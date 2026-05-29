Huuhkajien lauantain Teams-infossa Marhiev ja Koski
29.5.2026 17:30:29 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Huuhkajat järjestää Saksa- ja Unkari-otteluiden ympärillä useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien sunnuntain Saksa-ottelua edeltävän mediaohjelman.
Lauantaina kello 16.30 Suomen aikaa järjestettävässä Teams-infossa haastateltavissa ovat Adam Marhiev ja Ville Koski.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajien mediaohjelma
Ajat Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Lauantai 30.5.
12.30 (paikallista aikaa 11.30) Kansainvälinen lehdistötilaisuus
MEWA-arena, Mainz
16.30 Teams-info
Adam Marhiev, Ville Koski
Liity infoon klikkaamalla tästä
Sunnuntai 31.5.
21.45 Saksa - Suomi, Mewa Arena, Mainz
Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Helmareiden mediaohjelma 2.–9.6.202629.5.2026 11:15:19 EEST | Tiedote
Helmarit saa MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluissa vastaansa Slovakian Nitrassa (5.6.) ja Portugalin Tampereella (9.6.).
Huuhkajien perjantain Teams-infossa Sinisalo ja Antman28.5.2026 19:15:11 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Huuhkajien mediaohjelma 29.5.–31.5.202627.5.2026 17:00:22 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Pikkuhuuhkajat nimetty kesäkuun otteluihin27.5.2026 13:20:29 EEST | Tiedote
Ottelut Ruotsia vastaan 4.6. klo 18 Suomen aikaa ja Norjaa vastaan 8.6. klo 19 Suomen aikaa näytetään suorana Yle Areenassa.
Huuhkajien syksyn Nations League -ottelut pelataan Olympiastadionilla ja Bolt Arenalla25.5.2026 17:32:01 EEST | Tiedote
Suomi pelaa syyskuussa alkavassa Nations Leaguen C-liigassa samassa lohkossa Albanian, Valko-Venäjän ja San Marinon kanssa. Otteluiden pelipaikat ja lipunmyynnin aikataulu ovat nyt varmistuneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme