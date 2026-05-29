Työelämägallup: Kolmannes työssäkäyvistä siirtäisi kesälomaa elokuulle

Työelämissä olevista 39 prosenttia vastustaa siirtoa ja 26 prosenttia ei osaa sanoa.

– Tulos kertoo, että kesälomien siirrolle on työelämässä varsin laaja kannatus, vaikka asia ei ole ollut juuri julkisessa keskustelussa ennen tätä kevättä. Samalla moni pohtii vielä käytännön vaikutuksia arjessa, mikä näkyy epäröintinä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Vastaajina oli yli tuhat työelämässä olevaa, työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia, yrittäjiä ja työttömiä.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjistä noin puolet kannattaa kesäloman siirtoa. Keskustan äänestäjistä 40 prosenttia on muutoksen kannalla.

Työntekijöiden näkemykset jakautuvat: 33 prosenttia kannattaa muutosta ja 38 prosenttia vastustaa sekä 29 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Kevään lisälomaviikko jakaa mielipiteitä

Opetusministeri Anders Adlercreutzin esitystä lisätä keväälle yksi lomaviikko kesäloman siirron vuoksi kannattaa 30 prosenttia kaikista vastaajista. Vastustajia on 40 prosenttia ja 29 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

– Kevään lisälomaviikko jakaa näkemyksiä enemmän kuin kesälomien siirto. Tämä kertoo siitä, että kokonaisuuden vaikutuksia arvioidaan vielä eri tavoin, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjät tukevat kesälomien siirtoa

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti opetusministerin ehdotukseen koulujen kesälomien siirtämisestä. Viime viikolla lausunnolle lähetetyssä mallissa loman alkua esitetään siirrettäväksi kahdella viikolla myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden alkua elokuun puolivälin jälkeiseen aikaan.

– Yrittäjät pitää muutosta eritoten matkailun ja kaupan kasvu- ja työllisyystoimena, joka helpottaa myös perheiden arkea, asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo Suomen Yrittäjistä.

– Elokuu on nykyisinkin lomakuukausi, eli vuosilomalaki taipuisi muutokseen ilman pulmia. Esimerkiksi vientiteollisuudessa lomien keskittäminen kesäkuuhun aiheuttaa nykyisin enemmän haasteita kuin elokuun lomat, Lempiäinen lisää.

Lue myös: Yrittäjägallup: Lähes puolet pk-yrityksistä siirtäisi kesälomakautta elokuulle

Näin kysyttiin:

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla.

Tutustu tuloksiin tästä.