SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpo myöntää jättävänsä tämän hallituksen perintönä kammottavan velkavuoren
30.5.2026 11:17:33 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Orpo antoi tänään lauantaina IS:n haastattelussa ehtoja SDP:lle kertoa vaihtoehtonsa ensi vaalikauden sopeutuksesta.
– Orpon puheista voisi päätellä, että nyt puhuu oppositiopuolueen puheenjohtaja. Hän tuntuu unohtavan, että on itse toiminut Suomen pääministerinä viimeiset kolme vuotta, sanoo Eveliina Heinäluoma.
Orpon hallituksen aikana Suomeen on syntynyt suurtyöttömyys, valtion velka on kasvanut ennätykselliselle tasolle ja valtiontalouden alijäämät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.
– Tällaisella saldolla ei luulisi olevan varaa jakaa ohjeita muille puolueille. Pääministerinä Orpo on ensisijaisesti vastuussa oman hallituksensa aikaansaannoksista. Sen sijaan, että hän neuvoo seuraavaa hallitusta, hänen olisi syytä keskittyä saavuttamaan oman hallituksensa tavoitteet, Heinäluoma toteaa.
Heinäluoman mukaan Orpo-Purran hallitus ei ole saavuttamassa ainuttakaan keskeistä taloustavoitettaan.
– Hallituksen perinnöksi on jäämässä suurtyöttömyys ja ennätyksellinen velkataakka. Orpo itsekin myöntää haastattelussaan, että tämän hallituksen perintönä seuraaville sukupolville jää kammottava velkavuori, Heinäluoma sanoo.
Heinäluoma arvioi Kokoomuksen ja pääministeri Orpon vieraantuneen tavallisten suomalaisten arjesta.
– Suomessa on suurtyöttömyys, konkurssit ovat korkealla tasolla ja nuorten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi. Juuri nyt tarvittaisiin toimia luottamuksen vahvistamiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi.
– SDP on esittänyt oman vaihtoehtonsa julkisen talouden tasapainottamiseksi oikeudenmukaisemmalla tavalla. Sen sijaan Orpon hallitus on keskittynyt miljardiluokan veronkevennyksiin ja kaikkein varakkaimpien suomalaisten aseman turvaamiseen samalla, kun tavalliset suomalaiset ovat joutuneet kantamaan leikkausten taakan, Heinäluoma päättää.
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
