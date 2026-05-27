Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto palkitsee pitkän matematiikan laudaturit
29.5.2026 15:29:27 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Stipendin saa yhteensä 96 ylioppilasta Tampereen kaupunkiseudun lukioista. Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto kuuluu Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoihin.
Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto palkitsee vuosittain stipendillä Tampereen kaupunkiseudun lukioissa pitkän matematiikan laudaturin kirjoittaneita ylioppilaita. Tänä keväänä stipendejä jaetaan 96 kappaletta. Stipendin suuruus on 200 euroa.
Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto on yksi Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoista. Rahasto tukee Tampereen yliopiston jäähdytys- ja energia-alan tutkimusta ja opetusta. Sen perustaja, vuorineuvos Suominen on halunnut kiinnittää huomiota matematiikan opintojen tärkeyteen. Jakamalla stipendejä matematiikassa hyvin menestyneille nuorille, rahasto toivoo kiinnostuksen pitkän matematiikan opintoja kohtaan lisääntyvän.
Stipendin saajia oli tänä keväänä seuraavissa lukioissa:
Kalevan lukio
Kangasalan lukio
Lempäälän lukio
Nokian lukio
Oriveden lukio
Pirkkalan yhteislukio
Pyynikin lukio
Sammon keskuslukio
Tammerkosken lukio
Tampereen aikuislukio
Tampereen klassillinen lukio
Tampereen lyseon lukio
Tampereen teknillinen lukio
Tampereen yhteiskoulun lukio
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Ylöjärven lukio
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö
toiminnanjohtaja Mira Toroi
mira.toroi@tuni.fi
040 553 2344
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
