"Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin"
1.6.2026 08:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Lausahdus paljastaa sitkeän asenteen: palvelualan työ nähdään yhä liian usein viimeisenä vaihtoehtona, ei arvostettavana ammattina.
Osuuskauppa Keskimaa on vuodesta 2024 saakka muistutellut asiakkaitaan asiallisesta kohtaamisesta. Asiakaspalvelijat kohtaavat jatkuvasti ikäviä ja epämiellyttäviä asiakastilanteita – huutamista, kiroilua ja työn sekä osaamisen vähättelyä, jopa uhkailua, lähentelyä ja kourimista.
− Moni meistä on kuullut kaupan kassatöistä, pikaruokaravintoloista ja muista palvelualan töistä väheksyvää kommentointia. Jokaiselle kommentoijalle suosittelen töidemme kokeilemista, näissä ei nimittäin jokainen pärjää. Työtehtävien kirjon oppiminen ja hallitseminen on oma juttunsa, mutta se sosiaalisten taitojen ja ihmisten kohtaamisen osaaminen, jota meidän asiakaspalvelun ammattilaiset joka päivä käyttävät, on varsinainen supervoima, painottaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.
Palveluala ei ole viimeinen vaihtoehto, vaan monelle merkityksellinen, vaativa ja ammatillista osaamista edellyttävä työ. Keskimaalla työskentelee tuhansia asiakaspalvelun ammattilaisia eri toimialoilla: kaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa, kampaamoissa ja liikennemyymälöissä – pitämässä huolta siitä, että arki sujuu.
− Työ palvelualalla vaatii paljon tietoa ja osaamista sekä kykyä kohdata erilaisia ihmisiä, ratkaista ongelmia lennossa ja säilyttää asiallisuus myös silloin, kun vastassa ei aina ole samaa, Osuuskauppa Keskimaan työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen muistuttaa.
”Ai olet vain kaupan myyjä, eikö rahkeet riittäneet muuhun”
Kaupan asiakaspalvelijoiden työ näkyy meille kaikille joka päivä täysinä hyllyinä, toimivina kassoina ja hymynä tiskin takaa. Se on työtä, jossa ollaan kirjaimellisesti ihmisten arjen ytimessä.
− Kun arvostamme toistemme työtä, arvostamme myös toisiamme ihmisinä. Yksinkertaiset asiat kuten tervehtiminen, kiittäminen ja asiallinen puhe ja kohtaaminen tekevät työpäivästä parempaa sekä asiakkaalle että työntekijälle, muistuttaa Kemppainen.
Kohtaamisissa jätetään jälki ihmisiin, niin asiakkaisiin kuin työkavereihin.
− Asiakaspalvelijat huomaavat, huomioivat ja kohtaavat erilaiset, moninaisin odotuksin varustetut asiakkaat. Parhaimmillaan hymyillään ja nauretaan yhdessä, mutta selvitellään myös ikäviä tilanteita, ajoittain tullaan itse jopa huonosti kohdelluksi, loukatuksi tai häirityksi, Thusberg avaa.
Kemppainen ja Thusberg suosittelevat pysähtymään miettimään, kuinka itse kohtaa asiakaspalvelijat. Erityisesti nuorten ja uusien työntekijöiden kohdalla kohtaamisen merkitys korostuu.
− Näin kesän korvalla työpaikoilla on paljon työelämässään ensimmäisiä askelia ottavia ihmisiä, ja jos kaikille meille, aivan erityisesti heille kohtaamisilla on iso merkitys. Miten työelämässä toimitaan, miten toisia kohdellaan, jaksetaanko olla ystävällisiä ja asiallisia silloinkin, kun jokin ehkä harmittaa. Näytetään nuorille ja vähän vanhemmillekin, että työssä ja elämässä on paljon hyvää – kohdataan kivasti ja kohdellaan toisiamme hyvin. Siitä jää parempi mieli kaikille, toivoo Thusberg.
Lue lisää Keskimaan Kohtaa meidät kivasti -kampanjasta ja työntekijöiden kokemuksista: keskimaa.fi/kohtaakivasti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen, katja.h.kemppainen@sok.fi, 010 767 3075
Osuuskauppa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015
Kuvat
Linkit
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Keskimaalta uusi palvelu – vuokrattavat itsepalveluvarastot Jyväskylään28.5.2026 09:25:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa tuo markkinoille uuden Rent-it Varastot -palvelun, joka vastaa Jyväskylän alueella viime vuosina kasvaneeseen säilytystilan kysyntään. Palokan Orren liikekiinteistöön avataan kesäkuun aikana moderni itsepalveluvarasto, joka tarjoaa asiakkaille helpon, turvallisen ja joustavan ratkaisun säilyttämiseen.
Rosso Jyväskylä avataan tiistaina 19.5. – keittiön lattiaremontti valmistui ennakoitua nopeammin18.5.2026 09:55:00 EEST | Tiedote
Rosso Jyväskylä avataan tiistaina 19.5. normaalein aukioloajoin. Ravintola on ollut suljettuna kaksi viikkoa keittiön lattiaremontin vuoksi, mutta työ valmistui ennakoitua nopeammin.
Keskimaa lahjoittaa 15 000 euroa MIELI Kriisikeskus Mobilelle nuorten mielenterveyden tueksi13.5.2026 09:03:08 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa kohdentaa 15 000 euron suuruisen Ilo auttaa 2026 -lahjoituksen MIELI Jyväskylän seudun mielenterveys ry:n ylläpitämän MIELI Kriisikeskus Mobilen nuorille suunnattuun asiakastyöhön. Lahjoituksen avulla vahvistetaan nuorten matalan kynnyksen keskusteluapua eri puolilla Keski-Suomea vuoden 2026 aikana.
Uusi S-market Pihtiputaalle – Osuuskauppa Keskimaa investoi uuteen myymälään29.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Pihtiputaalle uuden S-marketin nykyisen myymälän viereen. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026, ja myymälä avataan keväällä 2027. Uusi kiinteistö korvaa elinkaarensa päähän tulleen nykyisen myymälän ja parantaa alueen päivittäistavarakaupan palveluja.
Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä on valittu SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi28.4.2026 15:45:00 EEST | Tiedote
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintoneuvosto on valinnut SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määtän. Antti Määttä on toiminut SOK:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme