Suomi etenee mitalipeleihin – torstain ottelua seurasi lähes 1,9 miljoonaa suomalaista
29.5.2026 16:38:45 EEST | MTV Oy | Tiedote
Suomalaiset seurasivat torstaina tiiviisti, kun Leijonat otti varmoin ottein voiton Tshekistä puolivälierissä. Suomen matkaa turnauksen aikana on tähän mennessä seurannut jo 3,3 miljoonaa suomalaisista.
Suomi varmisti torstaina paikan välieriin. Tshekkiä vastaan pelattu ottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa yhteensä lähes 1,9 miljoonaa suomalaista. Ottelu piti katsojat otteessaan, sillä myös koko ottelun keskikatsojamäärä oli lähes 1,2 miljoonaa.
Yhteensä MTV:n ottelu- ja studiolähetykset MM-turnauksesta ovat tähän mennessä tavoittaneet 3,3 miljoonaa suomalaiskatsojaa – eli yli 60 % suomalaisista.
”Vaikka väkevä Leijona-joukkue eteni lohkovaiheessa välillä jopa lähes leikitellen, on turnauksen jokainen vaihe kerännyt katsojia sankoin joukoin ruutujen ääreen. Hieno voitto Tshekistä takaa, että Leijonat pelaavat mitalipeleissä ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Siten kiinnostus kasvaa entisestään viikonlopun käynnistyessä”, summaa MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.
MTV esittää lauantain molemmat välierät
MTV Katsomossa sekä MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla jännitetään lauantaina sekä kello 16.20 alkavaa Sveitsi–Norja-ottelua että kello 21 alkavaa Kanada–Suomi-ottelua. Molemmat ottelut selostaa Jani Alkio, ja kommentaattorina selostamossa on Jesse Joensuu. Suomen ottelua studiossa purkavat asiantuntijat Olli Jokinen ja Karri Kivi ja alkuillan ottelussa puolestaan Lasse Kukkonen ja Juhamatti Aaltonen. Studiota isännöi koko illan Teemu Niikko.
MTV:n komean urheilupäivän täydentää jalkapallon Mestarien liigan finaali. Ennakkolähetys alkaa MTV Katsomossa sekä MTV Sub- ja MTV Urheilu 2 -kanavilla kello 18.30. Tunnelmat paikan päältä Budapestin Puskás Arénalta välittävät selostaja Lauri Kottonen ja asiantuntija Antti Niemi.
Jääkiekon MM-kisojen ottelulähetykset MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:
la 30.5. klo 15.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 16 MTV3, Sveitsi–Norja
la 30.5. klo 20.10 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 20.30 MTV3, Kanada–Suomi
su 31.5. klo 15.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, pronssiottelu (vain jos Suomi pelaa)
su 31.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, finaali
Lähde: Finnpanel TotalTV-mittaus (tv-kanavat ja MTV Katsomo), kaikki 3+ vuotiaat. Tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua.
Maiju Saloranta, ohjelmaviestintä, maiju.saloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, tutkimusjohtaja, taina.mecklin@mtv.fi
Markus Autero, urheilun ohjelmapäällikkö, markus.autero@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
