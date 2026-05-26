Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avaa uuden väliaikaisen hoivakodin Kivistöön

29.5.2026 16:19:11 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) avaa maanantaina 1.6.2026 uuden väliaikaisen hoivakodin Vantaan Kivistöön osoitteeseen Topaasikuja 10. Uusi yksikkö on nimeltään Kivistön koti.

Amanda Lehtola Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Kivistön koti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 32 asukkaalle. Yksikkö sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa.

”Perustamme Kivistön kodin, koska haluamme vastata ikääntyneiden asumispalvelujen tarpeeseen. Lisäksi uusi yksikkö auttaa valmistautumaan hallitusti tulevan Tikkurilan vanhustenkeskuksen käyttöönottoon”, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hoiva-asumisen palvelualuejohtaja Armi Hyry.

Kivistön koti toimii väliaikaisen hoivakotina, ja tarkoituksena on, että yksikön asukkaat ja työntekijät siirtyvät vaiheittain Tikkurilan vanhustenkeskukseen alkuvuoden 2027 aikana. Tikkurilan vanhustenkeskus valmistuu loppuvuodesta 2026.

Kivistön koti sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vuokraa Kivistön kodin tilat Solum Yhtiöt Aves Oy:lta.

Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi

