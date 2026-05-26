Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avaa uuden väliaikaisen hoivakodin Kivistöön
29.5.2026 16:19:11 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) avaa maanantaina 1.6.2026 uuden väliaikaisen hoivakodin Vantaan Kivistöön osoitteeseen Topaasikuja 10. Uusi yksikkö on nimeltään Kivistön koti.
Kivistön koti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 32 asukkaalle. Yksikkö sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa.
”Perustamme Kivistön kodin, koska haluamme vastata ikääntyneiden asumispalvelujen tarpeeseen. Lisäksi uusi yksikkö auttaa valmistautumaan hallitusti tulevan Tikkurilan vanhustenkeskuksen käyttöönottoon”, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hoiva-asumisen palvelualuejohtaja Armi Hyry.
Kivistön koti toimii väliaikaisen hoivakotina, ja tarkoituksena on, että yksikön asukkaat ja työntekijät siirtyvät vaiheittain Tikkurilan vanhustenkeskukseen alkuvuoden 2027 aikana. Tikkurilan vanhustenkeskus valmistuu loppuvuodesta 2026.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vuokraa Kivistön kodin tilat Solum Yhtiöt Aves Oy:lta.
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Armi HyryHoiva-asumisen palvelualuejohtajaVantaan ja Keravan hyvinvointialuePuh:050 312 1773armi.hyry@vakehyva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade ekonomi, lokaler och utveckling av tjänster26.5.2026 17:04:22 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets områdesstyrelse sammanträdde tisdagen 26.5.2026. På sammanträdet behandlades välfärdsområdets ekonomiska situation och planeringen av de kommande åren, den omfattande lokalhelheten samt flera fullmäktigemotioner, som gäller utveckling och tillgänglighet av tjänsterna för olika kundgrupper.
Aluehallitus käsitteli taloutta, toimitiloja ja palvelujen kehittämistä26.5.2026 17:04:22 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 26.5.2026. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen taloustilannetta ja tulevien vuosien suunnittelua, laajaa toimitilakokonaisuutta sekä useita valtuustoaloitteita, jotka koskevat palvelujen kehittämistä ja saatavuutta eri asiakasryhmille.
Välfärdsområdesfullmäktige: VAKE täcker de ackumulerade underskotten redan i år19.5.2026 11:15:26 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesfullmäktige godkände på sitt sammanträde 18.5.2026 ändringen i budgeten. Detta betyder, att VAKE täcker sitt underskott inom lagstadgad tid.
Aluevaltuusto: VAKE kattaa kertyneet alijäämät jo tänä vuonna18.5.2026 21:23:40 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.5.2026 muutoksen talousarvioon. Tämä tarkoittaa, että VAKE saa katettua alijäämänsä lakisääteisessä määräajassa.
Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 18.5.2026 klo 1815.5.2026 15:03:29 EEST | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 18.5.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
