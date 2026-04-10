Jazzin 100 vuotta juhlistetaan Kirjazz & Blues -ilmaisfestivaalilla

Kirjazz & Blues on vuosien ajan tunnettu tapahtumana, jossa jazz, blues ja rytmimusiikki kohtaavat rennossa kesäillassa järvimaiseman äärellä. Tänä vuonna ohjelmassa korostuvat erityisesti jazzin jatkuva muutos ja rajojen rikkominen aivan kuten suomalaisen jazzin historiassakin.

Illan esiintyjiin kuuluu muun muassa Elias Nieminen Ensemble, jonka elokuvallinen indie-jazz yhdistelee rohkeasti jazzia, bluesia, poppia ja klassista musiikkia. Helsingin Pop & Jazz Konservatoriolta alkunsa saanut yhtye tunnetaan näyttävistä ja spektaakkelimaisista live-esiintymisistään. Yhtyeen uusi tuotanto liikkuu kaukana perinteisestä jazzista ja käsittelee nykyajan teemoja post-apokalyptisten maailman ja unenomaisten näkyjen kautta.

Kansainvälistä bluesenergiaa tapahtumaan tuo Liza & The Black Hats. Yhtyeen keulahahmona loistaa ukrainalainen laulaja Liza Babina, jonka vahva tulkinta yhdistyy amerikkalais-portugalilaisen huuliharpistin John Grahamin, suomalaiskitaristi Antti Silkelän sekä kontrabasisti Ande Niemen grooveen. Kokoonpanon akustinen soundi ammentaa Delta bluesista ja southern rockista, mutta rikkoo samalla perinteisen bluesin rajoja.

Duo Jump’n’Jive tuo Kirjazz & Blues-festivaalille vanhan jazzin ja americana-musiikin lämpimän sykkeen. Illassa kuullaan svengaavia jazzrytmejä, bluesin kaihoa ja rockabillyn energistä groovea, joka kuljettaa kuulijansa valtatie 66:n pölyisille teille. Jazzlaulaja Elina Kardénin hunajainen ääni vie suoraan vanhojen putkiradioiden ja levysoittimien aikaan ja duoparina esiintyy sielukkaasti laulava kitaravirtuoosi Arttur Teränen.

Lisämausteena tunnelmaa on luomassa pitkänlinjan herrasmies Yrjö “Yte” Hauskala, joka on kunnioitettavan uransa aikana säestänyt mm. Olavi Virtaa sekä maailmantähtiä kuten Tommy Steele, Eartha Kitt, The Drifters ja The Delta Rhythm Boys Suomessa ja Ruotsissa. Valkeakoskelle palaava tenorisaksofonisti täydentää illan ohjelmaa perinteisemmällä jazzsoundilla modernimpien rytmimusiikin tulkintojen rinnalla ja toimii illan ohjelmassa siltana jazzin historian ja nykyhetken välillä.

Aikataulu:

Tapahtuman ovet aukeavat kello 16.00.

Klo 17:00 Yrjö "Yte" Hauskala

Klo 17:30 Duo Jump’n’Jive

Klo 19:00 Elias Nieminen Ensemble

Klo 20:45 Liza & The Black Hats

Tapahtuma on ikärajaton ja pääsymaksuton.

