Osuuskauppa Keskimaa

"Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin"

1.6.2026 08:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

Lausahdus paljastaa sitkeän asenteen: palvelualan työ nähdään yhä liian usein viimeisenä vaihtoehtona, ei arvostettavana ammattina.

Työ palvelualalla vaatii paljon tietoa ja osaamista sekä kykyä kohdata erilaisia ihmisiä, Osuuskauppa Keskimaan työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen muistuttaa. Jani Rutanen Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa on vuodesta 2024 saakka muistutellut asiakkaitaan asiallisesta kohtaamisesta. Asiakaspalvelijat kohtaavat jatkuvasti ikäviä ja epämiellyttäviä asiakastilanteita – huutamista, kiroilua ja työn sekä osaamisen vähättelyä, jopa uhkailua, lähentelyä ja kourimista.

− Moni meistä on kuullut kaupan kassatöistä, pikaruokaravintoloista ja muista palvelualan töistä väheksyvää kommentointia. Jokaiselle kommentoijalle suosittelen töidemme kokeilemista, näissä ei nimittäin jokainen pärjää. Työtehtävien kirjon oppiminen ja hallitseminen on oma juttunsa, mutta se sosiaalisten taitojen ja ihmisten kohtaamisen osaaminen, jota meidän asiakaspalvelun ammattilaiset joka päivä käyttävät, on varsinainen supervoima, painottaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.  

Palveluala ei ole viimeinen vaihtoehto, vaan monelle merkityksellinen, vaativa ja ammatillista osaamista edellyttävä työ. Keskimaalla työskentelee tuhansia asiakaspalvelun ammattilaisia eri toimialoilla: kaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa, kampaamoissa ja liikennemyymälöissä – pitämässä huolta siitä, että arki sujuu.  

− Työ palvelualalla vaatii paljon tietoa ja osaamista sekä kykyä kohdata erilaisia ihmisiä, ratkaista ongelmia lennossa ja säilyttää asiallisuus myös silloin, kun vastassa ei aina ole samaa, Osuuskauppa Keskimaan työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen muistuttaa.  

”Ai olet vain kaupan myyjä, eikö rahkeet riittäneet muuhun”  

Kaupan asiakaspalvelijoiden työ näkyy meille kaikille joka päivä täysinä hyllyinä, toimivina kassoina ja hymynä tiskin takaa. Se on työtä, jossa ollaan kirjaimellisesti ihmisten arjen ytimessä.   

− Kun arvostamme toistemme työtä, arvostamme myös toisiamme ihmisinä. Yksinkertaiset asiat kuten tervehtiminen, kiittäminen ja asiallinen puhe ja kohtaaminen tekevät työpäivästä parempaa sekä asiakkaalle että työntekijälle, muistuttaa Kemppainen.   

Kohtaamisissa jätetään jälki ihmisiin, niin asiakkaisiin kuin työkavereihin.   

− Asiakaspalvelijat huomaavat, huomioivat ja kohtaavat erilaiset, moninaisin odotuksin varustetut asiakkaat. Parhaimmillaan hymyillään ja nauretaan yhdessä, mutta selvitellään myös ikäviä tilanteita, ajoittain tullaan itse jopa huonosti kohdelluksi, loukatuksi tai häirityksi, Thusberg avaa.  

Kemppainen ja Thusberg suosittelevat pysähtymään miettimään, kuinka itse kohtaa asiakaspalvelijat. Erityisesti nuorten ja uusien työntekijöiden kohdalla kohtaamisen merkitys korostuu. 

− Näin kesän korvalla työpaikoilla on paljon työelämässään ensimmäisiä askelia ottavia ihmisiä, ja jos kaikille meille, aivan erityisesti heille kohtaamisilla on iso merkitys. Miten työelämässä toimitaan, miten toisia kohdellaan, jaksetaanko olla ystävällisiä ja asiallisia silloinkin, kun jokin ehkä harmittaa. Näytetään nuorille ja vähän vanhemmillekin, että työssä ja elämässä on paljon hyvää – kohdataan kivasti ja kohdellaan toisiamme hyvin. Siitä jää parempi mieli kaikille, toivoo Thusberg.  

Lue lisää Keskimaan Kohtaa meidät kivasti -kampanjasta ja työntekijöiden kokemuksista: keskimaa.fi/kohtaakivasti   

Yhteyshenkilöt

Osuuskauppa Keskimaa, työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen, katja.h.kemppainen@sok.fi, 010 767 3075  

Osuuskauppa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015

Kun arvostamme toistemme työtä, arvostamme myös toisiamme ihmisinä. Yksinkertaiset asiat kuten tervehtiminen, kiittäminen ja asiallinen puhe ja kohtaaminen tekevät työpäivästä parempaa sekä asiakkaalle että työntekijälle.
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

