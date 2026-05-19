Pelastuslaitos muistuttaa juhlijoita: maastopalovaroitus voimassa, avotulen sytyttäminen kielletty

Maastopalovaroitus on voimassa 30.5. klo 08.55–31.5. klo 00.00. Varoitus tarkoittaa, että maastopalon vaara on kuivuuden vuoksi ilmeinen, ja erityisesti tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti.

Koulujen päättymiseen liittyy juhlintaa, ja osa viettää sitä esimerkiksi grillaamalla. Uudenmaan alueella on havaittu myös yksittäisiä tapauksia, joissa koulukirjoja on poltettu. On kuitenkin tärkeää muistaa, että maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty, ja tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Riskitilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun maastoon heitetään tupakantumppeja tai käytetään ilotulitteita tai savuja kuivissa olosuhteissa. Kuivalla säällä pienikin kipinä voi sytyttää maastopalon, joka leviää nopeasti ja voi aiheuttaa laajaa vahinkoa. Lisäksi maastopalojen sammuttaminen sitoo pelastuslaitoksen resursseja ja voi viivästyttää avun saamista muissa kiireellisissä tehtävissä.

Kertakäyttögrilli on avotuli

Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota sekä muuta tulen käyttöä, jossa tuli voi levitä maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Myös kertakäyttögrilli katsotaan avotuleksi. Kevytrakenteiset, suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja muut vastaavat tulisijat luokitellaan pelastuslain mukaan avotuleksi. Tällaisia ovat muun muassa kertakäyttögrillit, pienet pallogrillit ja risukeittimet, eikä niitä saa käyttää maastopalovaroituksen aikana.

Pidetään huolta toisistamme

Pelastuslaitos toivoo, että vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa siitä, miten juhlia turvallisesti ja rauhallisesti sekä muistuttavat kaverista huolehtimisen tärkeydestä.

Nuorten juhlimisen turvana on poliisi, pelastus ja ensihoito, jotka varmistavat ihmisten ja alueen turvallisuuden. Helsingissä ensihoito on korottanut valmiutta lisäämällä ensihoidon lisäyksiköitä, ja keskustan alueella on käytössä myös ensihoitopolkupyörät.

Lisäksi Helsingissä on noin 100 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista, jotka liikkuvat nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla ympäri Helsinkiä. He kohtaavat nuoria keskustellen, antavat tarvittaessa ensiapua ja ohjaavat jatkohoitoon. Työntekijöiden puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä kaikissa tilanteissa.



Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112