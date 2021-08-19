Musiikin edistämissäätiön uusi toimitusjohtaja on Mirkka Kivilehto
29.5.2026 15:02:59 EEST | Musiikin edistämissäätiö | Tiedote
Musiikin edistämissäätiön uutena toimitusjohtajana aloittaa elokuussa 2026 OTM, varatuomari Mirkka Kivilehto.
Kivilehdolla on 14 vuoden kokemus musiikki- ja kulttuurialan järjestötoiminnasta. Kivilehto on toiminut alalla erilaisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, esim. Muusikkojen liiton sopimuspäällikkönä, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden juristina, Tekijänoikeusneuvoston jäsenenä sekä Gramexin ja Music Finlandin hallituksissa. Kivilehdon osaamisessa juridiseen kokemukseen yhdistyy musiikkialan tuntemus aina ruohonjuuritason tekemisestä rakenteisiin, rahoitukseen ja vaikuttamiseen. Kivilehdolla on myös itsellään muusikkotausta.
"MES:n toiminta on olennainen osa musiikkialan ekosysteemiä, korvaamaton edellytys sen monimuotoisuudelle ja kehitykselle sekä hieno osoitus siitä, miten ala voi toimia yhdessä. Olen innoissani päästessäni antamaan konkreettisen panokseni MES:n toimintaan ja tulevaisuudelle”, kommentoi Kivilehto uutta tehtäväänsä.
Kivilehto on myös hyvin tietoinen haasteista, joiden kanssa ammattimusiikin kenttä osana luovien alojen kokonaisuutta tällä hallituskaudella on paininut. Monen muun sektorin toimijan lailla myös Musiikin edistämissäätiön rahoitukseen vaikuttaa aivan olennaisesti tekijänoikeuslailla säädettyyn yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuun tämän hallituskauden aikana toteutettu 50 % leikkaus. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen toteutuminen on yksi luovan sektorin keskeisistä tavoitteista seuraavalla hallituskaudella.
Musiikin edistämissäätiö on laajasti kotimaisen musiikin ammattikenttää tukeva säätiö. Säätiö jakaa vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa erilaisia musiikin edistämiseen tarkoitettuja tukia ja apurahoja. Säätiö toivottaa uuden toimitusjohtajan tervetulleeksi ja onnea uuteen tehtävään!
Tommi Saarikivi 040 153 1415
Musiikin edistämissäätiön kanta budjettiesitykseen: Valtiovarainministeriön esitys musiikki- ja AV-alan hyvitysmaksujen leikkaamiseksi on korona-aikana käsittämätön19.8.2021 08:33:54 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö on esittänyt vuoden 2022 talousarvioesityksessään yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamista lähes 37 %:lla 11 miljoonasta 7 miljoonaan euroon. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistuksen ollessa kesken rahoitustaso on ollut tarkoitus säilyttää ennallaan. Hyvitysmaksuilla tuetaan korona-ajan kurittamien musiikki- ja AV-alojen toimintaa laaja-alaisesti. Leikkausesitys hakee ajoituksen kohtuuttomuudessa vertaistaan.
Tommi Saarikivi Musiikin edistämissäätiön johtoon29.4.2021 09:13:49 EEST | Tiedote
Varatuomari Tommi Saarikivi on valittu Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa työn elokuun alussa.
Nasima Razmyar Musiikin edistämissäätiön puheenjohtajaksi28.5.2019 10:03:07 EEST | Tiedote
Apulaispormestari Nasima Razmyar on valittu Musiikin edistämissäätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.