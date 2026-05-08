Ennätyslipunmyyntiin yltänyt Kesärauha näyttää, miltä uuden sukupolven suomalaisfestivaali tuntuu
29.5.2026 17:51:38 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Mediassa on uutisoitu viime vuosina paljon tapahtumien wc-kaaoksista, lipunmyynnin haasteista ja kansainvälisten artistien puutteesta. Turussa järjestettävä Kesärauha kulkee kuitenkin vastavirtaan: se on loppunmyydessäänkin saanut kehuja väljyydestään, festivaali on jo kaksi viikkoa ennen tapahtumaa myynyt enemmän 3 päivän lippuja kuin viime vuonna yhteensä, ja sillä on ennätysmäärä kansainvälisiä artisteja ohjelmistossaan (14 kpl). Kuvaavaa on se, että jos Kesärauhan portit avattaisiin tänään, olisi alueella perjantaina ja lauantaina jo nyt reilusti edellisvuotta enemmän festivaalikävijöitä.
Kesärauhan mukaan menestyksen taustalla ei ole yksi artistikiinnitys, vaan kokonaisuus, jossa festivaalikokemus rakennetaan kävijän näkökulmasta alusta loppuun.
“Ihmiset eivät enää hae festivaaleilta pelkästään keikkoja. Halutaan oikeaa tunnelmaa, yhteisöllisyyttä, estetiikkaa ja sitä, että tapahtuma tuntuu omalta. Kesärauha on rakennettu juuri siitä ajatuksesta, että 72 artistin ohjelmasta huolimatta tapahtumasta löytyy monia muitakin vetovoimatekijöitä kuin pelkät livekeikat”, kertoo Kesärauhan promoottori Pietu Sepponen.
Kesärauha on seitsemässä vuodessa profiloitunut vaihtoehto- ja indiemusiikin festivaaliksi, joka hakee vaikutteensa ennemmin eurooppalaisista kaupunkifestivaaleista kuin perinteisestä suomalaisesta festivaalimallista. Kesärauhan ohjelmisto yhdistää kansainvälisiä indie- ja vaihtoehtoartisteja, kotimaisia kulttinimiä sekä uuden sukupolven kiinnostavimpia tekijöitä.
Piknik-koreja, pitkän pöydän yhteisöllisiä kattauksia ja ulkoilmayökerho Linnanpuiston puiden katveessa
Kesärauha uudistaa tapahtuma-aluettaan vuosittain. Tänä vuonna Turun Linnanpuistoon rakentuu muun muassa Discopuisto by Viking Line, joka tuo puiston keskelle kolmen päivän ajaksi ulkoilmayökerhon ja yli 30 tuntia dj-kollektiivien settejä. Kesärauha-kontekstissa huomionarvoinen erityishetki tulee olemaan ensimmäistä kertaa Helsingin ulkopuolella koettava slovariklubi Eternal Flame, jonka keikalla vierailevina solisteina kuullaan NEON 2 -kaksikkoa.
Festivaalilla nähdään myös uudenlaisia festivaaliruokakonsepteja. Yksityiskokki Aram Behbodi toteuttaa pitkän pöydän yhteisöllisiä fine dining -kattauksia, joissa tuntemattomat ihmiset kokoontuvat saman pöydän ääreen syömään yhdessä. Lisäksi kävijät voivat ostaa ennakkoon valmiita piknik-koreja, jotka sisältävät kaiken festaripiknikiin tarvittavan vilttiä myöten.
“Haluamme rakentaa festivaalia, jossa alueella viihdytään koko viikonloppu. Ruokailu, viihtyminen ja aktiviteetit ovat yhtä tärkeä osa festivaalia kuin keikatkin”, Sepponen sanoo.
Kesärauhan kävijätutkimusten mukaan tapahtuman tärkeimmiksi vahvuuksiksi nousevat vuodesta toiseen yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvä tunnelma ja alueen ainutlaatuinen miljöö.
Lue lisää Kesärauhan uudistuksista täältä.
Kesärauha 12.–14.6.2026, Turun Linnanpuisto
Kesärauhan ohjelmistossa nähdään vuonna 2026 muun muassa:
Arlo Parks (UK), Caribou (CA), Seinabo Sey (SE), Fat Dog (UK), Avain - Punainen tiili 25v., Ruusut, Vesala, Fat Dog (UK), Honningbarna (NO), Mind Enterprises (IT), Antti Autio, Arppa, Benjamin, Emma & Matilda, Jaakko Kulta, Maustetytöt, Melo, Samuli Putro, Ursus Factroy, Vesta, Biji (SE), French Films, Joshua Idehen (SE/UK), Olga Myko (SE), Svart Ridå (SE), SBTRKT (UK) (DJ set), ROYA (DK), DJ Fuckoff (NZ) NEON2 special guest -esiintyjänä osana Club Eternal Flamea
Lisätiedot ja liput:
www.kesarauha.fi
Median akkreditointi:
https://gest.fi/customers/afdjci/9729
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Laura MustajärviTiedottajaSunborn Livelaura.mustajarvi@sunbornlive.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Live
Bob Marleyn legendaarinen taustayhtye The Wailers saapuu Logomon Terassikesän avajaisillan tähdeksi 29.7.2026 - kesän ohjelmiston kaikki keikkapäivät ovat selvillä8.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Turku on ensi kesänä yksi Suomen vetovoimaisimmista kesäkaupungeista, kun lukuisten festivaalien lisäksi Logomon Terassikesä lyö pöytään valmiin keikkakattauksen, joka on kansainvälisiä tähtiä pullollaan.
Suomen Turku julisti kesärauhan - tuhannet peace-merkit nousivat ilmaan Turun Vartiovuorella1.5.2026 18:41:57 EEST | Tiedote
Jo toistamiseen livenä julistettu kesärauha kannustaa jokaista kohtelemaan toisia yhdenvertaisesti tulevana kesänä. Lämpimän kesäisellä vappupiknikillä julistuksen lausui yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi. Kesärauha-festivaalia juhlitaan Turun Linnanpuistossa 12.–14.6.2026.
TURKU SAA UUDEN KAKSIPÄIVÄISEN PIKKUJOULUFESTIVAALIN – THE PIKKUJOULUT TUO LOGOMON LAVALLE VESTERISEN YHTYEINEEN, KOMIAT, PETE PARKKOSEN, MAIJA VILKKUMAAN JA MINTUN 4.–5.12.202630.4.2026 10:27:08 EEST | Tiedote
Sunborn Live on järjestänyt jo useiden vuosien ajan Turun seudun suurimpia loppuunmyytyjä pikkujoulutapahtumia Logomossa.
Kesärauhan yli 70 kansainvälisen ja kotimaisen huippuartistin ohjelma on valmis – line-upin viimeistelevät Turun linnan sisäpihalle rakentuvan Elektrolinnan ja uuden Discopuiston kattaukset28.4.2026 12:00:16 EEST | Tiedote
Kesä alkaa Turusta jo seitsemännen kerran, kun Linnanpuistossa juhlitaan vuoden festivaalinakin palkittua Kesärauhaa 12.–14.6.2026. Kiinnostavasta indie- ja vaihtoehtoartisteja vilisevästä ohjelmistostaan, lempeästä tunnelmastaan sekä ajankohtaisista ruoka- ja juomavalikoimastaan tunnettu festivaali on julkistanut yli 20 elektronisen musiikin artistia ja dj-kollektiivia, joiden myötä Kesärauhan ohjelmisto on valmis. Kesärauhan lipunmyynti on edellä aiempien vuosien ennätyskäyriä, minkä ansiosta kolmen päivän lipuista 85 % on jo myyty. Kesärauhan lippujen hinnat nousevat vapun jälkeen 4.5.2026 alkaen. Jo vuodesta 2022 Kesärauhaa täydentänyt Elektrolinna on löytänyt paikkansa Suomen kesän yhtenä keskeisenä elektronisen musiikin näyttämönä. Modernin konemusiikin ja keskiaikaisen Turun linnan polttopisteessä koetaan viikonlopun aikana pitkän linjan elektroartisti-tuottaja SBTRKT:n dj-setti, muun muassa teknoa ja happy hardcorea sekoitteleva DJ Fuckoff, Berliinistä saapuva DJ-tuottaja PEREL
Kesärauha julistetaan taas vappuna koko Suomeen - tänä vuonna julistuksen lausuu yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi17.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Vapunpäivänä tuhannet opiskelijat kokoontuvat Vartiovuorenmäelle juhlimaan vappua TYYn perinteikkääseen TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumaan. Kesärauhan viime vuonna alkanut perinne livenä julistetusta kesärauhasta jatkuu, kun tänä vuonna sen ääneen julistaa vuoden turkulainen Aram Behbodi. Kesärauha tuo tapahtumaan esiintymään myös Nössö Novan. Lisäksi lavalle nousee Aprillirock-bändikilpailun voittanut TYPERÄ TYPERÄ MIES.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme