazz & Blues -ilmaisfestivaalilla
29.5.2026 15:56:21 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Jazz rantautui Suomeen 1920-luvulla höyrylaiva Andanian mukana, ja tänä vuonna suomalaisen jazzin historiassa tulee täyteen merkittävä merkkipaalu: sata vuotta rytmejä, tanssia ja uusia musiikillisia suuntia. Valkeakoskella juhlavuotta vietetään tunnelmallisessa miljöössä, kun Kirjazz & Blues järjestetään jo 17. kerran Kirjaslammen tanssilavalla lauantaina 6.6.2026.
Tämän vuoden juhlan kunniaksi ikärajattomaan tapahtumaan on vapaa pääsy. Kirjazz & Blues toteutetaan yhteistyössä Valkeakosken Kulttuuripalveluiden kanssa.
Kirjazz & Blues on vuosien ajan tunnettu tapahtumana, jossa jazz, blues ja rytmimusiikki kohtaavat rennossa kesäillassa järvimaiseman äärellä. Tänä vuonna ohjelmassa korostuvat erityisesti jazzin jatkuva muutos ja rajojen rikkominen aivan kuten suomalaisen jazzin historiassakin.
Illan esiintyjiin kuuluu muun muassa Elias Nieminen Ensemble, jonka elokuvallinen indie-jazz yhdistelee rohkeasti jazzia, bluesia, poppia ja klassista musiikkia. Helsingin Pop & Jazz Konservatoriolta alkunsa saanut yhtye tunnetaan näyttävistä ja spektaakkelimaisista live-esiintymisistään. Yhtyeen uusi tuotanto liikkuu kaukana perinteisestä jazzista ja käsittelee nykyajan teemoja post-apokalyptisten maailman ja unenomaisten näkyjen kautta.
Kansainvälistä bluesenergiaa tapahtumaan tuo Liza & The Black Hats. Yhtyeen keulahahmona loistaa ukrainalainen laulaja Liza Babina, jonka vahva tulkinta yhdistyy amerikkalais-portugalilaisen huuliharpistin John Grahamin, suomalaiskitaristi Antti Silkelän sekä kontrabasisti Ande Niemen grooveen. Kokoonpanon akustinen soundi ammentaa Delta bluesista ja southern rockista, mutta rikkoo samalla perinteisen bluesin rajoja.
Duo Jump’n’Jive tuo Kirjazz & Blues-festivaalille vanhan jazzin ja americana-musiikin lämpimän sykkeen. Illassa kuullaan svengaavia jazzrytmejä, bluesin kaihoa ja rockabillyn energistä groovea, joka kuljettaa kuulijansa valtatie 66:n pölyisille teille. Jazzlaulaja Elina Kardénin hunajainen ääni vie suoraan vanhojen putkiradioiden ja levysoittimien aikaan ja duoparina esiintyy sielukkaasti laulava kitaravirtuoosi Arttur Teränen.
Lisämausteena tunnelmaa on luomassa pitkänlinjan herrasmies Yrjö “Yte” Hauskala, joka on kunnioitettavan uransa aikana säestänyt mm. Olavi Virtaa sekä maailmantähtiä kuten Tommy Steele, Eartha Kitt, The Drifters ja The Delta Rhythm Boys Suomessa ja Ruotsissa. Valkeakoskelle palaava tenorisaksofonisti täydentää illan ohjelmaa perinteisemmällä jazzsoundilla modernimpien rytmimusiikin tulkintojen rinnalla ja toimii illan ohjelmassa siltana jazzin historian ja nykyhetken välillä.
Aikataulu:
Tapahtuman ovet aukeavat kello 16.00.
Klo 17:00 Yrjö "Yte" Hauskala
Klo 17:30 Duo Jump’n’Jive
Klo 19:00 Elias Nieminen Ensemble
Klo 20:45 Liza & The Black Hats
Tapahtuma on ikärajaton ja pääsymaksuton.
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
Kirjaslammen Tanssilava
Kirjaslammen tunnelmallinen tanssilava sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Mallasveden ja Kirjaslammen välissä, lähellä Valkeakosken kaupungin keskustaa. Tämä vanhanajan tanssipaikka on rakennettu jo 1950-luvun alussa ja sen on suunnitellut Esko Aro.
Kirjaslammen tanssilavan tapahtumat 2026
La 6.6. Kirjazz & Blues (Ilmainen sisäänpääsy)
Pe 12.6. Noora Louhimo
La 4.7. Tabula Rasa
La 11.7. Josén Pimeä Puoli
La 25.7. Marko Maunuksela & Fantasia (Musaritanssit)
La 22.8. Kirjaslampirock
Kesälavatanssit torstaisin 25.6.-30.7. kello 19:00-23:00
Kotisivut: https://www.musarit.fi/kirjaslammen-tanssilava/
Osoite: Hakalantie 6, Valkeakoski
Lisätiedot: Työväen Musiikkitapahtuman tapahtumatoimisto, Tehtaankatu 5 A 1, 37600 Valkeakoski. info@musarit.fi, 040 525 7177.
