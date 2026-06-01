Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen uusi työlupalinjaus Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen on julkaistu

Linjaus perustuu ulkomaalaislain 72 b §:ään, ja sitä käytetään työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelyssä työvoiman saatavuuden arvioinnin tukena. Linjauksessa määritellään ne ammattialat ja tehtävät, joilla työvoiman saatavuus on alueella vaikeutunut.

Muutoksen taustalla on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen heikentynyt työmarkkinatilanne. Työttömyys on kasvanut vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana samalla, kun avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Tämä on lisännyt kotimaisen työvoiman tarjontaa useilla aloilla ja vaikuttanut saatavuusharkinnan edellytyksiin.

Erityisesti rakentamisen tehtävissä työmarkkinatilanne on muuttunut nopeasti, kun asuntorakentamisen heikko suhdanne on lisännyt alan työttömyyttä molemmissa maakunnissa. Myös palvelualoilla työvoimaa arvioidaan olevan tällä hetkellä kohtalaisen hyvin saatavilla. Samalla linjauksessa todetaan, että osa työvoimatarpeesta on edelleen rakenteellista ja kohdistuu tehtäviin, joissa edellytetään ammattitaitoa, erikoisosaamista tai toimialakohtaista kokemusta.

Työvoiman saatavuuden arvioidaan olevan edelleen vaikeutunutta erityisesti maa- ja metsätalouden tehtävissä, eräissä metalli- ja konepaja-alan tehtävissä sekä logistiikassa kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajien osalta. Pirkanmaalla linjaus koskee lisäksi tiettyjä rakennusalan tehtäviä, kuten betonirakentajia ja raudoittajia, kattoasentajia sekä ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajia. Kanta-Hämeessä linjaukseen sisältyvät lisäksi esimerkiksi lähihoitajat ja kodinhoitajat kotipalvelutoiminnassa.

Pirkanmaalla teknologiateollisuuden investoinnit ja tuotannon kehittäminen ylläpitävät kysyntää vaativissa tuotanto- ja asennustehtävissä. Kanta-Hämeessä puolestaan puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kasvu lisää kysyntää erityisesti metallialan ja teollisen tuotannon ammattiryhmissä.