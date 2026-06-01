Itärata-hankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Itärata on Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan suunniteltava kaksiraiteinen nopean liikenteen rata. Itäradan kokonaispituus on enimmillään 118 kilometriä. Rataa suunnitellaan yhdeksän kunnan alueelle, jotka ovat Vantaa, Tuusula, Kerava, Sipoo, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi, Myrskylä ja Kouvola. Ratahankkeen suunnittelusta vastaa Itärata Oy. YVA-menettelyssä on tarkasteltu suunnitellulle rautatielle useita eri linjausvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia.

YVA on lakisääteinen osa suurten hankkeiden suunnittelua ja sen tarkoituksena on, että hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ennen päätöksentekoa. Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 42 lausuntoa ja 60 mielipidettä.

Suurilla infrahankkeilla on väistämättä ympäristövaikutuksia

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto on pitänyt tehtyä arviointia laadukkaana. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset ja vertailla ratalinjausvaihtoehtoja. Ratahankkeesta vastaava Itärata Oy on valinnut vaihtoehdoista ne, jotka etenevät ratalain mukaiseen yleissuunnitteluun. Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että valittujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ovat pääosin vertailuvaihtoehtoja vähäisempiä. Esimerkiksi tunnelivaihtoehtojen ympäristövaikutukset ovat ilmastovaikutuksia lukuun ottamatta maanpäällistä vaihtoehtoa selvästi vähäisempiä.

Tehdyt selvitykset antavat hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten huomioimiseen hankkeen suunnittelun edetessä. Hankkeen mittakaavan vuoksi monet sen vaikutuksista ovat merkittäviä. Uuteen maastokäytävään ja osin rakentamattomaan ympäristöön sijoittuva ratalinjaus muuttaa sen alle jäävää ympäristöä ja luontoa merkittävästi. Kokonsa vuoksi hankkeella on kokonaisuutena arvioiden merkittäviä ja laajoja kielteisiä luontovaikutuksia. Hanke lisää luontokatoa, ja ratayhteyden rakentaminen laajojen metsäalueiden poikki katkaisee ekologisia yhteyksiä ja aiheuttaa elinympäristöjen pirstoutumista.

Hankkeen suorat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa kielteisiä ja kohdistuvat ratalinjaukselle ja sen läheisyyteen. Hankkeella on myös myönteisiä vaikutuksia, mutta ne ovat epäsuorempia, kulkuyhteyksien paranemiseen liittyviä ja kohdistuvat laajemmalle alueelle, pääasiassa eri tahoihin kuin hankkeen kielteiset vaikutukset. Toteutuessaan hanke kytkisi uusia alueita kestävään liikennejärjestelmään ja luo yhdyskuntarakenteen kehittämisen edellytyksiä uusien asemapaikkojen ympäristössä.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/itarata-yva