Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen uusi työlupalinjaus Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen on julkaistu
1.6.2026 09:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus on julkaissut Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Linjaus tulee voimaan 1.6.2026 ja on voimassa 30.11.2026 saakka. Uudessa linjauksessa saatavuusharkinnasta vapaiden ammattien määrä vähenee aiempaan verrattuna sekä Pirkanmaalla että Kanta-Hämeessä.
Linjaus perustuu ulkomaalaislain 72 b §:ään, ja sitä käytetään työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelyssä työvoiman saatavuuden arvioinnin tukena. Linjauksessa määritellään ne ammattialat ja tehtävät, joilla työvoiman saatavuus on alueella vaikeutunut.
Muutoksen taustalla on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen heikentynyt työmarkkinatilanne. Työttömyys on kasvanut vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana samalla, kun avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Tämä on lisännyt kotimaisen työvoiman tarjontaa useilla aloilla ja vaikuttanut saatavuusharkinnan edellytyksiin.
Erityisesti rakentamisen tehtävissä työmarkkinatilanne on muuttunut nopeasti, kun asuntorakentamisen heikko suhdanne on lisännyt alan työttömyyttä molemmissa maakunnissa. Myös palvelualoilla työvoimaa arvioidaan olevan tällä hetkellä kohtalaisen hyvin saatavilla. Samalla linjauksessa todetaan, että osa työvoimatarpeesta on edelleen rakenteellista ja kohdistuu tehtäviin, joissa edellytetään ammattitaitoa, erikoisosaamista tai toimialakohtaista kokemusta.
Työvoiman saatavuuden arvioidaan olevan edelleen vaikeutunutta erityisesti maa- ja metsätalouden tehtävissä, eräissä metalli- ja konepaja-alan tehtävissä sekä logistiikassa kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajien osalta. Pirkanmaalla linjaus koskee lisäksi tiettyjä rakennusalan tehtäviä, kuten betonirakentajia ja raudoittajia, kattoasentajia sekä ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajia. Kanta-Hämeessä linjaukseen sisältyvät lisäksi esimerkiksi lähihoitajat ja kodinhoitajat kotipalvelutoiminnassa.
Pirkanmaalla teknologiateollisuuden investoinnit ja tuotannon kehittäminen ylläpitävät kysyntää vaativissa tuotanto- ja asennustehtävissä. Kanta-Hämeessä puolestaan puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kasvu lisää kysyntää erityisesti metallialan ja teollisen tuotannon ammattiryhmissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas Männistö
puh. 0295 036 089
tuomas.mannisto(at)elinvoimakeskus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Päällystystyöt viikolla 23 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella1.6.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 23 Janakkalassa, Tampereella, Ylöjärvellä, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Valmistelevia töitä tehdään Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Työllisyyskatsaus │ Maakuntavertailussa Pirkanmaan työttömyys kasvoi eniten huhtikuussa, Kanta-Hämeessä työttömyyden kehitys oli valoisampi27.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Huhtikuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 8 666 henkilöä. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna nousua oli 304 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,0 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 34 832 henkilöä, joka oli 4 909 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 12,9 prosenttia. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimetty26.5.2026 10:59:28 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 alussa toimintansa aloittaneen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on valittu. Elinkeinot- ja osaaminen -osaston päälliköksi on nimetty Mika Sievi-Korte, liikenneosaston päälliköksi Harri Vitikka ja maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi Heli Hantula. He aloittavat tehtävissään 1.6.2026.
Päällystystyöt viikolla 22 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella25.5.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 22 Tampereella. Valmistelevia töitä tehdään Hämeenlinnassa, Kangasalla ja Pälkäneellä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan yöksi 25.–26.5.18.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan liikenteeltä maanantain ja tiistain välisenä yönä 25.–26.5.2026 klo 22.00–03.00 tunnelissa tehtävien huoltotöiden vuoksi. Sulun aikana molemmat tunneliputket ovat pois käytöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme