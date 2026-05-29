Kokoomuksen Partanen: SDP rakensi mörön ja pelottelee sillä suomalaisia
29.5.2026 16:05:59 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus ei ole esittänyt leikkauksia sunnuntai- tai ylityökorvauksiin, eikä pääministeri Petteri Orpo ole jättänyt asiasta mitään tulkinnanvaraa, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Samaan aikaan kun SDP rakentaa itse luomiaan uhkakuvia, Kokoomus tekee työtä sen eteen, että Suomi nousisi takaisin kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kärkeen.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo SDP:n tämänpäiväisten ulostulojen olevan jälleen esimerkki politiikasta, jossa ensin luodaan itse pelottava uhkakuva ja sen jälkeen pelotellaan sillä suomalaisia.
– SDP rakentaa itse mörön ja pelottelee sillä suomalaisia. Hallitus ei ole esittänyt leikkauksia sunnuntai- tai ylityökorvauksiin, eikä esitä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tämän eduskunnassa täysin yksiselitteisesti. SDP painii julkisesti itse rakentamansa uhkakuvan kanssa, Partanen sanoo.
Partasen mukaan suomalaiset ansaitsevat enemmän kuin jatkuvaa pelottelua.
– Suomalaiset ovat viime vuosina joutuneet kestämään pandemian, energiakriisin, korkojen nousun, taantuman, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ja kansainvälisen epävarmuuden. Nyt ihmiset tarvitsevat ennen kaikkea uskoa siihen, että asiat voivat mennä parempaan suuntaan. Sitä uskoa ei rakenneta keksimällä uusia syitä huoleen, Partanen sanoo.
Partanen muistuttaa, että samaan aikaan kun SDP puhuu kuvitteellisista uhkista, Suomen taloudesta kuuluu pitkästä aikaa aidosti rohkaisevia uutisia.
– Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia. Kasvu oli Euroopan nopeimpia ja selvästi EU:n keskiarvoa vahvempaa. Vienti kasvaa, investoinnit lisääntyvät ja yksityinen kulutus on lähtenyt liikkeelle. Nämä ovat juuri niitä uutisia, joita Suomi tarvitsee vuosien vaikeuksien jälkeen, Partanen sanoo.
Partasen mukaan myönteinen kehitys ei ole syntynyt sattumalta.
– Olemme tämän hallituskauden aikana tavoitelleet johdonmukaisesti sitä, että talous saadaan nousukiitoon ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus turvattua. Ihmisille enemmän käteen omasta työstä, yrittäjille lisää mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää ja kasvulle edellytyksiä vahvistua. Tämä työ alkaa nyt näkyä myös talouden tunnusluvuissa, Partanen sanoo.
– SDP:ssä talon tapa näyttää olevan, että jokaisen hyvän uutisen keskelläkin pitää löytää uusi syy valella kansakunta pelon ja epävarmuuden valtaan. Me kokoomuksessa keskitymme siihen, että Suomi olisi jatkossakin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, joka pystyy rahoittamaan elintasonsa ja pitämään huolta kansalaisistaan, Partanen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Vuornos: Vihriälä puuttuu oikeaan ongelmaan väärällä keinolla29.5.2026 12:58:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos sanoo, että lukukausimaksut eivät ratkaise Suomen koulutustason nostoa. Vuornoksen mukaan aloituspaikkoja on jo nyt riittävästi sitä varten, että 60 prosenttia nuorista saavuttaisi korkeakoulututkinnon, mutta aloituspaikat ovat väärissä paikoissa ja väärillä aloilla.
Kokoomuksen Fagerström: Pitkän harmaan jakson jälkeen Suomesta kuuluu viimein hyviä uutisia29.5.2026 10:35:22 EEST | Tiedote
Moni suomalainen on viime vuosina joutunut lykkäämään unelmiaan, kiristämään kukkaronnyörejä ja kantamaan huolta tulevaisuudesta. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin mukaan tuoreet talousluvut antavat vihdoin syytä uskoa siihen, että Suomi on kääntämässä suuntaansa parempaan.
Kokoomuksen Kaunisto: Nyt se todella tapahtuu – Suomi kääntyy takaisin kasvuun29.5.2026 10:02:44 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa nyt Euroopan keskitasoa nopeammin, osoittavat Tilastokeskuksen tuoreet luvut. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan pitkään odotettu käänne osoittaa, että hallituksen johdonmukaiset kasvutoimet alkavat viimein näkyä suomalaisten arjessa ja koko kansantaloudessa.
Kokoomuksen Vuornos: Orpon hallitus on puuttunut vahvasti marjanpoimijoiden hyväksikäyttöön29.5.2026 08:14:48 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornoksen mukaan marjanpoimijoiden hyväksikäyttö ja alan väärinkäytökset osoittavat, kuinka tärkeää on torjua työperäistä hyväksikäyttöä ja vahvalla lainsäädännöllä. Vuornoksen mukaan Orpon hallitus on tehnyt määrätietoisesti työtä työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi ja marjanpoimijoiden aseman parantamiseksi.
Kokoomuksen Hänninen: Passien voimassaoloajan pidentäminen helpottaa suomalaisten arkea28.5.2026 15:23:13 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää passien ja henkilökorttien voimassaoloajan pidentämistä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Kokoomuksen kansanedustaja Juha Hännisen mukaan uudistus vähentää turhaa byrokratiaa, sujuvoittaa viranomaisasiointia ja helpottaa miljoonien suomalaisten arkea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme