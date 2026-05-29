Kokoomuksen Partanen: SDP rakensi mörön ja pelottelee sillä suomalaisia

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo SDP:n tämänpäiväisten ulostulojen olevan jälleen esimerkki politiikasta, jossa ensin luodaan itse pelottava uhkakuva ja sen jälkeen pelotellaan sillä suomalaisia.

– SDP rakentaa itse mörön ja pelottelee sillä suomalaisia. Hallitus ei ole esittänyt leikkauksia sunnuntai- tai ylityökorvauksiin, eikä esitä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tämän eduskunnassa täysin yksiselitteisesti. SDP painii julkisesti itse rakentamansa uhkakuvan kanssa, Partanen sanoo.

Partasen mukaan suomalaiset ansaitsevat enemmän kuin jatkuvaa pelottelua.

– Suomalaiset ovat viime vuosina joutuneet kestämään pandemian, energiakriisin, korkojen nousun, taantuman, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ja kansainvälisen epävarmuuden. Nyt ihmiset tarvitsevat ennen kaikkea uskoa siihen, että asiat voivat mennä parempaan suuntaan. Sitä uskoa ei rakenneta keksimällä uusia syitä huoleen, Partanen sanoo.

Partanen muistuttaa, että samaan aikaan kun SDP puhuu kuvitteellisista uhkista, Suomen taloudesta kuuluu pitkästä aikaa aidosti rohkaisevia uutisia.

– Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia. Kasvu oli Euroopan nopeimpia ja selvästi EU:n keskiarvoa vahvempaa. Vienti kasvaa, investoinnit lisääntyvät ja yksityinen kulutus on lähtenyt liikkeelle. Nämä ovat juuri niitä uutisia, joita Suomi tarvitsee vuosien vaikeuksien jälkeen, Partanen sanoo.

Partasen mukaan myönteinen kehitys ei ole syntynyt sattumalta.

– Olemme tämän hallituskauden aikana tavoitelleet johdonmukaisesti sitä, että talous saadaan nousukiitoon ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus turvattua. Ihmisille enemmän käteen omasta työstä, yrittäjille lisää mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää ja kasvulle edellytyksiä vahvistua. Tämä työ alkaa nyt näkyä myös talouden tunnusluvuissa, Partanen sanoo.

– SDP:ssä talon tapa näyttää olevan, että jokaisen hyvän uutisen keskelläkin pitää löytää uusi syy valella kansakunta pelon ja epävarmuuden valtaan. Me kokoomuksessa keskitymme siihen, että Suomi olisi jatkossakin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, joka pystyy rahoittamaan elintasonsa ja pitämään huolta kansalaisistaan, Partanen sanoo.