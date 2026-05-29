Keskuskauppakamarin viestintäjohtajaksi Päivi Paulavaara
29.5.2026 14:24:14 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin viestintäjohtajaksi on valittu YTM Päivi Paulavaara. Paulavaara siirtyy Keskuskauppakamariin S-ryhmän median Yhteishyvän vastaavan tuottajan roolista ja aloittaa Keskuskauppakamarissa 3.8.
Paulavaaralla on laaja kokemus Helsingin Sanomista, Ylestä ja S-ryhmän mediasta Yhteishyvästä. Hän on työskennellyt toimittajana, tuottajana, vastaavana tuottajana ja esihenkilönä 20 vuoden ajan.
”Paulavaaran laaja ja monipuolinen kokemus suomalaisesta mediasta sekä uudenlaisesta tavasta tehdä viestintää antavat erittäin hyvän pohjan laajentaa Keskuskauppakamarin viestintää uusiin kanaviin ja saavuttaa uutta yleisöä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
"On mahtavaa päästä tekemään työtä yhdessä Keskuskauppakamarin asiantuntijoiden ja suomalaisten yritysten kanssa. Minulle on ollut aina tärkeää, että työlläni on merkitystä. Siksi on valtavan motivoivaa olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa ja vaurasta Suomea", Paulavaara sanoo.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
