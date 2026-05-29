Työelämägallup: Kolmannes työssäkäyvistä siirtäisi kesälomaa elokuulle
30.5.2026 06:45:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Työelämässä olevista runsas kolmannes (35 %) siirtäisi koulujen kesälomaa muutamalla viikolla eteenpäin siten, että elokuu olisi lomakuukausi. Kesälomien siirtoa kannattavat muita useammin yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat. Miehet kannattavat muutosta naisia useammin, ja kannatus kasvaa vastaajan iän myötä.
Työelämissä olevista 39 prosenttia vastustaa siirtoa ja 26 prosenttia ei osaa sanoa.
– Tulos kertoo, että kesälomien siirrolle on työelämässä varsin laaja kannatus, vaikka asia ei ole ollut juuri julkisessa keskustelussa ennen tätä kevättä. Samalla moni pohtii vielä käytännön vaikutuksia arjessa, mikä näkyy epäröintinä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Vastaajina oli yli tuhat työelämässä olevaa, työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia, yrittäjiä ja työttömiä.
Kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjistä noin puolet kannattaa kesäloman siirtoa. Keskustan äänestäjistä 40 prosenttia on muutoksen kannalla.
Työntekijöiden näkemykset jakautuvat: 33 prosenttia kannattaa muutosta ja 38 prosenttia vastustaa sekä 29 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.
Kevään lisälomaviikko jakaa mielipiteitä
Opetusministeri Anders Adlercreutzin esitystä lisätä keväälle yksi lomaviikko kesäloman siirron vuoksi kannattaa 30 prosenttia kaikista vastaajista. Vastustajia on 40 prosenttia ja 29 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.
– Kevään lisälomaviikko jakaa näkemyksiä enemmän kuin kesälomien siirto. Tämä kertoo siitä, että kokonaisuuden vaikutuksia arvioidaan vielä eri tavoin, Pentikäinen toteaa.
Yrittäjät tukevat kesälomien siirtoa
Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti opetusministerin ehdotukseen koulujen kesälomien siirtämisestä. Viime viikolla lausunnolle lähetetyssä mallissa loman alkua esitetään siirrettäväksi kahdella viikolla myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden alkua elokuun puolivälin jälkeiseen aikaan.
– Yrittäjät pitää muutosta eritoten matkailun ja kaupan kasvu- ja työllisyystoimena, joka helpottaa myös perheiden arkea, asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo Suomen Yrittäjistä.
– Elokuu on nykyisinkin lomakuukausi, eli vuosilomalaki taipuisi muutokseen ilman pulmia. Esimerkiksi vientiteollisuudessa lomien keskittäminen kesäkuuhun aiheuttaa nykyisin enemmän haasteita kuin elokuun lomat, Lempiäinen lisää.
Näin kysyttiin:
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla.
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
